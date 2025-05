Miền Bắc mưa to, cảnh báo ngập lụt ở nhiều quận nội thành Hà Nội

Sáng ngày 1-5, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay khu vực Hà Nội đang có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.



Thời tiết mưa to đến rất to diễn ra ở nhiều địa phương phía Bắc

Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60 mm, có nơi trên 90 mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố ở các quận Trung tâm như: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân… với độ sâu phổ biến từ 20-40 cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 40-60 cm.

Tình hình giao thông trên các tuyến phố bị ngập sâu sẽ bị ảnh hưởng, tắc nghẽn cục bộ hoặc nhiều phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Hà Giang: Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Quang Bình, TP Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh; Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm.

Đêm qua và sáng sớm nay 1-5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30-4 đến 6 giờ ngày 1-5 có nơi trên 90 mm như: Yên Nguyên (Tuyên Quang) 104,8 mm, Cây Thi (Thái Nguyên) 98,6 mm, Ngam La 2 (Hà Giang) 95,4 mm…

Dự báo ngày 1-5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Tây Nguyên: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 35 độ.