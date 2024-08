Cô gái 26 tuổi ngực chảy mủ, bốc mùi hôi vì thói quen ăn uống khiến bác sĩ sốc nặng

Mới đây, trong chương trình The Doctor Is So Spicy, bác sĩ cấp cứu người Đài Loan (Trung Quốc) Ke Shiyou đã chia sẻ về một trường hợp ông từng điều trị trước đây. Bệnh nhân là một phụ nữ 26 tuổi, cao 160cm, nặng 120kg, khi đến bệnh viện bị sốt 39 độ C. Tuy nhiên, sau khi chụp X-quang, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu và các xét nghiệm khác, không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng. Bác sĩ Ke Shiyou không còn cách nào khác ngoài hỏi thêm xem cơ thể cô gần đây có gì lạ không. Lúc này, bác sĩ phát hiện vùng da ở mép dưới ngực bệnh nhân đỏ bừng, có vết xước do thường xuyên bị ma sát.

Bác sĩ cấp cứu người Đài Loan (Trung Quốc) Ke Shiyou

Điều đáng ngạc nhiên hơn là có mủ màu vàng xanh chảy ra từ mép dưới ngực phải của bệnh nhân nữ, đồng thời có mùi hôi. Nữ bệnh nhân cho biết, vết xước ở ngực đã xuất hiện từ lâu nhưng tình trạng nhiễm trùng chỉ mới xuất hiện gần đây. Dựa trên tình trạng của bệnh nhân nữ, bác sĩ Ke Shiyou đề nghị cô nên thay băng vết thương thường xuyên và uống thuốc kháng sinh. Quan trọng nhất là cô cần phải đến phòng khám chuyên khoa béo phì để giảm cân bởi bệnh béo phì là nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh của người này.

Bác sĩ Ke Shiyou hỏi về thói quen ăn uống hàng ngày của nữ bệnh nhân, người này cho biết cô không ăn nhiều nhưng từ nhỏ cô đã không thích uống nước. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cô lớn lên. Uống 6 cốc trà sữa trân châu mỗi ngày là chuyện thường ngày của nữ bệnh nhân, nghe được điều này ngay cả bác sĩ Ke Shiyou cũng bị sốc.

Ảnh hưởng của béo phì tới sức khỏe

Trên thực tế, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan mật thiết đến nhiều căn bệnh có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Sau đây là những căn bệnh mà béo phì có thể gây ra:

- Bệnh tim mạch: Béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim mạch, bao gồm cao huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Cân nặng quá mức làm tăng gánh nặng cho tim và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh này.

- Bệnh tiểu đường: Béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Mô mỡ dư thừa có thể trở nên đề kháng với tác dụng bình thường của insulin, khiến lượng đường trong máu tăng lên.

- Các vấn đề về hô hấp: Béo phì có thể dẫn đến các vấn đề như ngưng thở khi ngủ, ảnh hưởng đến hô hấp và dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém.

- Các vấn đề về khớp: Cân nặng dư thừa làm tăng gánh nặng cho khớp, có thể dẫn đến đau khớp, viêm khớp và các vấn đề về cơ xương khớp khác.

- Các vấn đề về hệ tiêu hóa: Béo phì có thể khiến mỡ tích tụ quanh gan, từ đó có thể dẫn đến các vấn đề về hệ tiêu hóa như gan nhiễm mỡ.

- Tăng nguy cơ ung thư: Béo phì có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung, ung thư ruột kết...

- Các vấn đề về sức khỏe tâm thần: Béo phì có thể gây ra những hậu quả về sức khỏe tâm thần, bao gồm các vấn đề như lòng tự trọng bị giảm sút, lo lắng và trầm cảm.

- Các vấn đề về sinh sản: Béo phì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, bao gồm vô sinh, hội chứng buồng trứng đa nang và các vấn đề khác.

Nguồn và ảnh: HK01