TP.HCM: Tài xế tử vong trong xe ô tô đậu trên đại lộ Phạm Văn Đồng

Ngày 19/4, Công an phường Hiệp Bình đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ nguyên nhân vụ nam tài xế tử vong trong ô tô trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, nam tài xế (49 tuổi) lái taxi biển số 50E-705.xx chạy trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi đến số 240 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, người này dừng xe lại rồi gọi điện cho người thân.

Người dân phát hiện tài xế tử vong trong ô tô

Một lúc sau, tài xế bất ngờ gục xuống, ngồi bất động trong ô tô. Đến 11h cùng ngày, người dân phát hiện vụ việc và gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin, Công an phối hợp với nhân viên y tế nhanh chóng có mặt. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nam tài xế có thể tử vong do đột quỵ.