Tin lời bạn, thiếu nữ 16 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

Tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã giải cứu thành công 1 thiếu nữ 16 tuổi, ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, nạn nhân của đường dây đưa người vượt biên trái phép ra nước ngoài để lao động và kết hôn. Câu chuyện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo nạn buôn người, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, mong muốn tìm việc nhẹ lương cao của người dân vùng nông thôn.

Gần 2 tháng đã trôi qua, song gia đình ông P.T ở khu phố 12, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại chuyện con gái mình được giải cứu thành công từ Trung Quốc về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, em P.T.M (con gái ông P.T) vì nghe lời bạn (một đối tượng trong đường dây đưa người vượt biên trái phép qua Trung Quốc để lao động và kết hôn) nên đã bị lừa sang Trung Quốc làm việc, với lời hứa hẹn thu nhập cao. Tuy nhiên, khi đến nơi em mới biết mình bị lừa bán làm vợ cho một người Trung Quốc, sau đó M đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn ở xứ người.

Em P.T.M (Ninh Thuận) - một trong những nạn nhân của nạn buôn người vừa được giải cứu trở về từ Campuchia

"Bạn con rủ ra Hà Nội làm công ty may, cứ tưởng là làm công ty may thiệt, xong nó bán con sang Trung Quốc qua môi giới. Sang bên Trung Quốc rồi, con cũng không biết mình đã bị lừa, qua bên đó 2 đứa con không còn liên lạc được với nhau nữa, điện thoại cũng không có luôn, lúc đi chui thì bị người ta lấy mất điện thoại" - M kể lại.

Ông P.T (cha của M) kể lại, thấy con không về, cả nhà chia nhau đi tìm cả đêm nhưng không thấy, đành trình báo công an. Trong thời gian con gái bị lừa sang Trung Quốc, một số đối tượng đã nhiều lần gọi điện thoại cho gia đình đòi tiền chuộc.

Đại úy Trần Ngọc Huy - Phó Công an thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước cho biết, nhận được tin báo từ gia đình em M, lực lượng công an nhanh chóng nắm tình hình, hướng dẫn người thân của em cách thức đối phó khi các đối tượng liên lạc, giúp công an nắm bắt thông tin để điều tra: "Sau khi Công an thị trấn tiếp nhận tin báo đã lập hồ sơ và chuyển lên Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận. Sau đó công an tỉnh đã tiến hành điều tra và khởi tố, bắt giam một số đối tượng đã lừa em M đưa sang Trung Quốc và giải cứu em về".

Em P.T.M là một nạn nhân trong vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận triệt phá thành công. Sau đó, bị can Lâm Văn Bình (20 tuổi, trú ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã bị khởi tố. Bình và một số người khác đã tổ chức đưa các cô gái từ 14 - 20 tuổi vượt biên qua Trung Quốc để lao động và kết hôn. Rất may, M đã được cứu thoát đưa về Việt Nam.

Ông P.T (ba của M) xúc động nói: "Ngày 25/8, lúc 12h đêm, con gái về tới nhà, hai cha con khóc vì mừng. Thực tế là nhờ cơ quan ở địa phương, các ngành chức năng ở tỉnh tận tâm, chứ mình đâu có rành hết".

Cha của P.T.M vui mừng khi con gái trở về sau thời gian bị lừa bán sang Trung Quốc

Đã có nhiều vụ tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được trình báo cơ quan chức năng. Trước đó, anh Đ.T.T, 37 tuổi trú ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải cũng bị các đối tượng xấu lừa sang Campuchia. Được mời chào làm tài xế đưa cơm cho các khu xí nghiệp ở biên giới Mộc Bài với mức lương 18-20 triệu đồng/tháng, nhưng sự thật thì anh T bị cưỡng ép vào làm việc cho một công ty ở Campuchia, bị ngược đãi.

Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ năm 2021 đến nay, đơn vị nhận được 6 tin tố giác tội phạm liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, đã khởi tố 3 vụ án với 5 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn sang nước ngoài và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đại uý Lại Khắc Lợi, Phó đội trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, "trong quá trình điều tra giải quyết vụ việc liên quan hành vi xuất nhập cảnh trái phép cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn: Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để gặp gỡ, nói chuyện và dụ dỗ lôi kéo, sau đó hứa hẹn đưa sang Trung Quốc để làm việc lương cao. Điều này khiến cho lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, củng cố các chứng cứ dữ liệu điện tử liên quan mạng xã hội. Sau khi đưa nạn nhân sang Trung Quốc, các đối tượng thường ép buộc để nạn nhân khai báo sai thông tin địa chỉ, lý lịch cá nhân nhầm che giấu thông tin, đánh lạc hướng công tác điều tra".

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết được thủ đoạn, phương thức của các đối tượng trong đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép. Ngoài việc nâng cao cảnh giác và phòng ngừa, thì qua đó cũng giúp bà con hiểu rằng, việc xuất cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.