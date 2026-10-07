Có dấu hiệu này, người phụ nữ 45 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện 2 bệnh ung thư

Từ một dấu hiệu lạ, người phụ nữ đi khám mà không ngờ đây lại là dấu hiệu mở đầu cho việc phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư. Đáng chú ý, một trong hai khối u gần như không gây bất kỳ triệu chứng đau nào trước đó.

Phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư nhờ một lần thăm khám

Mới đây, Bệnh viện K (Hà Nội) thông tin về ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhân mắc 2 loại ung thư cùng lúc. Người phụ nữ 45 tuổi đi khám vì ra máu âm đạo sau quan hệ vợ chồng, phát hiện ung thư cổ tử cung. Đáng chú ý, người bệnh không có bất kỳ triệu chứng tiêu hóa nào nhưng nội soi cùng đợt khám lại ghi nhận ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Khi soi cổ tử cung của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện một polyp tại ống cổ tử cung. Mẫu bệnh phẩm được sinh thiết cho kết quả ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương nằm ở thành trước ống cổ tử cung, dài khoảng 12 mm. Khối u còn khu trú tại cổ tử cung, chưa ghi nhận dấu hiệu lan ra ngoài hoặc hạch vùng chậu.

Tại viện trong quá trình thăm khám, người bệnh được nội soi dạ dày dù không có các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi hay khó chịu đường tiêu hóa. Kết quả cho thấy, tại hang vị xuất hiện một vùng niêm mạc lõm nhẹ, kích thước khoảng 3cm. Sinh thiết xác định đây là ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Ê-kíp Khoa Ngoại Quán Sứ 1 phối hợp với Khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ thực hiện phẫu thuật nội soi, xử lý đồng thời hai bệnh lý trong một ca mổ.

Các bác sĩ thực hiện cắt dạ dày và nạo vét hạch qua nội soi, kết hợp sử dụng chất chỉ thị huỳnh quang Indocyanine Green (ICG) nhằm hỗ trợ xác định tổn thương và bản đồ hạch.

Ngoài ra, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn, đồng thời xác định hạch cửa bằng ICG để hỗ trợ đánh giá hệ thống hạch vùng chậu.

Đáng chú ý ê-kíp cũng sử dụng hệ thống nội soi 3D trong phẫu thuật. Hình ảnh không gian ba chiều giúp phẫu thuật viên quan sát rõ hơn các cấu trúc giải phẫu và thao tác qua những đường mổ nhỏ thay vì phải mở bụng lớn.

Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ tại Khoa Ngoại Quán Sứ 1, ung thư cổ tử cung có thể được phát hiện từ giai đoạn tổn thương tiền ung thư. Các phương pháp tầm soát như xét nghiệm HPV và tế bào cổ tử cung giúp ghi nhận những bất thường trước khi bệnh tiến triển thành ung thư xâm lấn.

Những dấu hiệu ung thư tưởng nhỏ, không nên bỏ qua

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới đi khám. Với các bệnh lý có thể diễn tiến âm thầm, khám và tầm soát phù hợp theo độ tuổi, nguy cơ cá nhân là một trong những cách giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm: Người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng tiêu hóa rõ ràng. Có trường hợp hoàn toàn không có biểu hiện bất thường nhưng qua nội soi vẫn phát hiện tổn thương tại hang vị.

Nội soi giúp phát hiện tổn thương sớm: Khi phát hiện vùng niêm mạc bất thường, bác sĩ có thể lấy mẫu sinh thiết để xác định bản chất tổn thương. Nếu không nội soi, khối u có thể tiếp tục tiến triển mà người bệnh không nhận biết.

Phát hiện sớm giúp cải thiện tiên lượng: Ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn sớm có khả năng điều trị khỏi trên 90%. Ngược lại, khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, hiệu quả điều trị và tiên lượng giảm đáng kể.

Ra máu sau quan hệ cần được lưu ý: Đây là một trong những dấu hiệu có thể gặp ở ung thư cổ tử cung, nhưng không đặc hiệu cho ung thư. Người bệnh nên khám phụ khoa để tìm nguyên nhân, thay vì tự điều trị như viêm nhiễm thông thường.

Ung thư cổ tử cung có thể phát hiện từ giai đoạn tiền ung thư: Các phương pháp tầm soát như xét nghiệm HPV và tế bào cổ tử cung (Pap) có thể giúp phát hiện bất thường trước khi bệnh tiến triển thành ung thư xâm lấn.

Nhóm có nguy cơ ung thư dạ dày nên chủ động kiểm tra: Người nhiễm Helicobacter pylori, có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, hút thuốc lá hoặc thường xuyên ăn nhiều thực phẩm chứa muối nên trao đổi với bác sĩ về nguy cơ và nhu cầu nội soi.

Không nên chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng mới đi khám: Với một số bệnh ung thư, tầm soát và phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị và cải thiện tiên lượng.

(t/h Vietnamnet, Tuổi Trẻ)