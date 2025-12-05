Tối 5-12, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại

Tối 5-12, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết 152,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng bất ngờ đảo chiều, tăng trở lại sau vài ngày giảm liên tiếp.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được giao dịch trong khoảng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 152,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.222 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng miếng tăng trở lại vào cuối ngày

Kim loại quý tăng khi chỉ số USD (DXY) duy trì mức thấp nhất từ cuối tháng 10 tới nay, quanh mức 99 điểm. Theo giới phân tích, nhu cầu đầu tư của cá nhân và xu hướng mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn mạnh mẽ đang hỗ trợ giá vàng đi lên.

Chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh dẫn chứng số liệu từ Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương đã mua 254 tấn vàng, đang trên đà đạt mức mua hàng năm cao thứ 4 trong thế kỷ này. Làn sóng mua này được dẫn dắt bởi Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, nước đã quay trở lại thị trường vào tháng 10 và mua 16 tấn vàng. Việc này đã đẩy dự trữ vàng của họ lên mức kỷ lục 531 tấn. Nhu cầu vàng chính thức từ các ngân hàng trung ương đang ở mức cao lịch sử.

Ở chiều ngược lại, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể giảm khi gặp áp lực chốt lời từ nhà đầu tư trong tháng cuối năm - sau một năm tỏa sáng và tăng khoảng 60%.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và giá thế giới vào cuối ngày



