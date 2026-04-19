Lật tẩy thủ đoạn của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" do Nguyễn Duy Cường cầm đầu

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây, tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” đã du nhập vào Việt Nam, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại một số địa phương. Tại tỉnh Quảng Trị, hội nhóm này đã manh nha hình thành, hoạt động, có biểu hiện trục lợi, mê tín dị đoan, gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hoạt động tín ngưỡng biến tướng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Tổ chức này có tên đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành thế giới”, có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng, nhưng giáo lý của tổ chức có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.

Đáng chú ý, tổ chức đưa ra quan điểm về “Đức Chúa Trời Mẹ”, cho rằng “Đức Chúa Trời” hiện thân vào người sáng lập và một cá nhân khác. Trong sinh hoạt, tín đồ không sử dụng thánh giá, tượng Chúa; phụ nữ thường trùm khăn ren trắng.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ảnh: CQCA)

Từ năm 2001, tổ chức này xâm nhập vào Việt Nam với phương thức hoạt động tinh vi, mang tính hệ thống, có sự chỉ đạo từ bên ngoài. Các đối tượng thường núp bóng dưới nhiều hình thức như kinh doanh, từ thiện, nhân đạo… để tiếp cận, lôi kéo người tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Chúng sử dụng các luận điệu như “ngày tận thế”, “cứu rỗi linh hồn”, kết hợp với việc chia sẻ, giúp đỡ ban đầu để tạo niềm tin, sau đó từng bước chi phối tư tưởng người tham gia.

Khi đã gia nhập, các “tín đồ” bị tác động tâm lý, cô lập khỏi gia đình, xã hội; buộc phải tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các điểm nhóm (gọi là “Sion”), thực hiện các nghi lễ như Sabat, Chuộc tội, Cảm tạ, Phụng sự… Đồng thời, bị yêu cầu đóng góp tài chính (khoảng 10% thu nhập) với lời hứa hẹn được “ban phước”, nếu không sẽ bị “trừng phạt”.

Quá trình hoạt động, tổ chức này bộc lộ nhiều biểu hiện tiêu cực như: tuyên truyền từ bỏ phong tục thờ cúng tổ tiên; sử dụng yếu tố mê tín, thần quyền để chi phối tinh thần; yêu cầu đóng góp tài chính không minh bạch; có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Những hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, đời sống gia đình và trật tự xã hội.

Tại Quảng Trị, thời gian qua hội nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” đã bị cơ quan chức năng phát hiện, giải tán các điểm sinh hoạt trái phép và buộc cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, hoạt động của nhóm này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn mà có xu hướng chuyển sang hình thức kín đáo hơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát của cơ quan chức năng.

Kiên quyết đấu tranh, triệt xóa hội nhóm hoạt động trái phép

Qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác của quần chúng Nhân dân, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê quán tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động với khoảng 50 người tham gia.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, để đối phó lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, không đăng ký tạm trú, lựa chọn nơi kín đáo, có người cảnh giới. Khi sinh hoạt, các “tín đồ” buộc phải tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý, hạn chế đi lại và tuân thủ nghiêm ngặt quy định “bảo mật”.

Tang vật thu giữ (Ảnh: CQCA)

Hội thánh này do Cường làm Chấp sự (ký hiệu là CS), dưới Cường có người quản lý khu vực (ký hiệu là Q), quản lý hội nhóm trong gia đình (ký hiệu là K) và dưới cùng là tín đồ tham gia sinh hoạt. Các đối tượng thường nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để tiếp cận, sau đó sử dụng tài liệu, video tuyên truyền nhằm lôi kéo “tín đồ” tham gia. Đáng chú ý, nhóm này đang có ý đồ mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Qua nguồn tin nắm được, vào ngày 1/4/2026, Nguyễn Duy Cường tổ chức “Lễ vượt qua” để gia nhập vào “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh, với đông thành viên cốt cán và tín đồ tham gia (mỗi điểm từ 5 đến 6 tín đồ). Xác định đây là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT, Phòng An ninh nội địa đã xây dựng kế hoạch tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị biện pháp đấu tranh, xử lý.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 01/4/2026, Phòng An ninh nội địa chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện 08 địa điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại các địa bàn phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Qua đó đã phát hiện, xử lý 01 đối tượng cầm đầu (Nguyễn Duy Cường), 07 đối tượng tích cực và làm việc với 41 người tham gia. Tang vật thu giữ gồm: 08 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 01 máy tính bảng, 07 cuốn kinh, 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan đến “lễ vượt qua”, tiền dâng lễ cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Bước đầu làm rõ, đối tượng cầm đầu Nguyễn Duy Cường cùng các thành viên tích cực đã thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” là hành vi vi phạm pháp luật. Tài liệu thu giữ cho thấy, hoạt động của nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.

Trước tình hình trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, nhận diện rõ giữa hoạt động tôn giáo hợp pháp với các biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; không tin, không tham gia các hội, nhóm có dấu hiệu mê tín, trục lợi; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập hồ sơ tài liệu để xác minh, đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Hành nghề mê tín, dị đoan” của các đối tượng có liên quan.