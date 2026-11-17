Mua vàng để dành là thói quen của nhiều người, nhưng không phải cứ bỏ tiền mua vàng rồi cất đi là xong.

Có những khoản chi phí và chi tiết nhỏ nếu không để ý ngay từ đầu có thể khiến bạn mất tiền khi mua hoặc bán lại.

1. Chỉ hỏi giá bán mà quên hỏi giá thu mua

Khi đến cửa hàng, nhiều người thường chỉ quan tâm một chỉ vàng đang được bán với giá bao nhiêu. Trong khi đó, giá cửa hàng mua lại thường thấp hơn giá bán ra. Khoảng chênh lệch này chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến số tiền người mua có thể nhận được khi bán vàng.

Ví dụ, bạn mua vàng với giá 15 triệu đồng/chỉ nhưng cửa hàng đang thu mua ở mức 14,5 triệu đồng/chỉ. Nếu bán ngay, số tiền nhận về đã thấp hơn khoản tiền bỏ ra, chưa kể những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm.

Vì vậy, trước khi mua, hãy hỏi cả giá bán ra và giá thu mua tại cùng thời điểm. Đừng chỉ nhìn một con số trên bảng giá rồi quyết định.

2. Không phân biệt vàng tích lũy và vàng trang sức

Một chiếc nhẫn đẹp hay dây chuyền bắt mắt có thể khiến người mua muốn sở hữu ngay. Tuy nhiên, vàng trang sức và vàng mua với mục đích tích lũy có cách tính giá khác nhau.

Với vàng trang sức, ngoài giá trị phần vàng còn có tiền công chế tác, thiết kế và các chi phí liên quan. Khi bán lại, khoản tiền công này thường không được hoàn lại đầy đủ. Điều đó có nghĩa là dù hàm lượng vàng không thay đổi, số tiền nhận về vẫn có thể thấp hơn nhiều so với tổng chi phí ban đầu.

Nếu mục đích chính là tích lũy, hãy tìm hiểu kỹ loại vàng, hàm lượng và chi phí chế tác trước khi mua. Còn nếu mua để sử dụng hoặc làm đẹp, nên xác định trước rằng tiền công là khoản chi cho trải nghiệm và thiết kế.

Ảnh minh hoạ AI

3. Không kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm

Cùng là một món vàng nhưng hàm lượng, trọng lượng và quy cách có thể khác nhau. Nếu chỉ nhìn mẫu mã hoặc nghe giới thiệu mà không kiểm tra thông tin, người mua dễ nhầm lẫn giữa các loại sản phẩm.

Trước khi thanh toán, hãy kiểm tra tuổi vàng, trọng lượng, ký hiệu trên sản phẩm và thông tin ghi trên hóa đơn. Nếu chưa hiểu rõ một ký hiệu hoặc thông số nào, nên hỏi lại nhân viên bán hàng.

Đặc biệt, đừng mặc định mọi sản phẩm có vẻ ngoài giống nhau đều có cùng hàm lượng vàng hoặc giá trị tương đương.

4. Mua ở đâu cũng được mà không tìm hiểu chính sách thu mua lại

Nhiều người chọn cửa hàng chỉ vì thuận tiện hoặc thấy giá bán thấp hơn một chút. Nhưng đến khi cần bán lại mới phát hiện mỗi nơi có chính sách thu mua khác nhau.

Có cửa hàng ưu tiên thu mua sản phẩm do chính mình bán ra, có nơi vẫn nhận vàng từ thương hiệu khác nhưng cần kiểm tra thêm về tuổi vàng, trọng lượng và tình trạng sản phẩm. Một số trường hợp có thể phát sinh khoản khấu trừ hoặc quy trình kiểm định.

Trước khi mua, hãy hỏi rõ cửa hàng có nhận mua lại sản phẩm hay không, điều kiện thu mua thế nào và có áp dụng với vàng mua từ thương hiệu khác không. Đây là thông tin nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự thuận tiện và số tiền bạn nhận được sau này.

5. Không giữ hóa đơn và thông tin giao dịch

Sau khi mua vàng, nhiều người chỉ cất sản phẩm mà quên lưu lại hóa đơn hoặc phiếu bán hàng. Đến khi cần bán, đổi hoặc đối chiếu thông tin, việc thiếu giấy tờ có thể khiến quá trình xác minh mất thêm thời gian.

Hóa đơn giúp ghi nhận thời điểm mua, loại vàng, trọng lượng và số tiền đã thanh toán. Đây cũng là căn cứ để người mua đối chiếu với sản phẩm đang sở hữu.

Nếu thường xuyên mua vàng, hãy lưu hóa đơn theo từng lần giao dịch. Bạn có thể chụp ảnh để lưu trên điện thoại, đồng thời ghi lại số lượng và loại vàng đã mua. Việc này không mất nhiều thời gian nhưng giúp quản lý tài sản rõ ràng hơn.

Mua vàng cần tính cả lúc mua lẫn lúc bán

Một món vàng có thể được cất giữ trong nhiều năm, nhưng những quyết định nhỏ ở thời điểm mua vẫn ảnh hưởng đến giá trị tài sản về sau. Tìm hiểu kỹ loại vàng, chi phí, chính sách thu mua và lưu giữ giấy tờ là những việc người mua hoàn toàn có thể chủ động làm ngay từ đầu.