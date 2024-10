Cô gái Hà Nội chia sẻ cách sống tối giản với 6 thói quen để tiết kiệm được 4 triệu đồng mỗi tháng

Sống lành mạnh, vui vẻ bằng những thói quen chi tiêu tiết kiệm, hợp lý là 1 điều rất có ý nghĩa và dường như đang trở thành mục tiêu của nhiều người. Chúng ta có thể gọi tắt nó bằng cái tên sống tối giản hay chi tiêu tiết kiệm hay bất cứ điều gì mà bạn muốn.

Mỗi ngày, đều thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, tập yoga, dành 20 phút để đọc sách sau đó nấu ăn để mang đi làm nhưng Mỹ Duyên cho biết cô bạn không hề cảm thấy mệt mỏi. Trái lại còn rất vui vẻ vì có thể học cách yêu bản thân hơn mỗi ngày thông qua những hành động rất nhỏ và trung bình tiết kiệm được 1 khoản chi phí khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng.

"Trước đây mình từng nghĩ nếu phải tự thực hiện tại nhà, mình sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi nhìn lại mình mới thấy, chỉ cần bản thân muốn, ắt sẽ làm được. Huống hồ giờ đây đã có sự trợ giúp của Internet nên chúng mình hoàn toàn có thể tự tìm hiểu được mà", Mỹ Duyên cho biết, cụ thể mỗi tháng cô tiết kiệm được 500.000 đồng chi phí đi tập yoga, 200.000 đồng cho việc mua sách và 2,5 triệu đồng cho chi phí ăn uống hàng ngày.

Tự trang trải cuộc sống thông qua khoản thu nhập của tân sinh viên mới ra trường, lại sống xa nhà nên Mỹ Duyên cho biết cô bạn phải tính tới các bài toán chi tiêu tiết kiệm.

Làm được những điều kể trên từ khi còn rất trẻ, Mỹ Duyên cho biết cô bạn phải rất nỗ lực trong việc rèn kỷ luật cho bản thân. Bên cạnh đó, cô cũng áp dụng lối sống tối giản để đạt được mục tiêu sống hạnh phúc mà không cần phải chi tiêu quá nhiều, đồng thời có thể giảm bớt nhu cầu của bản thân một cách tự nhiên.

Dưới đây là 6 thói quen sống tiết kiệm thiết thực, không làm ảnh hưởng đến cảm giác hạnh phúc mà Mỹ Duyên đã áp dụng:

01. Tự nấu và giảm tần suất đi ăn ngoài tiệm

Chi phí tự nấu ăn thấp hơn nhiều so với mua đồ ăn sẵn. Ví dụ: Một bát canh rong biển đơn giản và dễ làm chỉ có giá 30.000 đồng nhưng nếu mua sẵn ở ngoài thì giá thấp nhất cũng là 60.000 đồng cho cỡ nhỏ nhất.

Hơn nữa, xét về hương vị, hầu hết đồ ăn mang về đều chứa nhiều muối và dầu, nếu dùng lâu dài dễ gây tăng cân và không tốt cho sức khỏe.

"Mình khuyên các bạn nên rèn luyện kỹ năng nấu nướng khi có thời gian rảnh, học cách làm một số món ăn đơn giản và bổ dưỡng, nâng cao sức khỏe và tiết kiệm tiền", Mỹ Duyên cho biết.

02. Khi mua quần áo, hãy tập trung vào chất lượng hơn là số lượng

Từng rất ghen tị với những đồng nghiệp nữ ở văn phòng khi thấy họ mặc đẹp mỗi ngày, Mỹ Duyên cho biết bản thân đã thử chạy theo xu hướng một thời gian và tiêu tốn rất nhiều tiền. Tuy nhiên sau đó, khi tủ quần áo đầy ắp, chiếm nhiều không gian, công việc nhà tăng lên và gặp phải những vấn đề như khó khăn trong việc lựa chọn đồ để mặc mỗi ngày xuất hiện thì cô bạn đã bắt đầu suy nghĩ lại về thói quen mua sắm của mình.

"Việc tích trữ bất cứ vật dụng nào cũng sẽ là gánh nặng cho chúng ta, đặc biệt là quần áo. Nhận ra điều này, mình bắt đầu điều chỉnh thói quen. Đồng thời, mình cũng tăng tần suất sử dụng các món đồ", Duyên nói.

03. Chăm sóc cơ thể và tập thể dục thường xuyên

"Mình từng chứng kiến một người bạn xung quanh mình bị bệnh nặng phải nhập viện, chi rất nhiều tiền nhưng đến nay vẫn chưa khá hơn", Duyên cho biết lúc đó mới hiểu mối dây liên kết giữa chuyện tiền bạc và sức khoẻ mạnh là như thế nào.

"Tuy nhiên, mọi bệnh tật không phải tự dưng mà xuất hiện mà là do bản thân mình đã ngược đãi bản thân lâu ngày. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới học cách trân trọng nó", Duyên nói thêm.

Theo đó, cô bạn cũng học cách duy trì thói quen lành mạnh, ăn uống hợp lý, tập thể dục nhiều hơn, ít thức khuya và suy nghĩ mọi thứ thật nhẹ nhàng.

04. Đầu tư từng bước và luôn giữ đầu óc tỉnh táo

Thừa nhận bản thân còn khá non nớt trong việc đầu tư, song cô bạn cho biết mình không bao giờ tin tiền bạc có thể kiếm một cách dễ dàng. Đó cũng là lý do Duyên luôn phải giữ một cái đầu tỉnh táo mỗi khi muốn đầu tư.

"Khi gặp một lĩnh vực mới, nếu muốn tìm hiểu, trước tiên mình sẽ kiểm tra thông tin để hiểu rõ, xem nó có phù hợp với mình không. Rồi sau đó mới bỏ tiền đầu tư, nhưng sẽ thực hiện từ từ từng bước, bắt đầu từ những số tiền rất nhỏ", Duyên nhấn mạnh sự đầu tư vào bản thân từng bước là cách an toàn nhất và có khả năng nhất để nhân đôi số tiền đầu tư.

05. Ra ngoài và gần gũi với thiên nhiên

Cách thư giãn của Duyên rất đơn giản và có tính chữa lành, chẳng hạn như cắm trại vào cuối tuần, leo núi, đi dạo vào buổi tối, ngắm hoàng hôn, hay ngồi tĩnh lặng thiền định dưới gốc cây...

"Chỉ cần bước ra khỏi nhà và hòa nhập với thiên nhiên, bạn có thể chữa lành căng thẳng tinh thần và có được hạnh phúc, sức khỏe. Những thứ đắt giá nhất trên đời này đều miễn phí, như nắng, không khí, mưa, sương, gió. Tại sao chúng ta không tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất?", Duyên chia sẻ.

06. Đừng so sánh mình với người khác, cũng đừng lãng phí tiền bạc chỉ vì sĩ diện

Cuộc sống là của riêng bạn, không phải để người khác nhìn thấy. Không cần thiết phải tiêu tốn tương lai của mình chỉ vì thứ gọi là thể diện mơ hồ.



Xét cho cùng, các mối quan hệ thực sự của con người không chỉ đơn giản là những giao dịch tiền bạc mà là những mối quan hệ được thiết lập trong cuộc sống hàng ngày bằng cách giúp đỡ lẫn nhau và đối xử chân thành với nhau. Trong cuộc sống, nhân phẩm là do chính mình hình thành chứ không phải do người khác ban tặng, cũng không phải do vật chất tích lũy.

"Khi bạn sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lý, bạn sẽ thấy chúng ta không cần phải phung phí tiền bạc để đổi lại tình cảm hay sự quan tâm của người khác", Duyên nói thêm.