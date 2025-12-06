Có 3 thứ này năm sau không lo lương thấp

Đi làm, đương nhiên không ai muốn mình kẹt ở mức lương chỉ vừa đủ tiêu chứ chẳng có dư, hay nói thẳng ra là lương thấp. Dẫu vậy, không phải ai cũng biết cách xây dựng kỹ năng và chuẩn bị "bước đệm" để được tăng lương.

Phương pháp thì có nhiều, nhưng trong bối cảnh hiện tại và năm 2026 tới đây, có lẽ 3 thứ này là "combo" hiệu quả để tăng lương, hoặc không thì cũng giúp chúng ta trở thành nhân sự không thể thay thế.

1. Kỹ năng sử dụng AI (Trí tuệ nhân tạo)

Khoảng cách giữa người dùng AI giỏi và người không dùng AI, giờ đây, là năng suất, độ chính xác và chất lượng công việc vượt trội hoàn toàn.

Một người biết tận dụng AI có thể tối ưu thời gian hoàn thành công việc, đồng thời tạo ra nhiều phương án hơn, ý tưởng tốt hơn và báo cáo chất lượng hơn. Khi bạn biết dùng AI để phân tích dữ liệu, viết báo cáo, gợi ý chiến lược, lọc email, dựng nội dung hay tự động hóa các bước lặp lại, bạn đang ngầm gửi thông điệp rằng: "Tôi tạo ra nhiều giá trị hơn một nhân sự bình thường" . Và giá trị này được quy đổi trực tiếp thành lương hoặc cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa

Điều thú vị là kỹ năng AI không đòi hỏi bằng cấp cao siêu. Nó chỉ cần bạn thực hành đúng cách: biết đặt câu hỏi chính xác, biết kết hợp nhiều công cụ, biết kiểm tra lại kết quả, biết dùng AI như một trợ lý chứ không phải "chiếc máy nghĩ thay".

Khi bạn trở thành người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn biết tăng tốc mọi quy trình bằng AI, bạn nghiễm nhiên trở thành nhân sự không thể thay thế.

2. Kỹ năng đa nhiệm

Đa nhiệm ở đây không phải là làm thật nhiều việc cùng lúc rồi… chẳng việc nào ra hồn, mà là khả năng xử lý nhiều loại nhiệm vụ trong cùng chu kỳ làm việc mà vẫn giữ được chất lượng tốt. Người có kỹ năng đa nhiệm tốt biết phân loại ưu tiên, biết điều phối năng lượng, biết lúc nào cần tập trung sâu, lúc nào chỉ cần vận hành theo quy trình. Họ không hoảng loạn khi công việc đổ dồn, không bị "kéo xuống" bởi những việc nhỏ và không để nhiệm vụ lớn tồn đọng.

Điểm mấu chốt của đa nhiệm hiệu quả nằm ở khả năng sắp xếp công việc, quản lý áp lực. Khi công ty cắt giảm nhân sự hoặc thu hẹp nguồn lực, người có thể xử lý 3 vai trò trong một ngày sẽ luôn được trọng dụng hơn người chỉ làm đúng một vị trí.

Thế nên đa nhiệm không phải là "làm quá nhiều". Đó là khả năng vận hành thông minh trong môi trường biến động. Và khi bạn chứng minh được rằng mình không chỉ làm tốt một việc mà có thể đồng thời kiểm soát nhiều mảng mà không rối loạn, bạn trở thành người có giá trị cao - đồng nghĩa với việc lương cũng khó mà thấp được.

3. Kỹ năng đàm phán

Rất nhiều người làm giỏi nhưng lương vẫn thấp, không phải vì họ không có năng lực, mà vì họ không biết cách deal lương.

Ảnh minh họa

Đàm phán là kỹ năng quyết định trực tiếp đến thu nhập, nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất. Một người biết đàm phán không phải là người nói hay, mà là người hiểu mình tạo ra giá trị gì, hiểu đối phương - ở đây là nhà tuyển dụng/công ty, cần gì và biết trình bày đề xuất theo ngôn ngữ của lợi ích. Khi bạn có thể chứng minh bằng dữ liệu rằng công việc của bạn giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, cải thiện năng suất hoặc giải quyết rủi ro, bạn đang đặt nền móng cho một cuộc thương lượng thành công.

Đàm phán còn là kỹ năng đọc tình huống: thời điểm nào nên đề xuất tăng lương, cần chuẩn bị số liệu gì, nên đưa ra phương án thay thế nào nếu bị từ chối. Và khi bạn có kỹ năng này, lương của bạn không chỉ tăng một lần, mà có thể tăng định kỳ vì bạn biết cách giữ giá trị bản thân trước mỗi vòng đánh giá.