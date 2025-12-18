Chuyến xe 3 triệu đồng và lời khai “không biết người thuê” của tài xế

Ngày 18-12, Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Nghiệp vụ và Công an xã Hưng Điền bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn.

Bắt quả tang người đàn ông vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Cụ thể, lúc 19 giờ 40 phút ngày 16-12-2025, tại khu vực cầu sắt Ba Gò (ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Trung Kiệt (SN 2003, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô 7 chỗ, biển số 66A-378... vận chuyển trái phép 3.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Tang vật thu giữ gồm 1.500 bao thuốc lá hiệu Scott, 1.000 bao hiệu Jet và 500 bao hiệu Hero.

Làm việc với cơ quan chức năng, Kiệt khai nhận được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ xã Hưng Điền (Tây Ninh) về TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) với tiền công 3 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.