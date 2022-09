Lời kể của thiếu niên ở Cần Thơ và bạn gái bị lừa bán sang Campuchia

Sau vài ngày báo chí thông tin vụ thiếu niên ở quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ và bạn gái bị lừa bán, phía công ty bên Campuchia bất ngờ yêu cầu T.H.V (17 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ - nạn nhân trong vụ việc) gọi về gia đình thông báo sẽ thả người. Sau đó, người nhà của V. lên đường sang Campuchia để đón V. và bạn gái trở về.



Tối 3/9, bà Trần Kim Thu (42 tuổi, cô ruột của V.) cho biết, gia đình đã đến biên giới ở huyện An Phú, tỉnh An Giang để đón V. và bạn gái là N.D.M (16 tuổi, ngụ cùng địa phương với V.) về nhà an toàn sau cuộc điện thoại thông báo “thả người” từ phía công ty tại Campuchia.

V. và M. đã trở về nhà an toàn

“Hay tin V. được thả, cả gia đình đều bối rối vì không ai biết đường đi nước bước, không ai có hộ chiếu để đi nước ngoài; trong khi thời gian thì gấp rút. Tuy nhiên, khi đến An Phú, chúng tôi được Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình và Trạm cửa khẩu Khánh Bình hỗ trợ, tạo điều kiện “giải cứu” 2 đứa cháu thành công, mà không bị mất 7.000 USD như đã ra giá trước đó” – bà Thu vui mừng chia sẻ.

Em V. và M. được Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình hỗ trợ "giải cứu" trở về.

M. làm việc tại đồn biên phòng.

Nhớ lại những ngày nơi đất khách, M. vẫn run. Em kể: "Qua Campuchia rồi tụi em mới biết mình bị lừa bán ; ở đó, họ đe doạ và nhốt tụi em như ở tù. Vào công ty làm việc, họ nói thẳng luôn là phải đi lừa người khác nạp tiền chơi game. Một ngày như vậy họ bắt phải lừa làm sao được trên 200 triệu đồng mới đủ chỉ tiêu. Làm không được nhẹ thì phạt đừng, nặng thì cho lên phòng tối, trói tay chân, đánh đập . Phòng em có 4 người, tất cả đều bị lừa. Người mình lừa người mình sang".

Tiếp lời bạn gái, V. nói: "Mấy hôm trước, tổng quản lý của công ty đã cầm bức ảnh có 2 đứa em được đăng trên báo rồi tra hỏi đây có phải em không? Có phải em báo công an? Sau đó, họ bàn với nhau và kêu em điện thoại về báo cho gia đình sang đón, mục đích là thả tụi em về cho khỏi rắc rối".

Theo thiếu niên trẻ, hiện tại bên đó vẫn còn rất nhiều người bị lừa, ai cũng tuyệt vọng chẳng biết ngày nào được giải thoát.

“Lúc thấy tụi em được công ty thả về, nhiều người rưng rưng nước mắt, họ nói tụi em tìm cách giúp họ về với mà tụi em có biết làm sao đâu. Họ cũng đang chờ đợi được cứu” - M. tâm sự.

Hay tin V.và M. trở về, con hẻm nhỏ ở phường Trà Nóc nhộn nhịp hẳn lên. Họ hàng ai nấy cũng đến thăm hỏi, vui mừng khi cháu mình được bình an thoát nạn.