TPHCM sắp mưa lớn diện rộng, gây ngập nhiều nơi

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết TPHCM trong tuần đầu tháng 5, với nhiều biến động đáng chú ý khi nắng nóng chấm dứt và mưa lớn có xu hướng gia tăng.

Cụ thể, về hình thế thời tiết, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, hiện rãnh áp thấp ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc đang bị nén và dịch dần xuống phía Nam. Đồng thời, rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh hơn và nâng trục lên phía Bắc. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam bắt đầu chi phối thời tiết khu vực và hoạt động mạnh dần từ giữa đến cuối tuần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới đi qua Trung bộ có cường độ ổn định, nâng trục dần lên phía Bắc trong 10 ngày tới.

TPHCM sắp đón mưa lớn trong tuần đầu tháng 5. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Tại TPHCM, từ ngày 1 đến 3/5, thời tiết vẫn còn nắng vào buổi sáng và trưa, một số khu vực trung tâm có thể ghi nhận nắng nóng trên 35 độ C. Tuy nhiên, từ trưa và chiều tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to .

Từ ngày 4 đến 10/5, mưa có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Khu vực TPHCM sẽ xuất hiện mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to, đặc biệt vào chiều tối. Nhiệt độ giảm rõ rệt, không còn nắng nóng, dao động trong khoảng 30-34 độ C ban ngày và 23-26 độ C về đêm.

Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa dông như lốc xoáy, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Một số khu vực trung tâm TPHCM có khả năng ngập cục bộ do mưa lớn vào chiều tối.

Trên biển, khu vực vùng biển TPHCM cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Từ nửa cuối tuần, gió Tây Nam bắt đầu mạnh lên cấp 4-5, kèm theo khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật trong các cơn mưa dông .

Nhiệt độ trung bình trong tuần dự báo dao động từ 29 – 30,2 độ C, xấp xỉ mức trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 –120 mm, cũng tương đương trung bình cùng kỳ.