Thanh niên sinh năm 2001 được ngân hàng giải ngân 1 tỷ đồng, nhưng tiền chuyển vào tài khoản người khác: Công an vào cuộc xác minh

Ngày 03/12/2025, Công an xã Văn Chấn tiếp nhận tin báo của chị Vương Thị Giang (sinh năm 1995, trú tại thôn Phiêng 2, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân của chị bất ngờ nhận số tiền 1 tỷ đồng từ một tài khoản lạ, không rõ nội dung và mục đích chuyển khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Văn Chấn đã tiến hành xác minh, đồng thời hướng dẫn chị Giang phối hợp với ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nghĩa Lộ để kiểm tra nguồn tiền. Quá trình xác minh xác định số tiền trên do anh Bùi Thanh Lâm (sinh năm 2001, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chuyển nhầm do quá trình giải ngân của ngân hàng.

Công an xã Văn Chấn đã liên hệ với Công an phường Hoa Lư để xác minh thông tin nhân thân và quá trình vay vốn của anh Lâm tại Vietinbank. Sau khi được xác định đúng sự việc, Công an xã đã hướng dẫn anh Lâm đến làm việc và nhận lại số tiền.

Sáng ngày 04/12/2025, Công an xã Văn Chấn đã tổ chức trao trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Bùi Thanh Lâm.

Công an xã Văn Chấn tổ chức xác minh và phối hợp trao trả số tiền lại cho chủ sở hữu.

Trong thư cảm ơn gửi công an xã Văn Chấn, anh Bùi Thanh Lâm viết: "Số tiền trên là do tôi giải ngân nhầm vào tài khoản của chị Giang. Công an xã Văn Chấn đã giúp tôi xác nhận số tiền trên chuyển cho chị Giang là nhầm lẫn... Chị Giang cũng xác nhận đây là tiền chuyển nhầm, không phải tiền cá nhân... Tôi xin cảm ơn công an xã và gia đình chị Giang..."

Việc tiếp nhận tin báo kịp thời, xác minh nhanh chóng và hỗ trợ công dân xử lý vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Văn Chấn; đồng thời biểu dương tinh thần trung thực của chị Vương Thị Giang khi chủ động trình báo sự việc, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn trong giao dịch dân sự và hoạt động ngân hàng trên địa bàn xã.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trong trường hợp nhận được tiền từ tài khoản lạ và xác định không phải tiền của mình, cần kịp thời liên hệ và trình báo với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định, tránh bị lợi dụng trong các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lào Cai