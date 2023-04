Cô gái bị bán sang Trung Quốc 11 năm trước về đến Quảng Nam

Trưa 20-4, chị N.T.N. (SN 1990; trú huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã được lực lượng chức năng đưa về đến quê, kết thúc 11 năm sống trong khổ cực, tủi hổ do bị kẻ xấu bán cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Chị N.T.N. đã được lực lượng chức năng đưa về đến tỉnh Quảng Nam vào trưa 20-4

Năm 2012, chị N. khi đó 22 tuổi bị một số đối tượng cùng địa phương hứa hẹn sẽ đưa ra Hà Nội và sắp sếp cho một công việc lương cao. Do thiếu hiểu biết và tin tưởng đồng hương, chị N. bị các đối tượng dẫn qua biên giới và bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.



Tại đây, chị N. thường xuyên bị gia đình nhà chồng đánh đập, hành hạ. Không chịu nỗi cảnh tủi nhục, đến năm 2021, chị N. đã bỏ trốn và được một phụ nữ Trung Quốc cưu mang.

Cuối năm 2022, chị N. tự mày mò được cách cài đặt và sử dụng ứng dụng mạng xã hội, qua đó đã tham gia các hội nhóm mua bán, trao đổi thông tin của người Quảng Nam để đăng bài nhờ tìm thông tin của người nhà. Bài đăng của chị N. được nhiều người quan tâm, chia sẻ rộng rãi, có người còn nhiệt tình tìm về địa chỉ của gia đình chị N.

Ngày 14-4, Công an TP Móng Cái phối hợp tiếp nhận chị N. từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc

Nhờ đó, chị N. đã liên lạc được với người nhà, gửi vị trí của mình ở Trung Quốc cho người thân. Nhận được các thông tin gia đình chị N. cung cấp, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục CSHS, Cục Đối ngoại Bộ Công an trao đổi thông tin, đề nghị lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu nạn nhân.



Đến đầu năm 2023, chị N. được Công an tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc giải cứu, chăm sóc. Đến ngày 14-4, chị N. được Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc bàn giao cho Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Công an tỉnh Quảng Nam đã cử một tổ công tác trực tiếp ra Quảng Ninh để đón nạn nhân N. về với gia đình. Do vướng một số thủ tục, đến nay chị N. mới được đưa về đến Quảng Nam.