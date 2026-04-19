Clip: Nam shipper đi giao đơn, bị trộm luôn xe máy kèm cả giỏ hàng trong hẻm TP.HCM

Ngày 19/4, Công an phường An Hội Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bắt giữ người đàn ông trộm xe máy cùng hàng hóa để trên xe của nam shipper.

Trước đó, ngày 18/4, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip camera ghi lại cảnh nam shipper bị người đàn ông trộm mất xe máy đang đậu trong hẻm cùng giỏ chứa các đơn hàng. Theo clip, nam shipper chạy xe máy vào trong con hẻm đường.





Sau đó, người này cầm 2 đơn hàng đi bộ giao cho khách ở 2 căn nhà đầu hẻm. Lúc này có người đàn ông lạ mặt đi bộ ngang qua thấy xe máy cùng giỏ hàng để trong hẻm, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên tiếp cận. Người này liền bật chìa khóa lên rồi nổ máy rời đi cùng giỏ hàng.

Đoạn clip đăng tải nhận nhiều bình luận chia sẻ của cộng đồng mạng và mong cơ quan chức năng điều tra truy xét xử lý đối tượng gây ra vụ việc.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 17/4 trong hẻm đường Tân Sơn, phường An Hội Tây, TP.HCM. Nam shipper quay lại phát hiện xe máy bị mất trộm nên trình báo công an phường.

Nhận tin, Công an trích xuất camera an ninh khu vực, xác định kẻ trộm, bắt giữ khi người này đang lẩn trốn, đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý người đàn ông theo quy định pháp luật.