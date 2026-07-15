Sợ tiêu quá tay, người trẻ rủ nhau từ bỏ thứ từng là “vật bất ly thân”

Thay đổi này của người trẻ khiến nhiều “ông lớn” trong ngành Tài chính - Ngân hàng lo ngay ngáy.

Cách đây khoảng 2-3 năm, nếu được hỏi “vật bất ly thân của bạn khi ra ngoài là gì?”, câu trả lời thường thấy của giới trẻ Trung Quốc sẽ bao gồm 2 thứ: 1 là điện thoại, 2 là thẻ tín dụng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, câu trả lời của họ đã thay đổi.

Thẻ tín dụng không còn là vật “bất ly thân”. Ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc đang chủ động khóa hoặc hủy bớt thẻ tín dụng để kiểm soát chi tiêu, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm và tâm lý tiêu dùng trở nên thận trọng hơn. Xu hướng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong cách họ quản lý tài chính cá nhân, mà còn đang tạo ra những tác động đáng kể tới hoạt động của các ngân hàng tại quốc gia tỷ dân.

Rủ nhau khóa thẻ tín dụng, hoặc để thẻ tín dụng “ngủ đông”

Giới trẻ Trung Quốc đang thay đổi cách tiếp cận với thẻ tín dụng. Thay vì mở thêm thẻ mới hay tăng hạn mức thẻ để phục vụ mua sắm như trước, họ lựa chọn khóa bớt hoặc hủy thẻ nhằm tạo ra một "rào cản tâm lý", giúp bản thân cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiêu. Với không ít người, việc giảm số lượng thẻ tín dụng đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ mua sắm theo cảm xúc và hạn chế rơi vào vòng xoáy nợ tiêu dùng.

Làn sóng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều thách thức sau giai đoạn thị trường bất động sản suy yếu và nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm. Khi triển vọng thu nhập trở nên khó đoán hơn, nhiều người trẻ ưu tiên tích lũy tiền mặt và xây dựng quỹ dự phòng thay vì chi tiêu trước, trả tiền sau.

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Theo báo cáo về hệ thống thanh toán do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố, tính đến quý 2 năm nay, Trung Quốc còn khoảng 687 triệu tài khoản thẻ tín dụng, giảm 9 triệu tài khoản chỉ trong vòng 3 tháng.

Các chuyên gia nhận định đây là tín hiệu cho thấy ngành ngân hàng Trung Quốc đang chịu sức ép kép: Nhu cầu tiêu dùng giảm dẫn tới nhu cầu mở thẻ tín dụng cũng giảm, trong khi đó rủi ro nợ xấu từ thẻ tín dụng ngày càng gia tăng. Điều này khiến các tổ chức tài chính phải đối mặt với nguy cơ nợ quá hạn tăng cao, khi nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc thanh toán.

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) cho biết tỷ lệ dư nợ quá hạn phát sinh từ thẻ tín dụng đã tăng lên 4,61% vào cuối năm 2025, trong khi đó, con số tương ứng vào năm 2024 chỉ ở mức 3,5%.

Việc số lượng thẻ giảm trong khi tỷ lệ nợ quá hạn tăng cho thấy các ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều áp lực hơn trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng. Đây cũng là lý do khiến nhiều tổ chức tài chính buộc phải điều chỉnh chiến lược phát hành thẻ trong thời gian gần đây.

Thế khó của ngành Ngân hàng

Ông Qi Xing - Trưởng bộ phận phân tích ngân hàng tại Northeast Securities, nhận định: Tỷ lệ nợ xấu của mảng thẻ tín dụng đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, thậm chí tại một số ngân hàng còn cao hơn nhiều so với các loại hình cho vay tiêu dùng khác.

Trước thực trạng trên, các ngân hàng cũng trở nên thận trọng hơn khi phát hành thẻ mới.

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Nếu như trước đây, nhiều ngân hàng tại Trung Quốc chỉ từ chối hồ sơ của khách hàng khi khách hàng đã sở hữu hơn 5 thẻ tín dụng từ các ngân hàng khác, thì hiện nay ngưỡng này đã giảm xuống còn 3 thẻ. Đồng thời, tốc độ phát hành thẻ mới cũng chậm lại rõ rệt trong khi số lượng tài khoản không hoạt động bị đóng ngày càng nhiều.

Việc hàng triệu người trẻ chủ động khóa hoặc ngừng sử dụng thẻ tín dụng cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý trong tư duy tài chính của thế hệ này.

Nếu trước đây thẻ tín dụng thường được xem là công cụ giúp tối ưu, mở rộng khả năng chi tiêu, thì hiện nay, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, ngày càng nhiều người ưu tiên sự an toàn tài chính, kiểm soát nợ và chỉ chi tiêu trong phạm vi số tiền mình thực sự có. Xu hướng này không chỉ làm thay đổi cách người tiêu dùng quản lý tiền bạc, mà còn buộc các ngân hàng phải thích nghi với một giai đoạn tăng trưởng chậm hơn của thị trường tín dụng tiêu dùng.

(Nguồn: SCMP)