Người thông minh phủ khăn lên nồi cơm điện, lý do nghe xong phải gật gù đồng ý

Tiết kiệm điện không cần phải sắm nồi cơm điện mới hay các thiết bị tốn kém. Chỉ một thao tác đơn giản trong thói quen nấu cơm hàng ngày cũng giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ, đồng thời cơm vẫn chín đều, thơm ngon.

Một mẹo nhỏ mà nhiều bà nội trợ áp dụng là phủ một lớp khăn mỏng lên nắp nồi khi nấu. Nghe có vẻ dư thừa, nhưng thực tế, thao tác này giữ nhiệt tốt hơn, giúp cơm chín nhanh hơn, hạn chế hơi nước thoát ra ngoài, đồng thời giữ bếp sạch sẽ và tiết kiệm điện năng mỗi tháng.

Vì sao phủ khăn lại giúp tiết kiệm điện?

Nồi cơm điện hoạt động bằng cách làm nóng lòng nồi để nước bốc hơi, cơm chín nhờ nhiệt lượng. Trong quá trình nấu, một phần nhiệt thoát ra ngoài qua nắp nồi và các khe hở, khiến nồi phải hoạt động lâu hơn để hoàn tất quá trình.

Khi phủ một lớp khăn lên nắp, khăn đóng vai trò như lớp giữ nhiệt bổ sung, hạn chế thất thoát nhiệt, giữ nhiệt độ trong nồi ổn định. Nhờ vậy:

- Nước trong nồi bốc hơi đều hơn, cơm chín nhanh hơn.

- Nồi hoàn thành quá trình nấu trong thời gian ngắn hơn, đồng nghĩa giảm điện tiêu thụ.

Một số khảo sát của blogger về mẹo nhà bếp cho thấy, với nồi dung tích 1-1,8 lít, thao tác này có thể rút ngắn 5-10% thời gian nấu, đủ để giảm kha khá điện năng mỗi tháng.

Ngoài tiết kiệm điện, việc phủ khăn còn giúp cơm chín đều, mềm và giữ ấm lâu, hạn chế tình trạng "trên khô dưới nhão". Với những nồi giá rẻ thường hay bị đọng nước quanh miệng, khăn còn thấm bớt hơi dư, giữ bếp gọn gàng.

Cách phủ khăn lên nồi cơm điện đúng chuẩn

Để áp dụng hiệu quả và an toàn, bạn cần lưu ý không che kín lỗ thoát hơi trên nắp nồi, tránh áp suất tăng hoặc trào nước.

Các bước thực hiện:

- Chuẩn bị một chiếc khăn mỏng bằng cotton hoặc vải thô, dễ thấm nước và chịu nhiệt nhẹ. Tránh dùng khăn quá dày, giữ hơi nước quá nhiều.

- Sau khi vo gạo và cho nước vào nồi, đậy nắp bình thường. Phủ khăn nhẹ nhàng lên toàn bộ phần nắp và viền, chừa trống khu vực lỗ thoát hơi. Không để khăn rơi xuống thân nồi.

- Bấm nút nấu và chờ cơm chín như thông thường. Khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm, gỡ khăn ra để hơi nước thoát bớt, tránh cơm bị nhão hoặc nồi bị ẩm.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng

- Chỉ dùng khăn vải tự nhiên, tránh chất liệu tổng hợp như polyester dễ nóng chảy.

- Không che kín lỗ thoát hơi nước, tránh ảnh hưởng quá trình nấu và hư hại nồi.

- Để khăn cách xa ổ cắm và dây điện, tránh cháy nổ khi khăn bị ướt.

- Không phủ khăn khi nồi đang ở chế độ hâm nóng kéo dài, vì lúc này nồi không cần giữ nhiệt thêm, khăn lâu ngày dễ gây ẩm mốc.

Áp dụng phủ khăn với loại nồi nào?

- Nồi cơ bản (nắp liền, không áp suất): Nên phủ khăn để tiết kiệm điện và mang lại nhiều hiệu quả khi nấu.

- Nồi điện tử cao tần, nồi áp suất đời mới: Không nên phủ khăn vì nồi đã có lớp giữ nhiệt và cách nhiệt riêng. Việc phủ khăn thậm chí có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nồi.

