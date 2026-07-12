Clip của Louis Phạm thu hút hàng triệu lượt xem: Hé lộ bí quyết giữ vóc dáng săn chắc đến từ thói quen tập luyện mỗi ngày

Mỗi lần đăng tải một clip tập luyện lên mạng xã hội, Louis Phạm đều nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem.

Louis Phạm vốn là gương mặt rất chăm cập nhật cuộc sống lên mạng xã hội, trong đó có cả các video đi tập pickleball, tennis hay gym luôn nhận về lượng tương tác khá cao.

Mỗi lần đăng tải một clip tập luyện lên mạng xã hội, Louis Phạm đều nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Từ những buổi tập gym, pickleball, tennis cho đến bơi lội, nữ TikToker sinh năm 2003 gần như biến việc vận động thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là ngoại hình săn chắc hay phong cách thời trang thể thao, mà còn là sự duy trì đều đặn của cô - một người từng nhiều năm rèn luyện trong môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Từ cựu vận động viên đội tuyển quốc gia đến TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi

Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương, sinh năm 2003) từng là vận động viên thể dục dụng cụ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cô có hơn 12 năm gắn bó với bộ môn này trước khi giải nghệ và chuyển hướng sang sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nền tảng thể thao chuyên nghiệp giúp Louis sở hữu khả năng kiểm soát cơ thể tốt, thể lực dẻo dai cùng vóc dáng khỏe khoắn. Đây cũng là lý do các video ghi lại quá trình tập luyện của cô luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Khác với nhiều nhà sáng tạo nội dung chỉ theo đuổi một bộ môn, Louis thường xuyên thay đổi lịch tập giữa gym, pickleball, tennis và bơi lội. Điều này giúp nội dung của cô luôn mới mẻ, đồng thời phản ánh lối sống năng động mà cô đang theo đuổi.

Clip của Louis Phạm phủ kín nhiều bộ môn thể thao

Nếu theo dõi mạng xã hội của Louis Phạm, không khó để bắt gặp những vlog ghi lại cả ngày vận động.

Có ngày, cô bắt đầu buổi sáng bằng pickleball, sau đó tiếp tục dành nhiều giờ trên sân tennis. Trong một số video được chia sẻ, Louis tiết lộ riêng chi phí tập luyện cùng huấn luyện viên ở hai bộ môn này đã lên tới tiền triệu chỉ trong khoảng vài giờ đồng hồ. Điều này cho thấy cô đầu tư khá nghiêm túc cho việc rèn luyện thể chất.

Ngoài các môn dùng vợt đang trở thành xu hướng, gym vẫn là hoạt động xuất hiện với tần suất dày đặc trong các clip của Louis. Những bài tập cô thực hiện chủ yếu hướng tới phát triển sức mạnh vùng thân dưới, cơ bụng, lưng và cải thiện khả năng vận động toàn thân.

Bên cạnh đó, bơi lội cũng là môn thể thao được cô duy trì để tăng sức bền và phục hồi cơ thể sau các buổi tập cường độ cao.

Lượng tương tác lớn cũng đồng nghĩa với việc các clip của Louis Phạm thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận.

Đầu năm nay, một video tập gym của cô từng gây tranh cãi khi một số người cho rằng tư thế thực hiện động tác chưa chuẩn và có nguy cơ gây áp lực lên cột sống. Sau đó, Louis đã lên tiếng cho biết bản thân hiểu rõ cơ thể mình nhờ nhiều năm tập luyện thể thao chuyên nghiệp, đồng thời khẳng định vẫn có thể thực hiện đúng kỹ thuật khi cần.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn khán giả đều đồng tình rằng việc duy trì thói quen vận động đều đặn là điểm tích cực trong hình ảnh mà Louis xây dựng.

Không ít influencer chia sẻ hình ảnh đến phòng tập, nhưng Louis Phạm có lợi thế là nền tảng của một cựu vận động viên quốc gia.

Trong các video, cô không chỉ ghi lại những khoảnh khắc "check-in" mà còn cho người xem thấy quá trình tập luyện kéo dài nhiều giờ, việc thuê huấn luyện viên riêng, thay đổi bộ môn liên tục và duy trì cường độ vận động cao.

Sự đa dạng này khiến các clip không bị lặp lại, đồng thời phản ánh xu hướng của giới trẻ hiện nay: xem thể thao không chỉ là cách giữ vóc dáng mà còn là một phần của phong cách sống.

Tập luyện đa dạng mang lại lợi ích gì?

Theo các chuyên gia thể thao, việc kết hợp nhiều bộ môn khác nhau thay vì chỉ tập một hình thức vận động có thể giúp cơ thể phát triển toàn diện hơn.

Gym giúp tăng sức mạnh cơ bắp và cải thiện mật độ xương; tennis và pickleball góp phần nâng cao phản xạ, khả năng phối hợp tay - mắt, sức bền tim mạch. Trong khi đó, bơi lội là môn vận động ít gây áp lực lên khớp, phù hợp để phục hồi sau những buổi tập nặng.

Đây cũng là mô hình tập luyện mà nhiều người theo đuổi lối sống năng động đang lựa chọn nhằm hạn chế sự nhàm chán và giảm nguy cơ chấn thương do lặp lại một nhóm động tác quá nhiều.

Từ một cựu vận động viên thể dục dụng cụ đến nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội, Louis Phạm vẫn giữ nguyên một thói quen đã theo mình nhiều năm: dành thời gian cho việc vận động mỗi ngày. Có lẽ chính sự bền bỉ ấy mới là yếu tố giúp các clip của Louis Phạm luôn nhận được sự quan tâm, bên cạnh ngoại hình khỏe khoắn hay phong cách thời trang thể thao.