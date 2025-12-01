CLIP: Đỗ Hà skincare hút 2 triệu view, cõi mạng chú ý 1 thứ liên quan đến "chồng iu" Viết Vương

Trên MXH, Đỗ Hà thường xuyên chia sẻ routine làm đẹp nên luôn được hội chị em tin tưởng theo dõi và tham khảo các sản phẩm skincare mà cô sử dụng. Mới đây, đoạn clip chia sẻ chu trình 5 bước dưỡng da của nàng Hậu nhanh chóng hút 2 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ đăng tải.

Bên cạnh những thắc mắc xoay quanh công cuộc làm đẹp, thứ khiến netizen chú ý hơn cả là sự xuất hiện đầy hài hước của ông xã Đỗ Hà. Thay vì lộ mặt, nàng Hậu chỉ cho bàn tay của Viết Vương lấp ló trong khung hình, tạo nên 1 khoảnh khắc thú vị khiến dân tình không khỏi bật cười.

Đỗ Hà luôn nổi tiếng là người chỉn chu trong việc chăm sóc da. Trong clip mới chia sẻ, nàng Hậu tỉ mỉ giới thiệu chu trình dưỡng da cơ bản: bắt đầu với sữa rửa mặt và mặt nạ đất sét Beplain, sau đó chuyển sang đắp mặt nạ giấy Caryophy. Đây cũng là khoảnh khắc bàn tay của Viết Vương lộ diện khi được Đỗ Hà nhờ lột mặt nạ và massage da mặt.

Sau khi hoàn tất các bước dưỡng với mặt nạ, Đỗ Hà mới sử dụng toner Caryophy để cân bằng da, và kết thúc chu trình với kem dưỡng Beplain, giúp da mềm mịn và đủ ẩm. Với những ai yêu thích chăm da đơn giản mà hiệu quả, chu trình 5 bước của Đỗ Hà chính là gợi ý hoàn hảo để vừa tiết kiệm thời gian, vừa duy trì làn da khỏe đẹp mỗi ngày. Thêm vào đó, loạt sản phẩm mà nàng Hậu sử dụng đều có giá thành phải chăng, lành tính lại phù hợp với nhiều loại da.

