Cô dâu hôn mê 3 tháng, bất ngờ tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày

Một sự cố y khoa nghiêm trọng tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang gây phẫn nộ dư luận khi một cô dâu trẻ rơi vào hôn mê kéo dài chỉ vì điều trị cảm lạnh thông thường tại một phòng khám địa phương.

Nạn nhân là Wang Ranran, 24 tuổi, sống tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông. Cô và bạn trai Zhang Xirui đã có 6 năm yêu nhau, đăng ký kết hôn vào cuối năm ngoái và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25/4. Cặp đôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ MC đến khách sạn đều được đặt trước từ sớm.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chỉ sau một lần đi khám bệnh tưởng chừng đơn giản.

Vào tháng 1, Wang bị đau họng và cho rằng mình chỉ bị cảm lạnh thông thường. Cô cùng chồng sắp cưới đến một phòng khám gần nhà có tên Daiyue Jin Medical Hall, vốn được đánh giá có uy tín tại địa phương.

Theo lời kể của Zhang, tại thời điểm đó có hai người được cho là bác sĩ đang trực. Sau khi khám qua loa, một phụ nữ đã kê đơn thuốc và trực tiếp tiêm cho Wang. Đáng chú ý, phía phòng khám không hề hỏi về tiền sử dị ứng thuốc, cũng không thực hiện test phản ứng trước khi tiêm.

Chỉ vài phút sau mũi tiêm, Wang xuất hiện các triệu chứng bất thường: tê lưỡi, nôn mửa và khó thở. Khi tình trạng chuyển nặng, Zhang lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, trước khi nhân viên y tế tới nơi, Wang đã rơi vào trạng thái sốc.

“Trong suốt thời gian đó, các nhân viên tại phòng khám tỏ ra lúng túng và không có bất kỳ biện pháp cấp cứu hiệu quả nào,” Zhang cho biết.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Wang bị nhiễm toan và suy hô hấp, nhiều khả năng do sốc phản vệ. Dù được điều trị tích cực, não của cô đã bị thiếu oxy hơn 4 phút, dẫn đến tổn thương không thể hồi phục.

Gia đình đã trình báo vụ việc và nhờ đến hỗ trợ pháp lý. Kết quả điều tra cho thấy người trực tiếp tiêm thuốc cho Wang không phải là nhân viên y tế, còn người ký đơn thuốc cũng không có giấy phép hành nghề.

Đến tháng 4, phòng khám này đã đóng cửa. Người phụ nữ liên quan đã bồi thường cho gia đình Wang 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) rồi biến mất. Trong khi đó, chi phí điều trị của Wang đã vượt quá 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ đồng).

“Vợ sắp cưới của tôi vẫn đang hôn mê. Chúng tôi phải thay nhau chăm sóc nên không thể đi làm, mọi thứ thực sự rất khó khăn,” Zhang chia sẻ.

Sau 92 ngày, Wang bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Ngày 23/4, cô mở mắt và mỉm cười với Zhang, dù vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động.

“Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy cuối cùng đã có lại sự sống,” Zhang xúc động nói. Anh cũng nhắn nhủ: “Khi em mặc váy cưới, anh vẫn sẽ ở đó để cưới em.”

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình đánh giá, mức bồi thường và phán quyết cuối cùng chưa được đưa ra.

Nguồn: SCMP