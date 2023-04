Công an Hà Nội điều tra nữ sinh lớp 8 bị bạo lực học đường

Ngày 20/4, trả lời PV VTC News , lãnh đạo UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận vừa xảy ra vụ bạo lực học đường trên địa bàn.

"Huyện đã giao công an điều tra, làm rõ vụ việc", lãnh đạo huyện Đông Anh thông tin thêm.

Nữ sinh G.T.C phải nhập viện sau khi bị đánh hội đồng.

Thông tin tin ban đầu, chiều 2/4, nữ sinh G.T.C. (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn) bị nhóm học sinh của một trường cao đẳng (trên địa bàn huyện Đông Anh) đánh hội đồng.

Vụ việc khiến em C. chấn thương, phù nề vùng mặt và phải nhập viện điều trị.

Thời gian qua, nhiều câu chuyện về bạo lực học đường được nhắc đến khiến nhiều người lo lắng. Nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí xảy ra tử vong, công an phải vào cuộc. Mới đây nhất là vụ nữ sinh lớp 10 (trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) tự tử nghi bị bạo lực. Sự việc đang được cơ quan công an, nhà trường vào cuộc làm rõ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ GD&ĐT đã trao đổi với trường THPT chuyên Đại học Vinh và Sở GD&ĐT Nghệ An. Bộ yêu cầu sớm các đơn vị điều tra, làm rõ sự việc liên quan vụ nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị kịp thời quan tâm, động viên, ổn định tinh thần học tập của học sinh, tránh những diễn biến tiêu cực tâm lý các em.