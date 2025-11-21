Cô bé 13 tuổi đốt nhà vì không được bố mẹ mua điện thoại mới cho

Tại một chung cư ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc, đã xảy ra vụ việc một nữ sinh trung học cơ sở phóng hỏa vì bố mẹ không mua điện thoại mới, khiến cư dân trong tòa nhà phải hoảng loạn sơ tán.

Cơ quan Cảnh sát Bắc Gwangju cho biết hôm nay họ đã khởi tố và tiến hành điều tra đối với em A – một học sinh THCS – với cáo buộc phóng hỏa chính nhà mình.

A bị cáo buộc đã châm lửa đốt chăn nệm trong căn phòng nhỏ của căn hộ nằm trên tầng 3 của một chung cư tại phường Dongnim-dong, quận Bắc Gwangju vào khoảng 10 giờ 50 phút tối hôm qua.

Sở Cảnh sát Bắc Gwangju (Ảnh:Yonhap News)

Ngọn lửa thiêu rụi một số vật dụng trong nhà và được dập tắt sau khoảng hơn 20 phút. Tuy nhiên, 17 cư dân trong tòa nhà đã phải đưa vào bệnh viện vì hít phải khói, và hơn 70 người phải sơ tán khỏi khu vực.

Tòa chung cư nơi xảy ra hỏa hoạn được xây dựng từ năm 1996 và được xác nhận là không có hệ thống phun nước chữa cháy (sprinkler).

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy dựa trên lời khai của A rằng em “bực tức vì bố mẹ không chịu đổi điện thoại mới cho”.

Tin/ảnh: Cheon Hong Hee

Nguồn: Naver