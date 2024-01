Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Màn báo thù đã mắt cực độ, Park Min Young xử lý “tiểu tam” quá cao tay

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) là tựa phim khai màn đài tvN trong năm 2024. Sau hai tuần phát sóng, phim tạo thành hiện tượng gây sốt tại quê nhà và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù từ khi công bố diễn viên, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi liên tục phải đối diện với những tranh về độ tương thích của diễn viên với nguyên tác nhưng sau 2 tuần lên sóng, mọi tranh cãi gần như đã hoàn toàn tiến mất. Dù một số diễn viên và cốt truyện vẫn không hoàn toàn giống với truyện tranh nhưng nhìn chung nó tạo cho người xem cảm giác tương đối hài lòng. Sự sáng tạo vừa đủ, những tình tiết kịch tính đan xen với hài hước mang đến cho phần lớn người xem trải nghiệm dễ chịu.

Màn báo thù cao tay nhưng vẫn nhân văn dễ chịu

Tương tự webtoon, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi mở đầu với bầu không khí u ám, đau thưong về cuộc đời của Ji Won (Park Min Young). Cô chỉ có bố là người thân duy nhất, sau khi bố mất vì bệnh ung thư, Ji Won một mình bươn chải và trao nhầm cuộc đời cho một kẻ tệ bạc là Min Hwan (Lee Yi Kyung). Không chỉ lười biếng, ỉ lại mẹ, bất tài, Min Hwan còn có tính kiểm soát cao và quan trọng hơn là anh ta không yêu Ji Won. Min Hwan kết hôn chỉ đơn giản vì Ji Won giống một người vợ mẫu mực trong suy nghĩ của anh ta. Cô chịu khó, cam chịu, giỏi chăm sóc gia đình, không có sự vướng bận và hơn hết là "không biết tiêu tiền".

Sau 10 năm kết hôn, Ji Won đối diện với án tử khi bản thân bị ung thư, bị chồng và mẹ chồng bỏ mặc, tới tiền trả viện phí cũng không có do bao năm qua, cô dùng hết tiền để cung phụng nhà chồng. Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, cô gặp một người tài xế kỳ lạ. Ông đưa Ji Won về trên một con đường mới có đầy hoa anh đào còn cho cô tiền tiêu vặt. Sau khoảnh khắc này, Ji Won phát hiện ra chồng và bạn thân của mình đang ân ái trên giường. Họ còn bàn kế hoạch khiến Ji Won chết nhanh để hưởng tiền bảo hiểm ung thư. Khi phát hiện ra Ji Won đã về nhà, một cuộc ẩu đả xảy ra, chính tay Min Hwan đã đẩy ngã, khiến Ji Won chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, cô bất ngờ tái sinh ở thời điểm 10 năm trước và thực chất người lái taxi kia chính là bố cô, ông đã đem đến cho Ji Won một phép màu.

Sau giai đoạn u ám đầu phim, tưởng đâu Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi sẽ bước vào giai đoạn báo thù kịch tính, giống như các tác phẩm cùng thể loại khác. Thế nhưng thực tế, phim lại tương đối nhẹ nhàng với câu chuyện đan xen nhiều tình huống hài hước. Ji Won không điên cuồng báo thù mà cô từng bước hoàn thiện, chăm sóc bản thân, thay đổi số phận. Tận dụng những ký ức có sẵn, bởi bản thân đã biết trước tương lai, cô thậm chí còn đầu tư chứng khoán, nỗ lực để bản thân giàu có, thành công và tránh xa cuộc hôn nhân địa ngục của mình. Khi nhận ra những điều đã xảy ra sẽ không thể thay đổi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác, cô quyết định sẽ đẩy số phận của mình vào tay kẻ khác, đẩy Min Hwan và cuộc hôn nhân bi kịch của cô vào tay Soo Min, khiến Soo Min phải thay cô "dọn bãi rác" cuộc đời. Liên tiếp sau đó, khán giả được hả hê cực độ với những màn báo thù đã mắt của Ji Won. Khi vạch mặt bạn thân, khiến cô ta phải chịu cảm giác bị cô lập mà mình từng nếm trải, lúc khiến cả Min Hwan lẫn Soo Min bẽ bàng trước cả công ty. Tất cả những màn báo thù này đều quá cao tay, khiến không ai nhận ra mục đích của Ji Won và câu chuyện ẩn khuất đằng sau.

Trong 4 tập đầu, khán giả được thấy sự thay đổi từng bước của Ji Won, khi cô nhận được sự quan tâm tử tế từ rất nhiều người. Một cô bạn thân mới quan tâm cô thật lòng; một đàn chị giỏi giang và tinh tế; một người sếp thừa nhận năng lực của cô, luôn cố gắng để bảo vệ Ji Won; và cả mối tình đầu bao năm mới gặp lại,... Khi những người tử tế gặp nhau cũng chính là một trong những thông điệp được cài cắm khéo léo trong 4 tập đâu. Thêm vào đó dù là phim báo thù nhưng Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi 4 tập đầu lại mang đến hành trình chữa lành khi cô có một cuộc đời mới, mối quan hệ mới, được yêu thương trân quý và được sống với đúng giá trị con người mình. Bầu không khí phim cũng không quá kịch tính, nặng nề khi mà hai nhân vật phản diện là Min Hwan và Soo Min được xây dựng theo hướng có phần hài hước. Nhất là Min Hwan khi người đảm nhận vai diễn này là Lee Yi Kyung, nam diễn viên hài nổi tiếng mà khán giả nhìn mặt thôi cũng thấy buồn cười.

Đạo diễn Park Won Gook xứng đáng được khen ngợi vì đã kết hợp rất hài hòa các yếu tố khác nhau trong cùng một bộ phim. Pha trộn giữa sự căng thẳng, kịch tính với sự hài hước, nhân văn để tạo nên tác phẩm của mình. Các yếu tố giả tưởng trong phim, như du hành thời gian, tái sinh, khiến mọi thứ trở nên thú vị. Hiện tại có thể thấy Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đang làm rất tốt trong việc lựa chọn lối kể chuyện, tạo ra một bầu không khí mới mẻ và độc đáo.

Phiên bản làm mới ít nhiều gây tranh cãi

Cũng chính việc lựa chọn kết hợp nhiều thể loại khiến Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi có phần khác biệt hẳn so với webtoon. Bởi lẽ, nguyên tác của bộ phim là một tác phẩm báo thù nặng đô và rất nhiều drama. Tuy nhiên sự đổi mới này lại mang tới cảm giác dễ chịu và chính những phân cảnh báo thù đầy hài hước lại giúp phim viral trên mạng xã hội. Điều đáng nói ở đây là khá nhiều tình tiết kinh điển trong truyện đã được thay đổi và ít nhiều tạo nên sự tranh cãi.

Kể từ khi tái sinh, nữ chính Ji Won quyết tâm thay đổi lối sống để trở nên tích cực hơn và chiều chuộng bản thân nhiều hơn. Cô lên kế hoạch độc lập về tài chính, thay đổi chế độ ăn uống và tích lũy kiến thức bằng cách đọc sách. Đặc biệt, ở tập 3, Ji Won trải qua màn lột xác ngoạn mục với sự hỗ trợ của cô bạn mới Hee Yeon. Cô cắt tóc, trang điểm và mặc trang phục thanh lịch, sang trọng. Trên thực tế, ngoại hình mới của Ji Won đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một số khán giả cảm thấy thất vọng khi Ji Won để tóc ngắn thay vì để tóc dài như trong webtoon gốc. Một số khác lại cho rằng ekip làm phim quá sáng suốt khi quyết định để cho Ji Won cắt tóc ngắn, bởi điều này mang tới một Ji Won hoàn toàn mới với cuộc sống mới. Thêm vào đó việc cắt tóc ngắn cũng giúp cho Park Min Young che được khuyết điểm là gương mặt quá gầy do ép cân để đóng phim. Và quan trọng hơn khi việc cắt tóc ngắn giúp cho sau nữ họ Park có một hình tượng mới, khác hẳn với hình ảnh quý cô công sở ở bộ phim đình đám Thư Ký Kim Sao Thế.

Tình tiết khác cũng gây tranh cãi đỉnh điểm trong những tập đầu của phim là việc bí mật của nam chính được tiết lộ quá sớm, cái chết của anh ở thời điểm năm 2023 cũng bị thay đổi. Bí mật về việc Ji Hyuk (Na In Woo) cũng được tái sinh và biết hết mọi thứ về Ji Won năm 2023 được đề cập ở cuối tập 4. So với webtoon, tình tiết quan trọng này được gợi mở quá sớm trên phim và cũng không tạo được cảm xúc vỡ oà cho khán giả. Những cảnh tượng về sự bi luỵ, đau khổ của Ji Hyuk trong khoảng thời gian sau khi Ji Won mất cũng hoàn không có. Khán giả không thấy được tình yêu to lớn đến mức có thể chết vì Ji Won của nhân vật này. Việc để Ji Hyuk chết vì tai nạn chứ không phải tự tử do quá đau buồn có lẽ là tình tiết đổi mới để giảm sự tiêu cực trên phim. Nhưng vì vậy lại khiến lý do Ji Hyuk được tái sinh cùng Ji Won trở nên hời hợt, không đủ ý nghĩa. Tuy nhiên nếu xem phim với tâm thế coi đây là một tác phẩm độc lập thì Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi vẫn là một tác phẩm đáng xem và dễ xem.

Bữa đại tiệc diễn xuất hoàn hảo

Park Min Young từ khi mới công bố tạo hình phim đã khiến khán giả trầm trồ vì màn giảm cân quá ngoạn mục, xuống chỉ còn 37kg để đảm nhận vai diễn Ji Won thời điểm bị ung thư. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà ở giai đoạn nhân vật Ji Won khỏe mạnh, cô trông vẫn khá gầy, đôi khi còn thiếu sức sống. Dù vậy, vẫn phải dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên. Và hơn hết, điều khiến khán giả cảm thấy vô cùng dễ chịu khi xem phim chính là diễn xuất của mỹ nhân họ Park. Ở hai giai đoạn, năm 2023 khi Ji Won bị ung thư, phản bội và năm 2013, khi Ji Won được trao cơ hội làm lại, khán giả được thấy hai Park Min Young hoàn toàn khác biệt. Khán giả thực sự choáng ngợp với diễn xuất của Park Min Young, những thay đổi tinh tế trong cử chỉ, biểu cảm của cô giúp khắc họa khéo léo những biển đổi trong tâm lý của nhân vật. Hơn hết, Park Min Young cũng lột xác hoàn toàn khỏi những hình tượng cũ, lấy lại được hào quang sau nhiều năm không có tác phẩm nổi bật còn vướng phải lùm xùm đời tư.

Na In Woo là người gây tranh cãi nhiều nhất trước khi phim lên sóng khi ngoại hình của anh không tạo cảm giác một tổng tài bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Thế nhưng chỉ sau vài tập phim, nam diễn viên đã hoàn toàn thuyết phục được khán giả, đập tan mọi tranh cãi nhờ diễn xuất cực kỳ thuyết phục của mình. Khán giả thấy được sự ấm áp, ôn nhu và hơn hết là tình yêu của nhân vật Ji Hyuk dành cho Ji Won. Thêm vào đó, chemistry của anh và Park Min Young thực sự đáng khen. Dù có cách biệt tuổi tác với đàn chị nhưng hai người rất xứng đôi, chỉ cần nhìn nhau mỉm cười cũng tạo nên cảm giác cặp đôi bùng nổ.

Cuối cùng, cặp đôi phản diện Lee Yi Kyung và Song Ha Yoon chính là hai mảng màu đặc sắc, rất giỏi chi phối cảm xúc của khán giả. Họ khiến người xem không thể ghét bỏ dù nhân vật của họ vô cùng đáng ghét. Thậm chí Lee Yi Kyung còn là cây hài của phim, ác một cách… hài hước và "vô tri".

Chấm điểm: 4/5

Nhìn chung Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi là một tác phẩm giải trí tốt. Phim có đủ các yếu tố từ câu chuyện hấp dẫn, lối kể chuyện thú vị đến dàn diễn viên chất lượng. Ngoại trừ việc có một số tình tiết làm mới so với webtoon thì nhìn chung tác phẩm không có điểm gì khiến khán giả phải lấn cấn, tranh cãi.

