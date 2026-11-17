Từng góp gần 200 tỷ đồng vào một doanh nghiệp và sở hữu hàng loạt pháp nhân trong lĩnh vực bất động sản, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ lại từng tiết lộ chứng khoán không phải kênh đầu tư mà mình lựa chọn.

Được biết đến với hình ảnh một nữ doanh nhân sở hữu nhiều bất động sản, kim cương và các món đồ xa xỉ, Lý Nhã Kỳ từ lâu đã khiến công chúng tò mò về cách kiếm tiền cũng như quan điểm đầu tư của mình. Tuy nhiên, có một kênh đầu tư từng được nữ doanh nhân này thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân không tham gia, đó là chứng khoán.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2022, khi được hỏi về quyết định đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh, Lý Nhã Kỳ đã tiết lộ nguyên tắc kinh doanh của bản thân.

“Tôi ít khi đầu tư rủi ro lắm. Đó là lý do tôi không chơi cổ phiếu” , nữ diễn viên cho biết.

Theo Lý Nhã Kỳ, trước khi bỏ tiền vào một lĩnh vực, cô cần hiểu rõ thị trường và có khả năng chủ động quyết định. Ngay cả với ngành làm đẹp, dù được nhiều người đánh giá có khả năng sinh lời cao, nữ doanh nhân cũng không lựa chọn vì đây không phải thế mạnh của bản thân. Thay vào đó, bất động sản và kim cương là hai lĩnh vực mà Lý Nhã Kỳ tự tin nhất.

Trong quá khứ, nữ doanh nhân bỏ vốn vào bộ phim Kẻ thứ ba , dự án điện ảnh có sự tham gia của tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk. Sau khi nhà sản xuất ban đầu gặp khó khăn tài chính, Lý Nhã Kỳ đã một mình bỏ ra khoảng 33 tỷ đồng để hoàn thiện bộ phim.

Dù việc huy động thêm nhà đầu tư có thể giúp chia sẻ rủi ro tài chính, nữ diễn viên vẫn lựa chọn tự bỏ vốn để giữ quyền quyết định đối với dự án, bao gồm cả thời điểm phát hành phim.

Từng nắm hơn 99% vốn tại nhiều doanh nghiệp

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982. Song song với sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên nổi tiếng qua bộ phim Kiều nữ và đại gia đã sớm xây dựng hệ thống doanh nghiệp mang thương hiệu LYNK.

Một trong những pháp nhân tiêu biểu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ LYNK, thành lập năm 2007, sau này đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vạn Vượng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 10/12/2014, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó cá nhân Lý Nhã Kỳ góp tới 199,65 tỷ đồng, tương đương 99,82% vốn. Quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp sau đó từng được nâng lên 400 tỷ đồng trước khi giảm về 50 tỷ đồng và điều chỉnh lên 57 tỷ đồng vào tháng 6/2020.

Một pháp nhân khác là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng LYNK (LYNK Invest), thành lập đầu năm 2015, cũng từng ghi nhận tỷ lệ sở hữu của Lý Nhã Kỳ lên tới 99,82%. Doanh nghiệp này từng nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng trước khi giảm về 50 tỷ đồng vào năm 2018.

Bên cạnh kinh doanh kim hoàn và thời trang cao cấp, Lý Nhã Kỳ còn từng thành lập hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, trong đó có những pháp nhân đăng ký vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý, nữ diễn viên từng hợp tác kinh doanh với một doanh nhân có tên tuổi trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tháng 7/2016, Lý Nhã Kỳ cùng ông Trần Lâm, con trai Chủ tịch HĐQT City Auto (mã chứng khoán: CTF) Trần Ngọc Dân, thành lập hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Vạn Thắng và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Bất động sản Vạn Phát, với vốn điều lệ lần lượt là 120 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố năm 2018, ông Trần Lâm sau đó đã thoái toàn bộ vốn tại hai doanh nghiệp này. Vị doanh nhân này từng là cổ đông lớn, thành viên HĐQT và giữ chức Tổng Giám đốc City Auto.

Ở một hướng kinh doanh khác, tháng 3/2025, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong vai trò lãnh đạo Công ty TNHH Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thương mại, văn hóa và du lịch.