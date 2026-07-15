Phát hiện người đàn ông 37 tuổi đã được hưởng lương hưu, hơn 1 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã chi tiền để mua danh tính của người khác, qua đó được làm thủ tục nghỉ hưu khi mới 37 tuổi và đều đặn nhận tiền lương hưu trong suốt 15 năm.

“Đi đường tắt” hưởng lương hưu

Năm 2009, một người đàn ông tên Đặng Vũ Thành (Trung Quốc) khi ấy 37 tuổi nghe nói chỉ cần bỏ tiền là có thể mua một "suất nghỉ hưu", không cần đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ hay chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Sau nhiều lần tìm kiếm, Đặng Vũ Thành đã tiếp cận Vương Thư Hoài, khi đó là lãnh đạo Văn phòng Phát triển Kinh tế của một thị trấn thuộc thành phố Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc.

Đặng Vũ Thành đã chi 80.000 NDT (310 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay) gọi là "phí hoạt động" để sử dụng danh tính của Lưu Tân Hà, một cựu công nhân nhà máy may do thị trấn quản lý.

Lợi dụng chức vụ, Vương Thư Hoài dùng một phần số tiền này để đóng bổ sung bảo hiểm xã hội còn thiếu của Lưu Tân Hà, sau đó truy cập trái phép hồ sơ nhân sự và hoàn tất thủ tục nghỉ hưu dưới danh nghĩa của bà.

Tháng 1/2010, khi mới 37 tuổi, Đặng Vũ Thành đã nhận khoản lương hưu đầu tiên. Trong khi đó, Lưu Tân Hà - chủ nhân thật của hồ sơ - từng rời quê đi làm ăn xa từ năm 1992 nên việc đóng bảo hiểm xã hội bị gián đoạn.

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Khi đến tuổi nghỉ hưu, bà quay về làm thủ tục nhưng không tìm thấy hồ sơ. Sau nhiều lần tìm kiếm, bà gặp Vương Thư Hoài. Lo sợ sự việc bị phát hiện, Vương Thư Hoài viện lý do hồ sơ quá cũ nên không thể làm thủ tục hưởng lương hưu theo diện lao động thành thị, đồng thời đề nghị bà đăng ký hưởng bảo hiểm hưu trí nông thôn.

Thực tế, Vương Thư Hoài không hề làm thủ tục này mà bàn bạc với Đặng Vũ Thành tìm cách che giấu vụ việc. Hàng tháng, Đặng Vũ Thành trực tiếp chuyển một khoản tiền nhỏ cho Lưu Tân Hà dưới danh nghĩa "bảo hiểm hưu trí nông thôn" để bà không nghi ngờ. Việc này kéo dài liên tục suốt 15 năm.

Vạch trần sự thật

Tháng 4/2025, Lưu Tân Hà đến ngân hàng để kích hoạt thẻ an sinh xã hội theo mẫu mới và đăng ký thông tin tại địa phương.

Trong quá trình đối chiếu dữ liệu, cán bộ phát hiện một điểm bất thường: hệ thống không hề có hồ sơ bà tham gia bảo hiểm hưu trí nông thôn nhưng lại ghi nhận lương hưu theo diện lao động thành thị vẫn được chi trả đều đặn.

Nghi ngờ danh tính của mẹ bị đánh cắp, con trai Lưu Tân Hà lập tức trình báo cảnh sát. Ngày 20/5/2025, Đặng Vũ Thành bị bắt. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận đã mua danh tính nghỉ hưu của người khác và giả mạo thân phận để chiếm đoạt tiền lương hưu.

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Quá trình điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2025, Đặng Vũ Thành đã chiếm đoạt hơn 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng) tiền quỹ hưu trí.

Ngày 13/11/2025, sau khi Viện Kiểm sát thành phố Kinh Môn (Trung Quốc) truy tố, tòa án tuyên phạt Đặng Vũ Thành 4 năm 2 tháng tù về tội lừa đảo, phạt bổ sung 30.000 NDT (hơn 110 triệu đồng) và buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Sau vụ việc, thẻ ngân hàng dùng để nhận lương hưu được trả lại cho Lưu Tân Hà để bà có thể hưởng chế độ hưu trí hợp pháp theo quy định. Đối với Vương Thư Hoài, do người này đã qua đời trước khi vụ án bị phanh phui nên cơ quan chức năng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ án sau đó được khép lại.

Theo Toutiao