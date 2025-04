Trong bối cảnh nền âm nhạc Việt đang phát triển mạnh mẽ giữa kỷ nguyên số, các bảng xếp hạng, đặc biệt là Top Trending trên nền tảng YouTube, được coi là thước đo quan trọng - nhưng không phải tất cả - phản ánh phần nào thị hiếu nghe nhạc của khán giả, cũng như tầm ảnh hưởng của người nghệ sĩ. Không chỉ thành tích nhạc số, doanh số album hay lượng vé liveshow bán ta, Top Trending tại Việt Nam nhiều năm qua là một “mặt trận” trọng tâm của các nghệ sĩ khi ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Đứng trên Top 1 Trending đồng nghĩa với việc đứng trên “đỉnh chuỗi thức ăn”, là hình thức ghi nhận dễ thấy nhất dành cho sản phẩm âm nhạc và tư duy sáng tạo của nghệ sĩ lẫn ekip. Lọt vào top trending, dù ở vị trí nào cũng sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn cho nghệ sĩ như giúp xây dựng thương hiệu cá nhân, tăng doanh thu, mở rộng tên tuổi và nhiều tác động khác.

Khi 2025 đã trôi qua được gần 4 tháng, Top Trending Việt tab Music đã có rất nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, 10 vị trí cao nhất đang cho thấy một thực tế đặc biệt, có đến 7/10 vị trí đều thuộc về các nam ca sĩ/rapper, hoàn toàn vắng bóng phái nữ. Theo thứ tự lần lượt, 7 vị trí từ 1 đến 7 là các ca khúc viral nhất làng nhạc Việt hiện nay: Tháp Drill Tự Do - MCK, Tháp Trap Tự Do - Lý Lữ Ca (Obito), Nước Mắt Cá Sấu - HIEUTHUHAI, Cay - Khắc Hưng x Jimmii Nguyễn, Adamn - Donald Gold, Như Cách Anh Đã Từng Thôi - HURRYKNG và Ôm Em Thật Lâu - MONO.

7 vị trí cao nhất trên Top Trending Việt tab Music đều thuộc về nghệ sĩ nam

Năng lượng nam giới tràn ngập, sự thống trị của các nghệ sĩ nam trong Vpop là bài toán vốn đã câu trả lời. Tuy nhiên, điều này lại nói lên 1 thực trạng: hội chị em phụ nữ đang dần hụt hơi trên đường đua Top Trending. Người hâm mộ phải đặt ra câu hỏi: "Lý do gì dẫn đến sự ngã ngũ của phái yếu, cũng như giúp phái mạnh trụ hạng mạnh mẽ đến vậy?".

Năng lượng nam giới tràn ngập Top Trending, phái nữ thất thế

Một trong những lý do giúp nghệ sĩ nam oanh tạc Top Trending chính là sự lên ngôi của các dòng nhạc Rap cùng những nhánh nhỏ liên quan. 4/8 vị trí đang có mặt trong Top Trending hiện tại đều là những rap phẩm nổi bật. Từ 1 tình khúc nghe mà muốn tan chảy, MCK phối lại với âm thanh Hip-hop và Drill, tạo thành bản remix Tháp Drill Tự Do có nhịp điệu dồn dập hơn, mới lạ hơn qua phần beat gốc của Gaz. Chỉ với 1 verse dài chừng 40 giây, sản phẩm “trả bài vở” của MCK đã leo Top Trending vù vù, “đá văng” Quán quân trước đó - HIEUTHUHAI với ca khúc Nước Mắt Cá Sấu, để đứng đầu “ngọn tháp”. Đặc biệt là video remix Tháp Rơi Tự Do với lớp beat Drill do Gaz tạo ra, cũng lăm le đạt hạng 8.

Tháp Drill Tự Do - MCK

Làn sóng “xây tháp” kéo theo sự trở lại của không ít nhân vật trong làng rap Việt, cụ thể ở đây là Obito. “Mai danh ẩn tích” suốt 2 năm, Obito, không kèn trống tung ra Tháp Trap Tự Do. Đúng y như tựa đề ca khúc, nam rapper trẻ sử dụng beat trap bay bổng, gửi gắm chất tình đặc trưng vào phần lời anh tự “chắp bút”.

Điểm chung giữa 2 “tòa tháp” của MCK và Obito là không sản xuất MV, hay vào đó là dạng audio. Không đầu tư quảng bá, 2 nam rapper vẫn có thể gây sốt chỉ với bản nhạc remix đơn giản. Trong khi nhiều nghệ sĩ phải “vò đầu bứt tai”, lên kế hoạch tỉ mỉ để sản phẩm âm nhạc được ra mắt 1 cách hoàn thiện nhất. Chưa kể, không phải dự án chỉn chu nào cũng gây tiếng vang lớn, đu đỉnh Top Trending. Ấy thế mà MCK và Obito lại làm nên điều không tưởng, cũng “không giống ai” - ngẫu hứng “test tay nghề” sau khoảng thời gian dài làm biếng.

Tháp Trap Tự Do - Obito

Sau trào lưu “lên xe đi cưng” từ bản nhạc Đổi Tư Thế, Bình Gold, nay là Donald Gold, dần lấy lại thiện cảm từ người hâm mộ. MV Adamn mới đây nhận về vô số phản ứng tích cực, mặc cho nội dung, câu từ vẫn lặp lại công thức cũ: rap ăn chơi, flexing độ giàu sang và tiệc tục trên du thuyền với dàn gái xinh. Được cho là sương sương “đá xéo” HIEUTHUHAI - “chấp niệm” của bản thân, cán cân lần này lại nghiêng về Donald Gold. Khi HIEUTHUHAI “đứng mũi chịu sào” loạt chỉ trích xoay quanh Nước Mắt Cá Sấu, Donald Gold lại được ca ngợi là rap hay rap chuẩn, kỹ năng vượt xa HIEUTHUHAI. Bỏ qua đời tư và những phát ngôn trong quá khứ, Donald Gold là 1 rapper có chuyên môn khá tốt, chỉ là ồn ào đã che lấp khả năng thực sự của anh. Sự ủng hộ không ngờ tới từ fan rap đã giúp Adamn vươn lên vị trí cao trên Top Trending.

Adamn và Bình Gold bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ fan rap

Donald Gold được khen bao nhiêu thì HIEUTHUHAI lại bị chê cười bấy nhiêu. Nước Mắt Cá Sấu là minh chứng rõ ràng cho chiếc áo quá khổ mà anh chàng đang cố gắng diện lên. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, HIEUTHUHAI đã định vị bản thân phát triển theo hướng nghệ sĩ giải trí, thay vì hoạt động underground. Có thể thấy, việc hát full Nước Mắt Cá Sấu là nỗ lực để HIEUTHUHAI thoát khỏi vỏ bọc an toàn, và anh đã thất bại hoàn toàn. Dù dụng ý là “hồi sinh” lại những âm thanh hoài niệm, HIEUTHUHAI không thể triển khai vấn đề anh đã đặt ra. Hậu quả là, nội dung bài hát trở nên cũ kỹ, nhàm chán vì không được chải chuốt cẩn thận.

HIEUTHUHAI - Nước Mắt Cá Sấu

Giọng hát cũng là điểm trừ khiến HIEUTHUHAI không được công nhận với tư cách là ca sĩ. Phát âm của anh chàng bị “đớt”, không tròn vành rõ chữ. Với kỹ năng thanh nhạc gần như ở mức 0, Nước Mắt Cá Sấu như “kính chiếu yêu” khiến nam rapper để lộ khuyết điểm. Dù vậy, sức ảnh hưởng vượt ngoài khuôn khổ Vpop, cộng hưởng cùng với làn sóng tranh cãi từ dư luận đạt đỉnh, Nước Mắt Cá Sấu vẫn dễ dàng leo Top 1 Trending trong 2 tuần liên tiếp, trước khi bị Nghiêm tổng và Lý Lữ Ca “quật đổ”.

HURRYKNG cũng đi vào “vết xe đổ” của người bạn thân thiết cùng tổ đội GERDNANG. Không hiểu hội bạn thân bày mưu như thế nào hay vạch ra chiến lược ra sao mà cứ đua nhau hát hò, trong khi xuất phát điểm là rapper. HURRYKNG còn gây thất vọng hơn khi anh chàng đã đem đến một ca khúc “ngang phè”, cất giọng không 1 điểm nhấn.

HURRYKNG - Như Cách Anh Đã Từng Thôi

Bằng 1 cách không thể tình cờ hơn, loạt tin tin đồn, bài đăng ẩn ý về mối quan hệ trục trặc giữa HURRYKNG và bạn gái 8 năm - Kem, nổ ra ngay trước thềm ra mắt MV Như Cách Anh Đã Từng Thôi. Dù là chiêu trò “khều drama” hay không, Như Cách Anh Đã Từng Thôi mất dần nhiệt khi mối tình giữa anh và Kem được cho là vẫn “bình thường như cân đường hộp sữa”. Điều này nói lên, màn tái xuất của HURRYKNG sau hơn 1 năm vắng bóng, đã hoàn toàn bị ồn ào tình ái che lấp. Như Cách Anh Đã Từng Thôi hiện đứng Top 6 Trending, một vị trí không hề tệ nhưng lại không đủ “wow” để giúp HURRYKNG có cho mình bản hit để hẳn lên.

Không như tựa đề ca khúc Ôm Em Thật Lâu, màn comeback của MONO cũng không thể giữ chân thính giả ở lại lâu. Việc đầu tư nội dung, dàn dựng và tạo hình trong MV là một điều đáng ghi nhận, nhưng phần nhạc lại gần như “trôi tuột” khỏi trí nhớ người nghe. Ôm Em Thật Lâu chắc chắn không phải là một sản phẩm âm nhạc tệ, nhưng cũng không phải là sản phẩm âm nhạc ấn tượng, nhất là so với tên tuổi của MONO - gương mặt hàng đầu trong lứa nghệ sĩ gen Z Việt.

MONO - Ôm Em Thật Lâu

Bộ đôi “cay người yêu cũ” - Khắc Hưng và Jimmii Nguyễn có lẽ là nhân tố gây bất ngờ nhất trong Top 8. Khắc Hưng có thể nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ nhưng tuyển tập âm nhạc với vai tư cách ca sĩ lại chưa để lại dấu ấn đáng nhớ. Jimmii Nguyễn cũng từng là một “cây đại thụ” trong làng nhạc Việt nói chung, và dòng nhạc Bolero nói riêng. Tuy nhiên, thế hệ này nối bước thế hệ trước, việc truyền lại “ngọn đuốc huy hoàng” cho lứa nghệ sĩ mới là chuyện khó tránh. Giọng hát anh mang về bầu trời ký ức, nhưng tên tuổi đã không còn sự viral trong đó.

Cay - Khắc Hưng x Jimmii Nguyễn

Cay ban đầu chỉ “tàng tàng” trên đường đua nhạc Việt, rồi dần dà vượt qua nhiều MV khác để đạt Top 4 Trending. Có lẽ, thành công mà Cay đạt được cũng nằm dự tính của 2 nghệ sĩ. Cay là bản nhạc Bolero trữ tình được làm mới với phong vị Hip-hop hiện đại, vừa thỏa mãn gu âm nhạc trẻ trung mà cũng đem đến cảm giác hoài cổ - thứ mà người trẻ nghe nhạc đang tìm về. Phần phối khí tuy không phức tạp nhưng giai điệu Cay lại gợi nhắc chút hoài niệm về nhạc Việt nhiều năm trước.

Rap - Hip-hop vẫn chiếm thế thượng phong, dàn nghệ sĩ nam có đặc quyền ưu tiên

Vài năm qua, nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam đã và đang chứng kiến sự đổi ngôi khi rap game dần chiếm thế thượng phong. 2020 đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng của cục diện âm nhạc quốc nội qua sự bùng nổ của 2 show Rap Việt và King Of Rap. Đây là 2 sân chơi mới toanh dành cho những nghệ sĩ underground được thể hiện cái tôi nghệ thuật, thể hiện viên ngọc ẩn của mình trước khán giả đại chúng. Sân khấu mãn nhãn, âm nhạc trendy kết hợp cùng loạt thí sinh tài năng đã góp phần nâng cao độ nhận diện, cũng như tầm quan trọng của thể loại Rap, Hip-hop tới đại chúng.

Điều làm nên thành công của những chương trình như Rap Việt chính là góc nhìn sâu hơn, rộng mở hơn về bức tranh Hip-hop Việt. Giới rap nước nhà nói chung đều giữ cho mình cái chất riêng, sự bí ẩn nằm ngoài dòng chảy mainstream. Đến cả những rapper nổi tiếng ở thời điểm đó như Binz, BigDaddy hay Rhymastic cũng từng có những góc khuất không phải ai cũng nắm rõ.. Rap Việt và những gameshow tương tự là cơ hội để những gương mặt vốn hoạt động dưới mái vòm underground được biết đến nhiều hơn, cả về kỹ năng chuyên môn lẫn đời sống, nguồn cảm hứng lẫn những mẩu truyện mang tính cá nhân.

Rap Việt đóng vai trò quan trọng giúp giới underground được đón nhận rộng rãi hơn trên các phượng tiện truyền thông đại chúng

Giai điệu, câu từ và cảm xúc mà mỗi rapper đặt vào trong nhạc phẩm của mình đều chất chứa những tâm tư, sự đời và nhân quan sinh mà họ chiêm nghiệm trong cuộc sống. Người nghe nhac tìm đến nhạc rap như một cách để tìm thấy bản thân trong đó, cảm nhận được sự đồng điệu, sự cảm thông trong âm nhạc.

Rap Việt nói riêng và giới Rap toàn cầu nói chơi, vốn là sân chơi dành cho nam giới. Dĩ nhiên, điều này không mang tính tuyệt đối nhưng số lượng, tầm vóc, sức ảnh hưởng của các giới nghệ sĩ nam luôn áp đảo. Việt Rap hiện giờ đếm sơ sơ có tlinh và Pháo, hay Lil’ Grace là một vài gương mặt nữ nổi bật giữa hằng sa số rapper nam vẫn đang ngày một bành trướng. Lùi lại thêm nhiều năm trước, Suboi, Linh Lam hay Kimmese cũng từng có 1 thời “chiến” khắp mặt trận underground Việt. Thế nhưng, họ không còn duy trì được sức hút, hay yếu tố viral cần có để đạt hạng cao Top Trending. Vì vậy, dù rap hiện là thể loại nhạc chủ đạo phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ nhưng các nghệ sĩ nam vẫn là lựa chọn ưu tiên hơn.

Lý giải cho việc này có thể nhắc đến fandom và tính viral trên MXH. Giới nghệ sĩ nam thường thu hút nhiều fangirl hơn, và ngược lại đối với nghệ sĩ nữ. MCK có độ nhận diện lớn, xây dựng cho mình lượng fan trung thành từ giai đoạn Rap Việt đến album 99%. HIEUTHUHAI thì không phải bàn cãi, có sức ảnh hưởng thuộc hàng “đỉnh lưu” gen Z. Anh hiện là nam nghệ sĩ có tệp fan lớn nhất Vpop nhờ tham gia nhiều show giải trí ăn khách. MONO thì có được sự hậu thuẫn, ủng hộ từ anh trai Sơn Tùng và đại gia đình Sky.

HIEUTHUHAI

MONO

Fangirl thường bị thu hút bởi bởi hình tượng lý tưởng mà idol xây dựng nên, hay ngoại hình bắt mắt, điển trai cũng là yếu tố cần có để giữ chân fangirl. Fandom nữ có xu hướng coi thần tượng như nguồn cảm hứng hoặc “người bạn tâm giao”, lâu dần tạo nên sự kết nối lâu dài, trung thành và hùng hậu. Fanbase mạnh có sức lan tỏa lớn trên MXH, đặc biệt là TikTok - yếu tố then chốt giúp các nghệ sĩ nam chiếm lĩnh Top Trending.

Sự đa dạng trong phong cách, hình ảnh cũng tạo nên sự khác biệt so với phái nữ. MCK và Obito mang vibe "bad boy", phù hợp với đúng thể loại Rap - Drill. HIEUTHUHAI thì mang đến hình ảnh gần gũi, thân thiện, chuẩn “bạn trai nhà bên”. MONO gây ấn tượng với sự duyên dáng, hoạt ngôn và vẻ ngoài luôn 100% rạng rỡ. Khắc Hưng và Jimmii Nguyễn mang câu chuyện giao thoa thế hệ, thu hút cả fan trẻ lẫn cũ.

MCK

Obito

Ngoài ra, định nghĩa về văn hóa thần tượng đã tiếp cận đến đông đảo người hâm mộ. Fan nữ có xu hướng chi tiêu, tiêu thụ nhiều hơn cho các sản phẩm liên quan đến thần tượng, từ vé tham dự sự kiện, vật phẩm, chiến dịch quảng bá…và tất nhiên không thể thiếu “cày view” Điều này không chỉ tạo ra nguồn doanh thu lớn mà còn chứng minh fandom là trụ cột đóng góp thành tích cho nghệ sĩ.

Nói đến văn hóa thần tượng, cụm show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đã góp sức lớn trong việc lan tỏa nét đẹp “đu idol” tới nhiều đối tượng khán giả. Ai nói “đu idol” là một thói hư ảo tưởng, “tốn tiền tốn của” cho những người nổi tiếng. “Đu idol” một cách văn minh, có chọn lọc và có chừng mực tạo nên những mặt tích cực trong “bộ môn” tuy lạ mà xa này.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

và Anh Trai Say Hi là cú nổ lớn đối với showbiz Việt, tạo nên cơn sốt đu idol ở đông đảo người hâm mộ

2 chương trình, 2 format, một team 30 người và team còn 33 người - cùng gây ra cơn “đại địa chấn” không chỉ tới Vpop mà cả showbiz Việt, thậm chí lan rộng hơn qua những lĩnh vưc khác trong cuộc sống. Được xây dựng theo mô hình show tuyển tú, cộng thêm độ nổi tiếng, visual long lanh hay nét duyên dáng đặc trưng, dàn nghệ sĩ nam đã làm nên điều không tưởng - hô hào hàng chục nghìn, thậm chí có thể lên hàng trăm nghìn người hâm mộ ủng hộ thị trường âm nhạc nội địa, bất kể giới tính và độ tuổi.

Cái hay ở bộ đôi Anh Tài - Anh Trai mà không phải show nào cũng có là quy mô và phương thức định vị các nghệ sĩ theo hình tượng idol của mọi nhà, khi khoảng cách giữa người nổi tiếng và fan dần được thu hẹp lại. Cách tương tác qua fanmeeting, fancon, concert, show âm nhạc hay cả những lần gặp gỡ ngoài đời, trò chuyện trên MXH đều gây thiện cảm lớn, tạo cảm giác gần gũi đến với người hâm mộ. Người hâm mộ Việt chưa bao giờ đu idol dễ đến thế! Giờ đây, những bạn fan từng ngày đêm đu idol Kpop hay US-UK cũng “quay đầu là bờ”, lựa chọn ủng hộ thần tượng nước nhà.

Làn sóng Anh Trai - Anh Tài quá mạnh mẽ, và chỉ riêng 63 nghệ sĩ nam cũng dễ dàng “o ép” thị phần của giới nghệ sĩ nữ Việt. Chị Đẹp Đạp Gió cũng đã từng có tiềm năng để tiệm cận tới sức “công phá” không tưởng từ 2 show Anh Trai - Anh Tài. Tuy nhiên, BTC đã để lỡ mất thời cơ vàng, trong khi mùa 1 hội tụ nhiều gương mặt viral đến “thoát vòng” như “giáo chủ” Mỹ Linh, Huyền Baby, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, MLee… Cho đến mùa thứ 2, những Chị Đẹp như Minh Hằng, Kiều Anh, Tóc Tiên, Mie… cũng không thể vớt vát nổi. Nỗ lực mở concert 2 mùa cho 48 Chị Đẹp là đáng ghi nhận, nhưng liệu đã quá muộn để bắt đầu xây dựng cho dàn bóng hồng FC lớn mạnh theo “liệu trình” đã thành công áp dụng lên 63 Anh Trai - Anh Tài?

Đã quá muộn để triển khai công tác phát triển fandom mạnh mẽ cho các Chị Đẹp?

Thời điểm đầu năm sau Tết Nguyên Đán, thị trường “xô chậu” thường hoạt động khá ảm đạm. Trong tình thế thị trường đang ngày một “o ép”, các nghệ sĩ nữ cũng khó để “nổ job” so với những năm về trước, giúp mở rộng tên tuổi và các sản phẩm âm nhạc của mình đến với nhiều khán giả hơn.

Giới nghệ sĩ nữ thì không có nhiều đặc quyền như phái mạnh, đặc biệt là lượng fan sự nghiệp cứng cựa. Không chỉ phải cạnh tranh với số lượng lớn nghệ sĩ nam, đặc biệt trong giới Rap, mà các bóng hồng cũng phải đua nhau để giữ nhiệt cho bản thân. AMEE hay Bích Phương là trường hợp nổi bật để nói về những sao nữ có độ nhận diện cao nhưng lại thất bại trong việc níu chân khán thính giả ủng hộ sản phẩm âm nhạc của mình. AMEE ban đầu gây chú ý với MộngMee nhưng lại không ổn định trong khoản chạy đường dài. Khoảng thời gian ở ẩn quá lâu đã khiến cô nàng mất đi một phần sức hút, trái ngược hoàn toàn so với 2 năm đầu sự nghiệp. Hậu Tâm Trạng Tan Chậm, phong độ của Bích Phương trồi sụt thất thường. Ca khúc mới nhất - Nâng Chén Tiêu Sầu không nhận được phản ứng như kỳ vọng, lặp lại công thức cũ đến nhàm chán của Tăng Duy Tân.

Nâng Chén Tiêu Sầu không đáp úng được kỳ vọng mà người hâm mộ đặt ra

AMEE trở lại mờ nhạt sau quãng thời gian "ngủ đông", và rồi lại "ẩn thân" ngay sau đó

Tính từ đầu năm nay, sản phẩm tiêu biểu nhất do 1 nghệ sĩ nữ thể hiện là Bắc Bling của Hòa Minzy. Không theo trường phái Hip-hop hay Pop-Ballad an toàn, Hòa Minzy lựa chọn cách dung hòa giữ yếu tố văn hóa - tín ngưỡng và thanh âm điện tử để vẽ nên bức họa sinh động ở miền quê đất tổ. Phong cách “trộn nhạc” vài năm trở lại đây, không còn quá mới mẻ, nhưng Bắc Bling vẫn “chinh phạt” làng nhạc Việt bởi tình yêu, sự tâm huyết và nỗ lực duy trì, cũng như đem tất cả nét đẹp Bắc Ninh tới bạn bè các tỉnh thành khác, các quốc gia khác. Vượt ra khỏi hình tượng người nổi tiếng cầm mic đơn thuần, Hòa Minzy trở thành nghệ sĩ văn hóa, đầy cảm hứng và văn minh, có lối đi rõ ràng. Điều đó làm nên sự thành công của Bắc Bling và giúp Hòa Minzy có được sự tín nhiệm từ người dân Việt Nam.

Đặt trong bối cảnh nghe nhạc hiện nay, khả năng Vpop có thêm một Hòa Minzy như ở thời điểm hiện tại, hay Hoàng Thùy Linh là không cao. Cả 2 được coi là 2 gương mặt đại diện nữ cứ ra nhạc là được đón nhận rộng rãi. Và khả năng giới nghệ sĩ nữ có thể “át vía” lại giới nghệ sĩ nam lại càng không khả thi. Rap và Hip-hop là thức quà âm nhạc được cả fanboy lẫn fangirl đón nhận. Trong khi đó, Pop hay Pop-Ballad, dòng nhạc chủ đạo của giới nghệ sĩ nữ hiện nay, lại khó có thể viral ở thời điểm hiện tại.

Nhạc Việt có vẻ sẽ khó có 1 Hòa Minzy

hay Hoàng Thùy Linh trong thời gian tới

Sự thống trị của các nghệ sĩ nam trong Top 7 Trending tab Music trên YouTube là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp: sự lên ngôi của Rap - Hip-hop, fanbase mạnh mẽ, chiến lược phát hành linh hoạt, tính viral trên TikTok, và hình tượng đa dạng. Các nghệ sĩ như MCK, HIEUTHUHAI, Obito, hay MONO không chỉ thể hiện tài năng mà còn nhạy bén trong việc nắm bắt thị hiếu Gen Z, tạo ra các trào lưu như "xây tháp" để dẫn dắt thị trường nhạc Việt. Trong khi đó, sự thiếu vắng nghệ sĩ nữ phần nào phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và sự phân mảnh trong thị hiếu nghe và tiêu thụ nhạc. Tuy nhiên, với sự phát triển của âm nhạc Việt ngày càng mạnh mẽ và quy mô, nghệ sĩ nữ hoàn toàn có tiềm năng bứt phá nếu tìm được chiến lược, sản phẩm phù hợp. Top Trending này không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của nghệ sĩ nam mà còn là bức tranh sống động về xu hướng âm nhạc Việt Nam.