Cô gái 27 tuổi sống một mình trong căn hộ 100m2 tận hưởng cuộc sống độc thân, chưa vội lấy chồng vẫn hài lòng

Căn nhà của cô gái tên Triệu Hoa (Thạch Gia Trang, Trung Quốc) từng gây chú ý trên các hội nhóm về nội thất tại đất nước tỷ dân, hút đến 100.000 lượt bình luận khen ngợi. Triệu Hoa sống một mình trong căn hộ 2 phòng ngủ. Nhờ sự sắp xếp tinh tế, tỉ mỉ, căn nhà của cô luôn ấm áp, góc nào cũng có thể trở thành nơi check in.

Trong mắt nhiều người, những người trẻ độc thân thường phải trải qua cảm giác cô đơn, có phần buồn tẻ khi làm mọi thứ một mình. Dù có chăm sóc bản thân chu đáo đến đâu, họ cũng không tránh khỏi sự đơn điệu, lặp đi lặp lại và trống trải.

Thế nhưng với Triệu Hoa, điều quan trọng khi sống một mình là tạo ra không gian sống thoải mái, phù hợp. Khi đó, mỗi ngày trôi qua trong căn nhà mơ ước đều giúp cô cảm thấy hạnh phúc hơn, trân trọng mọi khoảnh khắc uống cà phê, nấu ăn, đọc sách.

Không gian phòng khách được bày trí đơn giản, có sofa, bàn trà và một chiếc ghế mềm gần cửa kính.

Triệu Hoa không dùng các hệ tủ, TV cũng được gắn âm tường để tạo cảm giác phòng khách rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Chiếc ghế vừa dùng để trang trí, vừa mang lại cảm giác thoải mái cho Triệu Hoa.

Cô gái 27 tuổi đã mua thêm một chiếc đèn gắn vào gần sofa để dễ dàng đọc sách hoặc xem TV vào mỗi buổi tối tại phòng khách.

Tông màu kem - nâu - be chủ đạo trong nội thất nhà Triệu Hoa

Hai niềm đam mê của Triệu Hoa là sách và cà phê. Cô duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, còn cà phê là niềm đam mê của cô.

Triệu Hoa sở hữu một quán cà phê riêng, nơi cô tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ nội thất để tạo ra không gian mang đậm cá tính bản thân.

Ngoài việc quản lý vận hành, Triệu Hoa tham gia cả công việc pha chế. Đó là lý do nhiều máy pha cà phê của Triệu Hoa có mặt ở khắp mọi nơi trong nhà, ngay cả trên tủ chén.

Một không gian thưởng thức cà phê ngay tại nhà của cô gái 27 tuổi

Triệu Hoa đã trang bị máy rửa bát trong bếp vì cô chỉ thích nấu ăn nhưng không muốn tự tay dọn rửa bát đĩa.

Cô gái 27 tuổi có thói quen nấu bữa tối vào khoảng 4, 5 giờ chiều mỗi ngày, sau khi sắp xếp xong công việc tại quán cà phê.

Cửa sổ và bàn trang điểm trong phòng ngủ chính là nơi yêu thích của Triệu Hoa.

Cô thường ngồi bên cửa sổ, ngắm cây cối trong sân, đọc sách, ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên thay đổi suốt bốn mùa.

Các loại tủ của Triệu Hoa được thiết kế cao đến trần nhà, giúp tăng khả năng lưu trữ và tạo cảm giác nhà gọn gàng hơn.

Vào cuối tuần, Triệu Hoa thường gặp gỡ bạn thân, chọn hai chiếc cốc yêu thích, pha hai tách cà phê và tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã.

Cô gái 27 tuổi hài lòng với cuộc sống độc thân trong căn hộ 100m2 đầy đủ tiện nghi và đẹp mắt, chưa vội kết hôn. Một khoảng sân, những người bạn thân thiết cùng uống cà phê, cây cối xanh mướt xung quanh… với Triệu Hoa chính là niềm hạnh phúc giản đơn nhưng đáng trân trọng.

