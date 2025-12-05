100.000 votes từ Xinhiu giúp TPBank dẫn đầu đường đua "Kim Chủ" tại FChoice 2025

Chỉ trong 6 ngày, mạng xã hội đã chứng kiến một hiện tượng mới: fandom Xinhiu bất ngờ "kích hoạt chế độ nghiêm túc", tổng lực bình chọn cho TPBank tại hạng mục Ngân hàng Kim Chủ của năm – FChoice 2025. Không phải idol comeback, không phải giải âm nhạc, nhưng tinh thần hành động của Xinhiu thì chẳng khác gì đang chuẩn bị đưa bias lên bục nhận giải.

Mọi thứ bắt đầu khá nhẹ nhàng. Theo số liệu BTC, đến 12h trưa ngày 1/12, TPBank chỉ đứng vị trí thứ 3 với hơn 4.000 lượt bình chọn.

Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ sau 17h cùng ngày, khi Xinhiu chính thức bước vào giai đoạn tổng động viên. Một lời hiệu triệu xuất hiện trên Threads, nhanh chóng lan rộng và thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Không khí trở nên sôi động: người chia giờ vote, người cập nhật số liệu, người thiết kế meme "vote đi chờ chi", người theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Những bài đăng kêu gọi được lan tỏa liên tục, tạo nên tinh thần chung đầy hào hứng và tích cực.

Sự đồng lòng của cộng đồng Xinhiu đã giúp TPBank từ vị trí thứ 3 vươn lên top 1, cán mốc hơn 8.600 lượt bình chọn ngay trong tối 1/12.

Sự đồng lòng ấy nhanh chóng được phản ánh trên bảng xếp hạng: TPBank từ vị trí thứ 3 vươn lên top 1, cán mốc hơn 8.600 lượt bình chọn ngay trong tối 1/12. Đây là khoảnh khắc đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của TPBank trong cuộc đua năm nay.

Những ngày tiếp theo, chiến dịch bình chọn của Xinhiu vẫn giữ được độ "nhiệt". Threads và các group fandom xuất hiện dày đặc những bảng thống kê do fan tự tổng hợp, biểu đồ tăng trưởng được cập nhật như theo dõi realtime một show sống còn. Tốc độ vote mỗi ngày có thể khác nhau, nhưng điều không thay đổi chính là tinh thần bền bỉ và gắn kết của cộng đồng.

Nhờ nỗ lực duy trì liên tục ấy, TPBank đã chạm mốc 100.000 votes chỉ sau 6 ngày, trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Ngân hàng Kim Chủ của năm – FChoice 2025.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà còn là cách cộng đồng Xinhiu tạo ra một chiến dịch bình chọn văn minh, vui nhộn và hiệu quả. Không ồn ào nhưng rất đều đặn, không phô trương nhưng lại lan tỏa năng lượng tích cực theo từng ngày.

Hiện cuộc bình chọn vẫn đang diễn ra, và bảng xếp hạng hứa hẹn còn nhiều thay đổi khó lường. Với tinh thần đoàn kết đang thể hiện, Xinhiu chắc chắn vẫn sẽ là nhân tố khiến cuộc đua năm nay thêm phần hấp dẫn.

Hãy cùng chờ xem TPBank có giữ vững phong độ ấn tượng này và cán đích ở vị trí cao nhất hay không!