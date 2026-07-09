Cơ bụng khó tin của nữ diễn viên 50 tuổi

Đằng sau hình thể đáng ngưỡng mộ ấy không phải những phương pháp ép cân khắc nghiệt, mà là thói quen tập luyện và ăn uống khoa học được nữ diễn viên duy trì suốt nhiều năm.

Mới đây, nữ diễn viên Hàn Quốc Moon Jung Hee tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh diện trang phục tập gym ôm sát, khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi 50. Không chỉ sở hữu vòng eo gọn gàng, cơ bụng nổi rãnh rõ nét, minh tinh còn gây ngỡ ngàng với cánh tay săn chắc, khiến nhiều người không tin vào độ tuổi thật của nữ diễn viên. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận ngưỡng mộ trước khả năng duy trì phong độ của nữ diễn viên sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Moon Jung Hee ở tuổi 50.

Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình hiện tại, ít ai nghĩ Moon Jung Hee đã bước sang tuổi 50. Thay vì theo đuổi thân hình quá gầy, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng khỏe khoắn với bờ vai săn chắc, vòng eo nhỏ và phần cơ bụng nổi rõ những đường rãnh tự nhiên. Đôi chân thon dài nhưng vẫn có độ săn cơ, trong khi phần lưng với các nhóm cơ nổi rõ cho thấy cô duy trì việc tập luyện trong thời gian rất dài. Chính body "fit" cùng nguồn năng lượng tích cực giúp Moon Jung Hee nhiều lần trở thành tâm điểm mỗi khi đăng tải hình ảnh đời thường.

Body săn chắc, gầy nhưng vẫn khỏe khoắn của nữ diễn viên xứ Hàn.

Ít ai biết rằng, bí quyết giữ dáng của Moon Jung Hee không đến từ những phương pháp giảm cân cực đoan mà nằm ở sự kiên trì đáng nể. Trong chương trình Pyeonstaurant , nữ diễn viên tiết lộ cô đã duy trì thói quen chạy bộ từ 5-6 km vào mỗi buổi sáng suốt khoảng 10 năm. Bên cạnh đó, cô dành thêm một đến hai buổi mỗi tuần để tập sức mạnh nhằm xây dựng cơ bắp và duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức ổn định. Theo Moon Jung Hee, việc vận động đều đặn quan trọng hơn rất nhiều so với những đợt tập luyện cường độ cao nhưng ngắt quãng.

Chạy bộ là một trong những bí quyết giúp minh tinh xứ Hàn giữ được vóc dáng săn chắc.

Không chỉ chăm tập thể dục, nữ diễn viên còn đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn và sức khỏe đường ruột. Moon Jung Hee từng chia sẻ rằng cô ưu tiên các thực phẩm giàu chất xơ như quinoa, kê nảy mầm, kết hợp cùng sữa chua và các loại quả mọng trong bữa sáng. Gần đây, cô cũng tiết lộ thói quen uống sữa đậu nành pha bột ngải cứu như một phần trong routine chăm sóc hệ tiêu hóa. Theo nữ diễn viên, một đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn mà còn phản ánh trực tiếp lên làn da và thể trạng tổng thể. Đây cũng là lý do cô hiếm khi áp dụng các chế độ ăn kiêng khắt khe mà ưu tiên ăn uống cân bằng, đủ dinh dưỡng và duy trì lâu dài.

Triết lý giữ dáng của Moon Jung Hee nhận được nhiều sự đồng tình bởi tính thực tế. Thay vì cố gắng giảm cân cấp tốc để đạt một con số lý tưởng trên bàn cân, cô tập trung xây dựng sức bền, tăng khối cơ và hình thành những thói quen lành mạnh có thể duy trì nhiều năm. Điều này cũng lý giải vì sao ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được vòng eo săn chắc, cơ bụng rõ nét và nguồn năng lượng dồi dào dù lịch trình làm việc bận rộn.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng quản lý bản thân của Moon Jung Hee. Nhiều người cho rằng body của cô là minh chứng cho việc tuổi tác không phải rào cản nếu duy trì lối sống khoa học. Thay vì chạy theo tiêu chuẩn "mình hạc xương mai", nữ diễn viên lựa chọn một hình thể khỏe mạnh, đầy sức sống với những nhóm cơ săn chắc – xu hướng ngày càng được ưa chuộng trong làng giải trí Hàn Quốc.

Ở tuổi ngũ tuần, Moon Jung Hee không chỉ khiến người hâm mộ ấn tượng bởi diễn xuất giàu nội lực mà còn truyền cảm hứng về một lối sống tích cực. Sự bền bỉ trong tập luyện, chế độ dinh dưỡng hợp lý và tinh thần kỷ luật đã giúp nữ diễn viên duy trì phong độ đáng ngưỡng mộ, trở thành hình mẫu của vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại và không bị giới hạn bởi tuổi tác.

Ảnh: IGNV.