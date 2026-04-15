Bắt Lê Văn Sơn, người trộm xe máy ở siêu thị Co.opmart Phú Mỹ

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Sơn (SN 1985, thường trú xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Lê Văn Sơn

Trước đó, ngày 10/4, Công an phường Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của anh N.T.B là nhân viên siêu thị Co.opmart Phú Mỹ về việc bị mất trộm 1 xe máy Yamaha Sirius màu đen xám, biển số 72E1-564.06 tại khu vực sân phía trước siêu thị Co.opmart Phú Mỹ thuộc khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Sơn, làm công nhân tại KCN Mỹ Xuân B1 nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Qua xác minh, Sơn có 4 tiền án về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, khóa xe cẩn thận, gửi xe tại nơi có người trông giữ nhằm phòng ngừa các đối tượng trộm cắp.