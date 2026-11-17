VietinBank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian giao dịch phù hợp, tránh thực hiện các giao dịch cần thiết trong khung giờ hệ thống bảo trì.

VietinBank vừa phát đi thông báo về kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, trong đó nhiều dịch vụ ngân hàng số, chuyển tiền, thanh toán và giao dịch thẻ sẽ tạm thời bị gián đoạn trong rạng sáng ngày 21/11/2026.

Theo thông báo, VietinBank sẽ thực hiện nâng cấp, bảo trì định kỳ hệ thống từ 3h30 đến 5h00 ngày 21/11/2026 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Trong khoảng thời gian này, một số dịch vụ của ngân hàng sẽ tạm thời không thể sử dụng.

Cụ thể, các dịch vụ bị gián đoạn bao gồm:

- Ngân hàng số: Các dịch vụ trên ứng dụng VietinBank iPay và VietinBank eFAST (gồm phiên bản Mobile và Web).

- Chuyển tiền, thanh toán: Các giao dịch chuyển tiền, thanh toán, nạp/rút tiền ví điện tử, thu hộ/chi hộ, báo nợ/báo có (Notify), kiều hối, ERP và các giao dịch trực tuyến kết nối với hệ thống Core Banking.

- Thanh toán QR: Dịch vụ thanh toán QR VNPAY-QR Merchant VietinBank.

- Giao dịch thẻ ghi nợ: Toàn bộ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế do VietinBank phát hành, bao gồm thanh toán trực tuyến, thanh toán tại máy POS, rút tiền bằng thẻ, nộp tiền bằng thẻ, rút tiền bằng mã QR, rút tiền bằng mã code và nộp tiền bằng mã code.

Trong khi đó, khách hàng vẫn có thể giao dịch bằng thẻ tại ATM, POS của VietinBank và sử dụng thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành.

VietinBank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian giao dịch phù hợp, tránh thực hiện các giao dịch cần thiết trong khung giờ hệ thống bảo trì để hạn chế bất tiện.

Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp, bảo trì, các dịch vụ sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng cá nhân có thể liên hệ tổng đài 1900 558 868 hoặc (+84) 243 941 8868 (đối với thuê bao gọi từ nước ngoài). Khách hàng ưu tiên liên hệ số 1800 558 866 và khách hàng doanh nghiệp liên hệ 1900 558 886.