Clip ghi lại cảnh kinh hãi, người đàn ông chạy xe máy cầm rựa “múa” loạn xạ trên đường

Ngày 2-5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ một người đàn ông để lấy lời khai làm rõ về hành vi điều khiển xe máy cầm rựa "múa" trên phố.

Clip: Cảnh sát giao thông khống chế người đàn ông cầm rựa "múa" trên phố.

Do người đàn ông vẫn chưa tỉnh táo nên lực lượng công an chưa thể làm việc, cũng như xác nhận danh tính.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy, cởi trần, không đội mũ bảo hiểm và cầm theo một cây rựa dài khoảng gần 1m.

Người đàn ông một tay điều khiển xe máy, một tay cầm rựa "múa" loạn xạ trên đường khiến nhiều người đi đường một phen hú vía.

Clip Người đàn ông một tay điều khiển xe máy, một tay cầm rựa "múa" loạn xạ trên đường.

Thời điểm này, một tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) đã phát hiện vụ việc và nhanh chóng khống chế người này.

Sau khi khống chế được người đàn ông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đưa người đàn ông cùng tang vật bàn giao cho Công an phường Dĩ An để tiếp tục xử lý.

Thời điểm bị bắt giữ, người đàn ông có dấu hiệu không tỉnh táo, nghi sử dụng ma túy.