7 loại rau củ bảo quản trong tủ lạnh là SAI LẦM, tưởng tốt nhưng hại kinh khủng

Nhiều người có thói quen cho mọi loại rau củ vào tủ lạnh để giữ được lâu. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng hợp với môi trường lạnh. Một số loại khi bị làm lạnh sẽ mất hương vị, giảm chất lượng, thậm chí thay đổi cấu trúc khiến món ăn trở nên kém ngon. Dưới đây là 7 loại rau củ quen thuộc mà bạn không nên bảo quản trong tủ lạnh nếu muốn giữ trọn vị và đảm bảo an toàn cho gia đình.

1. Rau húng quế

Trong nhóm rau gia vị, húng quế là loại khó bảo quản nhất. Lá húng quế rất mỏng và chứa nhiều tinh dầu nên cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi để trong tủ lạnh, lá húng quế sẽ nhanh chóng chuyển màu đen, rũ xuống và mất mùi thơm đặc trưng. Càng để lâu, tinh dầu bốc hơi càng mạnh, khiến húng quế gần như không còn giá trị trong món ăn.

Trong trường hợp húng quế đã được xử lý, chẳng hạn chần sơ qua nước sôi hoặc làm khô hoàn toàn rồi bảo quản trong túi kín, bạn hoàn toàn có thể giữ rau trong tủ đông để sử dụng lâu dài mà vẫn giữ được hương vị.

2. Cà chua

Cà chua thuộc nhóm quả rất kỵ lạnh. Khi gặp nhiệt độ thấp, quá trình chín tự nhiên của cà chua sẽ bị ngưng lại. Lúc lấy ra khỏi tủ lạnh, quả trông vẫn còn nguyên nhưng bên trong ruột có thể đã bị bở, mất nước và giảm đáng kể độ ngọt. Đặc biệt, vỏ cà chua dễ nhăn và mất độ bóng.

Bảo quản đúng cách là để cà chua ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu quả đã chín mềm và chưa sử dụng ngay, bạn có thể cho vào tủ lạnh nhưng cần dùng nhanh trong vòng 1-2 ngày để hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng.

3. Khoai tây

Khoai tây là một trong những loại củ tuyệt đối không nên để trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp khiến tinh bột trong khoai tây chuyển hóa thành đường. Khi đem chế biến, đường kết hợp với nhiệt độ cao sẽ sinh ra hợp chất không có lợi cho sức khỏe, đồng thời làm khoai tây bị sượng và mất vị tự nhiên.

Cách bảo quản tốt nhất là đặt khoai tây ở nơi khô thoáng và tránh ẩm. Không nên rửa khoai trước khi cất, vì độ ẩm gây mốc nhanh và làm khoai dễ mọc mầm.

4. Khoai lang

Tương tự như khoai tây, khoai lang cũng không chịu được môi trường lạnh. Khi đặt trong tủ lạnh, khoai lang sẽ bị thâm ruột, cứng lõi và mất đi vị ngọt vốn có. Lạnh làm biến đổi cấu trúc của khoai khiến món ăn sau khi nấu trở nên nhạt, khô và kém ngon hơn nhiều.

Tốt nhất hãy bảo quản khoai lang ở nhiệt độ phòng, nơi khô thoáng và có độ thông khí nhẹ. Nếu muốn giữ được lâu, bạn có thể để khoai theo từng lớp trong rổ, tuyệt đối tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

5. Bí đỏ

Bí đỏ nguyên trái có lớp vỏ dày và lượng nước khá thấp nên không phù hợp để trong tủ lạnh. Việc làm lạnh khiến phần vỏ bí nhanh bị mềm, dễ hư hỏng và giảm độ bùi ngọt của ruột bên trong. Bí đỏ nguyên quả có thể bảo quản rất tốt ở nhiệt độ phòng, không cần dùng đến tủ lạnh trong thời gian dài.

Riêng bí đỏ đã cắt thì cần bọc kín và cho ngăn mát để giữ độ tươi, dùng trong vòng 3-5 ngày để đảm bảo an toàn.

6. Hành tây

Hành tây khi cho vào tủ lạnh thường bị rỉ nước, mềm và dễ mốc. Bên cạnh đó, hành tây có mùi đặc trưng. Khi gặp hơi ẩm trong tủ lạnh, mùi hành sẽ bám sang các thực phẩm xung quanh, gây ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Hành tây lưu trữ tốt nhất trong môi trường thoáng khí, khô ráo, không đặt gần khoai tây vì hai loại này khi để chung sẽ khiến nhau nhanh hỏng hơn.

7. Tỏi

Tỏi không hợp với môi trường ẩm, mà ngăn mát tủ lạnh lại chính là nơi dễ sinh hơi nước. Khi để tỏi vào tủ lạnh, các tép tỏi rất nhanh bị ẩm, mọc mầm hoặc thậm chí bị mốc. Khi tỏi mọc mầm, hương vị trở nên hăng và kém ngon. Ngoài ra, mùi tỏi cũng dễ ám sang các thực phẩm khác.

Bảo quản tỏi tốt nhất là để ở nơi thông thoáng, có độ khô cao. Bạn có thể đặt tỏi vào rổ tre hoặc túi giấy để giữ được lâu hơn.

Việc hiểu rõ đặc tính của từng loại thực phẩm sẽ giúp bạn sắp xếp tủ lạnh thông minh, giữ trọn hương vị và kéo dài thời gian sử dụng. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, gian bếp sẽ luôn tươi mới, gọn gàng và giúp bạn nấu được những món ăn ngon trọn vị mỗi ngày.

Tổng hợp