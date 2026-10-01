70 tuổi vẫn trẻ đẹp, nữ diễn viên khoe ảnh 40 năm trước không chỉnh sửa khiến ai cũng sửng sốt, 4 bí quyết lão hóa chậm được tiết lộ

Nhìn lại hành trình của Trần Mỹ Phượng, có lẽ “đóng băng tuổi tác” không đến từ một bí quyết thần kỳ.

Ở tuổi 70, nữ diễn viên kỳ cựu Trần Mỹ Phượng vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng, thần thái và diện mạo trẻ trung. Mới đây, bà chia sẻ một bức ảnh chụp cách đây khoảng 40 năm, khi mới ngoài 30 tuổi. Không qua chỉnh sửa, bức ảnh cũ vẫn cho thấy vẻ đẹp nổi bật của nữ diễn viên thời trẻ.

Điều đáng chú ý là sau 4 thập kỷ, Trần Mỹ Phượng vẫn duy trì được phong thái khỏe khoắn, tự tin. Nhìn lại hành trình chăm sóc bản thân, bà từng chia sẻ nhiều thói quen đơn giản nhưng được duy trì đều đặn trong cuộc sống.

Bức ảnh 40 năm trước khiến nhiều người trầm trồ

Trào lưu tạo ảnh phong cách hoài cổ bằng AI đang được nhiều người yêu thích. Trần Mỹ Phượng cũng từng định thử sức với xu hướng này, nhưng khi lục lại album ảnh cũ, bà nhận ra mình chẳng cần đến AI.

Nữ diễn viên chia sẻ đầy hài hước rằng: “Không cần tạo ảnh, chỉ cần lật album ảnh cũ là được!”.

Trong bức ảnh được bà đăng tải, Trần Mỹ Phượng khi ấy sở hữu mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh, làn da rám nắng và đôi mắt được trang điểm theo phong cách khói đặc trưng của thời kỳ đó. Bà diện blazer màu kem rộng, bên trong là áo cổ rộng chất liệu satin, kết hợp khăn lụa và phụ kiện.

Tổng thể tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa cá tính, toát lên sự tự tin của một phụ nữ trẻ.

Nữ diễn viên cho biết bức ảnh dường như được chụp trong một chuyến đi tới Hawaii. Thời điểm đó, bà khá rám nắng và hầu hết việc trang điểm, làm tóc đều tự mình thực hiện. Không có nhiều công cụ làm đẹp như hiện nay nhưng chính điều đó lại tạo nên nét riêng rất rõ rệt.

Sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên. Một số ý kiến cho rằng dù đã 40 năm trôi qua, bà vẫn giữ được vẻ cuốn hút đặc biệt.

Nhìn lại bức ảnh cũ, Trần Mỹ Phượng cũng cho rằng mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có nét đẹp riêng. Điều quan trọng không phải cố gắng níu giữ tuổi trẻ, mà là chăm sóc bản thân để luôn xuất hiện với phiên bản tốt nhất ở từng độ tuổi.

1. Duy trì vận động để giữ cơ bắp và sức mạnh

Một trong những thói quen được Trần Mỹ Phượng duy trì nhiều năm là tập luyện.

Dù lịch trình công việc bận rộn, bà vẫn cố gắng dành thời gian vận động. Yoga, đi bộ nhanh và pickleball là những hoạt động thường xuất hiện trong cuộc sống của nữ diễn viên. Trong đó, cô đặc biệt yêu thích yoga và thường chia sẻ hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội.

Không chỉ tập các bài kéo giãn và vận động sức bền, Trần Mỹ Phượng còn tập tạ.

Bà từng cho biết sau một lần bị thương ở tay, việc tập luyện sức mạnh ban đầu nhằm giúp cơ thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu khi đóng phim. Không ngờ sau một thời gian duy trì, thể lực và sức mạnh cơ bắp đều được cải thiện rõ rệt.

Với phụ nữ trung niên và lớn tuổi, duy trì cơ bắp không chỉ liên quan đến vóc dáng mà còn là nền tảng giúp thực hiện các hoạt động hằng ngày, duy trì khả năng vận động và hạn chế tình trạng suy giảm sức mạnh theo tuổi.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến con số trên cân, việc kết hợp các bài tập tăng sức mạnh vào chế độ vận động cũng rất đáng chú ý.

2. Chú ý tư thế khi ngồi và đứng

Một điểm khác trong cách chăm sóc bản thân của Trần Mỹ Phượng là chú ý đến tư thế.

Tư thế khom lưng không chỉ khiến cơ thể trông thiếu năng lượng mà còn dễ tạo cảm giác già nua, mệt mỏi. Ngược lại, giữ lưng thẳng, vai mở và cơ thể cân đối có thể giúp tổng thể trông khỏe khoắn hơn.

Bạn của bà từng chia sẻ trên chương trình truyền hình rằng dù đã 70 tuổi, Trần Mỹ Phượng vẫn ít tạo cảm giác “già nua”, một phần bởi cô rất chú ý đến tư thế trong sinh hoạt.

Khi ngồi, nữ diễn viên thường không ngả hẳn người ra sau mà chỉ ngồi khoảng 1/3 phần ghế, đồng thời hạn chế bắt chéo chân. Khi đứng hoặc ngồi, bà cố gắng giữ lưng thẳng, tránh tư thế gù.

Đây là một thói quen rất đơn giản nhưng có thể tạo khác biệt về diện mạo và sự thoải mái khi vận động.

3. Bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm

Trần Mỹ Phượng từng chia sẻ một thói quen buổi sáng mà cô đã duy trì trong nhiều năm: sau khi thức dậy, bà uống một cốc nước ấm.

Sau đó, trước bữa sáng, bà ăn một quả táo rồi mới dùng các món ăn khác.

Uống nước sau khi thức dậy giúp bổ sung lượng nước cơ thể đã mất trong thời gian ngủ. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng nước ấm có tác dụng “đốt mỡ” hay tự động thúc đẩy quá trình trao đổi chất theo cách thần kỳ.

Điều quan trọng hơn là duy trì thói quen uống đủ nước trong ngày và xây dựng một chế độ ăn cân bằng.

Với quả táo, đây là một loại trái cây giàu chất xơ và cung cấp nhiều vi chất. Tuy nhiên, việc ăn táo trước hay sau bữa sáng không phải yếu tố quyết định khả năng “chống lão hóa”. Chế độ ăn tổng thể và mức độ phù hợp với nhu cầu cơ thể mới đáng quan tâm.

4. Giữ tâm trạng tốt, luôn tò mò với cuộc sống

Ngoài tập luyện và ăn uống, điều khiến Trần Mỹ Phượng duy trì được vẻ ngoài đầy năng lượng còn nằm ở thái độ sống.

Ở tuổi 70, bà vẫn không ngại thử những điều mới như tập các bài nhảy của nhóm nhạc nữ, chơi pickleball, đi du lịch hay tham gia những trào lưu mới trên mạng xã hội.

Việc liên tục khám phá những điều mới giúp cuộc sống không trở nên nhàm chán. Quan trọng hơn, nữ diễn viên dường như luôn giữ được sự tò mò và hứng thú với những gì đang diễn ra xung quanh.

Với bà, mỗi độ tuổi đều có một vẻ đẹp riêng. Những bức ảnh 40 năm trước mang vẻ đẹp của tuổi trẻ, còn tuổi 70 hiện tại lại có sự tự tin và sức hút của một người phụ nữ đã trải qua nhiều trải nghiệm.

Nhìn lại hành trình của Trần Mỹ Phượng, có lẽ “đóng băng tuổi tác” không đến từ một bí quyết thần kỳ. Đó là kết quả của những điều rất đời thường được lặp lại trong thời gian dài như vận động đều đặn, chú ý sức mạnh cơ bắp, ăn uống hợp lý, chăm sóc cơ thể và giữ một tinh thần cởi mở.

Không nhất thiết phải tìm cách trẻ mãi như khi 30 tuổi. Biết chăm sóc bản thân, duy trì sự tò mò và chấp nhận vẻ đẹp riêng của từng giai đoạn có lẽ mới là cách để một người phụ nữ giữ được sức sống lâu dài.