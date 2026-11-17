Từng tin rằng chỉ cần có đủ tiền, tuổi già sẽ an nhàn, người đàn ông Trung Quốc nhận ra một khoảng trống khác khi rời khỏi guồng quay công việc: sự cô đơn và những mối quan hệ ngày càng thưa vắng.

(Bài viết chia sẻ của một độc giả 59 tuổi trên diễn đàn Zhihu, thể hiện quan điểm cá nhân.)

Bận rộn không đồng nghĩa với hạnh phúc

Sau hơn 30 năm làm việc và tích lũy, tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị đủ cho những năm tháng nghỉ hưu. Các khoản vay được thanh toán, tài chính tương đối ổn định, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Tôi không còn phải mất ngủ vì tiền bạc hay lo lắng quá nhiều trước những biến động của thị trường.

Đó vốn là mục tiêu tôi theo đuổi suốt những năm tháng tuổi trẻ. Thế nhưng, khi không còn phải tất bật với công việc mỗi ngày, tôi mới nhận ra có một vấn đề mà tiền tiết kiệm hay lương hưu cũng khó giải quyết: cảm giác cô độc.

Trước đây, lịch trình của tôi gần như kín đặc. Những cuộc họp, cuộc gọi, công việc với đối tác và đồng nghiệp nối tiếp nhau khiến ngày nào cũng trôi qua trong trạng thái tất bật. Tôi luôn có người để gặp, có việc cần giải quyết nên ít khi nghĩ đến cảm xúc của chính mình.

Khi công việc dần khép lại, nhịp sống chậm xuống, tôi mới nhận ra sự bận rộn ấy không đồng nghĩa với việc có những người thực sự đồng hành. Công việc có thể lấp đầy thời gian, nhưng không thể thay thế sự sẻ chia.

Tuổi tác cũng bắt đầu để lại những dấu hiệu rõ ràng hơn. Lưng thường xuyên đau mỏi, giấc ngủ kém sâu, mỗi lần kiểm tra sức khỏe lại có thêm một vài chỉ số cần chú ý. Dù chưa phải vấn đề nghiêm trọng, những thay đổi ấy khiến tôi hiểu rằng mình đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Điều đáng buồn nhất

Tôi không quá bận tâm đến mái tóc bạc hay những nếp nhăn. Điều khiến mình chạnh lòng hơn là ngày càng ít người để trò chuyện về những chuyện bình thường.

Các con đã trưởng thành, có công việc và gia đình riêng. Những cuộc điện thoại hỏi han cũng không còn thường xuyên như trước. Bạn bè mỗi người một hoàn cảnh: người vẫn đi làm, người bận chăm cháu, người chuyển đến nơi khác sinh sống, người ít ra ngoài vì sức khỏe. Một cuộc hẹn cà phê từng có thể diễn ra ngay khi nhấc máy gọi nhau, giờ đôi khi phải sắp xếp trước cả tuần, thậm chí cả tháng.

Có những sáng cuối tuần, tôi ngồi một mình bên tách trà trong căn nhà yên ắng và nhận ra điều mình thiếu không phải là tiền. Tôi nhớ tiếng người trò chuyện, những cuộc gặp gỡ không cần lý do và cảm giác có ai đó ở bên cạnh.

Đã có lúc tôi tự hỏi liệu mình có dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, để rồi bỏ lỡ những bữa cơm gia đình, những buổi gặp bạn bè và những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân. Nhưng quá khứ không thể thay đổi. Tôi hiểu rằng điều cần làm lúc này là chủ động xây dựng lại những kết nối đã bị bỏ quên.

Thay đổi suy nghĩ

Thay vì ngồi đợi con cái hay bạn bè gọi điện, tôi thử nhấc máy trước. Tôi nhắn tin hỏi thăm những người lâu ngày chưa gặp, rủ bạn bè đi uống cà phê và duy trì những cuộc trò chuyện thường xuyên hơn.

Không phải lời mời nào cũng được nhận lời vì ai cũng có công việc và cuộc sống riêng. Tuy nhiên, dần dần, những buổi gặp gỡ bắt đầu xuất hiện trở lại. Tôi cũng nhận ra mình không phải người duy nhất có cảm giác cô đơn. Nhiều người cùng tuổi cũng có những khoảng lặng tương tự, chỉ là họ ít khi chia sẻ.

Tôi còn tham gia câu lạc bộ đi bộ buổi sáng trong khu phố. Ban đầu, mục đích đơn giản là vận động để cải thiện sức khỏe. Nhưng sau một thời gian, những lời chào hỏi, vài câu chuyện ngắn sau mỗi buổi tập lại trở thành niềm vui quen thuộc.

Chúng tôi không nhất thiết phải trở thành bạn thân. Đôi khi, chỉ cần mỗi sáng gặp lại những gương mặt quen thuộc, hỏi thăm nhau vài câu cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình vẫn là một phần của cộng đồng.

Bên cạnh việc gặp gỡ mọi người, tôi cũng học cách sống thoải mái hơn với những khoảng thời gian riêng. Tôi dành nhiều thời gian đọc sách, nghe lại những bản nhạc cũ và thử nấu những món ăn trước đây chưa có dịp thực hiện.

Ở một mình không còn là điều khiến tôi lo sợ. Thay vào đó, tôi coi đây là cơ hội để nghỉ ngơi, lắng nghe bản thân và tận hưởng những điều nhỏ bé thường bị bỏ qua khi còn bận rộn.

Tôi nhận ra mỗi độ tuổi đều có những mối bận tâm khác nhau. Khi còn trẻ, người ta lo chuyện cơm áo; bước vào tuổi trung niên lại tập trung cho sự nghiệp và trách nhiệm gia đình. Đến tuổi nghỉ hưu, sức khỏe, các mối quan hệ và cảm giác mình vẫn có ý nghĩa với những người xung quanh trở thành những điều đáng quan tâm hơn.

Bây giờ, tôi không còn đặt nặng mục tiêu phải tích lũy thêm thật nhiều tài sản. Tôi muốn dành thời gian cho những bữa cơm cùng người thân, những cuộc gặp bạn bè và những mối quan hệ khiến mỗi ngày trở nên có ý nghĩa.

Sau cùng, tôi hiểu rằng lương hưu và tiền tiết kiệm có thể giúp tuổi già bớt lo toan về vật chất, nhưng không thể thay thế một cuộc trò chuyện chân thành hay sự quan tâm từ những người thân yêu.

(Theo Zhihu)