Cô gái 7 năm không tắm, sợ hãi chính mồ hôi của mình, biết nguyên nhân bác sĩ cũng bất lực

Lauren Montforsco mắc phải căn bệnh dị ứng với nước, khiến việc tắm rửa trở thành một nhiệm vụ khó khăn nhất đời cô. Đối với một người phụ nữ trẻ, không thể tắm rửa là điều khó chịu đến không ngờ.



Bắt đầu từ khoảng 15 tuổi, Lauren đã cảm thấy làn da của mình trở nên dễ ngứa ngáy khi bước vào tuổi dậy thì. Sau nhiều năm chịu đựng một cách âm thầm, tình trạng của cô ngày càng trở nên tồi tệ hơn và cuối cùng cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ. Gần đây, sau nhiều lần chẩn đoán, cô được xác định mắc phải một loại bệnh hiếm gặp là mề đay do nước.

Bệnh này là một dạng biến thể của mề đay, người mắc bệnh sẽ phát ban khi tiếp xúc với nước. Vì vậy, khi Lauren tắm hoặc làn da cô tiếp xúc với nước, cô sẽ cảm thấy ngứa ngáy dữ dội, và cảm giác này có thể kéo dài đến một giờ đồng hồ. Đôi khi Lauren thậm chí còn tự giày vò bản thân bằng cách véo mạnh vào da, sử dụng cảm giác đau để phân tán sự chú ý và tạm thời quên đi sự khó chịu do ngứa gây ra.

Tới nay mới chỉ có 37 trường hợp tương tự Lauren Montforsco được thống kê y học chính thống ghi nhận

Lauren chia sẻ: "Cảm giác đó như là ngứa ngáy sâu trong cơ thể, không thể giải quyết bằng việc gãi từ bề mặt da, mặc dù những vùng da bị ngứa sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm sau khi gãi. Tôi cố gắng không để mình ngứa, nhưng tôi không thể kiểm soát được nó".

Hiện tại, không có biện pháp chữa trị dứt điểm cho mề đay do nước, khiến việc tắm trở thành một việc làm đầy vất vả đối với Lauren. Để giảm thiểu, cô cố gắng hạn chế số lần tắm và nếu cần thiết thì cô sẽ hoàn thành việc tắm càng nhanh càng tốt, và việc làm đó nhanh đến nỗi mà chính cô cũng phải thường nhận rằng đó là cảm giác "tắm mà như không tắm". Sau khi tắm, Lauren cần phải nhanh chóng mặc quần áo để không phải tiếp xúc với không khí lạnh làm tăng cảm giác đau rát trên bề mặt da, và những hành động như lau khô da bằng khăn hoặc cạo lông cũng sẽ làm tăng cảm giác đau đớn.

Lauren cảm thấy rất khó chịu sau khi da tiếp xúc với nước. Ngay cả khi cô không quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và từ bỏ việc tắm rửa, cũng không thể giảm bớt sự đau đớn trên da. Độ ẩm từ không khí, bồn tắm nước nóng hoặc hồ bơi đều khiến cô bị kích ứng, thậm chí cả mồ hôi từ cơ thể mình cũng khiến da cô cảm thấy khó chịu. Trong những lúc khó khăn nhất, cô chỉ có thể chọn sử dụng khăn giấy để nhanh chóng thấm khô nước trên cơ thể, và dầu gội khô trở thành "người bạn tốt nhất" trong cuộc sống của cô, giúp giảm bớt sự đau đớn khi cô gội đầu.

Lauren chịu đựng cảm giác khó chịu mỗi khi tiếp xúc với nước hoặc hơi nước đến nay đã 7 năm

Bệnh này cực kỳ hiếm gặp, chỉ có 37 trường hợp được ghi nhận trong thống kê y khoa chính thống và không quá 100 trường hợp được báo cáo với các triệu chứng tương tự trên toàn thế giới trong các báo cáo của truyền thông. Lauren thấy mình may mắn khi tìm thấy một nhóm người cùng bệnh trên mạng xã hội, nơi cô có thể tìm kiếm sự động viên từ những người "chung cảnh ngộ". "Thành thật mà nói, việc tránh tắm khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi đã tìm được những người khác cũng mắc phải triệu chứng tương tự, và sự quan tâm của họ khiến chuyện này dễ chịu hơn", Lauren chia sẻ.

Nguyên nhân của tình trạng dị ứng với nước vẫn chưa được y học làm rõ, nhưng một số chuyên gia tin rằng điều này có thể do phản ứng miễn dịch mà cơ thể tạo ra trước một số tác nhân gây dị ứng hoặc hóa chất trong nước (không phải do bản thân nước gây ra). Hầu hết các trường hợp xảy ra một cách ngẫu nhiên, và bệnh nhân không có tiền sử gia đình mắc phải mề đay do nước.

Các triệu chứng của căn bệnh dị ứng này có thể bao gồm đỏ da, cảm giác nóng rát hoặc đau nhức, phát ban, vết thương trên bề mặt da và ngứa. Do bệnh rất hiếm gặp, người ta biết rất ít về các phương pháp giảm bớt triệu chứng, một số phương pháp điều trị được sử dụng hiện nay bao gồm thuốc chống histamine, liệu pháp tia cực tím, thoa kem dưỡng da và cho bệnh nhân tắm với natri bicarbonate (thành phần chính của bột nở).

Nguồn và ảnh: Red Star News