CLIP: Người chồng đau đớn khi vợ bị sét đánh tử vong

Ngày 2-5, nguồn tin UBND xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh dẫn đến tử vong.

Bà H. được đưa vào nhà sau khi bị sét đánh tử vong. Ảnh cắt ra từ clip trên mạng xã hội

Theo đó, vào lúc 16 giờ ngày 26-4, do trời chuyển mưa kèm theo sấm sét nên bà P.T.K.H (SN 1959; ngụ ấp An Thạnh, xã An Nhơn) cùng chồng gom lục bình đang phơi phía đường trước nhà. Lúc này, đứa cháu nhỏ của bà H. cũng cầm con diều chạy qua lại khu vực đó. Bà H. còn kêu đứa cháu tranh thủ vào nhà vì trời giông và sắp mưa.

Clip Sét đánh chết người phụ nữ ở Đồng Tháp. Nguồn: Mạng xã hội

Bất ngờ, tia sét đánh trúng khiến bà H. ngã ra đường. Chồng bà H. đứng gần đó đã hoảng hốt, chạy lại ôm vợ rồi đau đớn nhờ người đi đường phụ đưa bà H. vào nhà. Tuy nhiên, bà H.đã tử vong.

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã An Nhơn đã có mặt kiểm tra xác minh, thăm hỏi động viên và có những hỗ trợ bước đầu cho gia đình.

Một số cách phòng sét đánh Để phòng chống sét đánh, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đưa ra những khuyến cáo đối với người dân như sau: Khi đang ở trong nhà: Nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện; tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước; không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Nên rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có giông gần xảy ra. Với các đường dây điện thoại hay dây điện có nối với lưới bên ngoài sẽ có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền, nên tránh xa các đường dây này và các vật dùng điện với khoảng cách ít nhất là 1m. Cần rút ăng ten ra khỏi ti vi khi có dông. Khi đang ở ngoài trời: Tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt… Nên tìm chỗ khô ráo, nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí cây thấp. Người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ, phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất; nhón chân, không được nằm xuống đất. Đặc biệt, không đứng thành nhóm người gần nhau, hãy tản ra nếu đang ở trong một nhóm đông Nếu như bạn cảm thấy tóc bị dựng lên (như cảm giác điện khi sờ tay trước mặt tivi) thì điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào, lập tức cúi ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất.