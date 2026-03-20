Chuyện xảy ra trong Harry Potter không chỉ là tưởng tượng?

Trong thế giới phù thủy của Harry Potter, nhân vật Nicolas Flamel được nhắc đến là người bạn thân thiết của hiệu trưởng Albus Dumbledore và là người duy nhất chế tạo thành công Hòn đá Phù thủy để sống tới 665 tuổi.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng cái tên này không phải sản phẩm hư cấu từ trí tưởng tượng của nhà văn J.K. Rowling mà là một nhân vật hoàn toàn có thật trong lịch sử nước Pháp thế kỷ 14 với những bí ẩn chưa có lời giải.

Nicolas Flamel trong phim Harry Potter

Cuộc đời của một người chép thuê và sự giàu có đột ngột

Nicolas Flamel sinh khoảng năm 1330 tại Pontoise và dành phần lớn cuộc đời tại Paris với nghề nghiệp chính là một người chép thuê và bán bản thảo. Cuộc đời ông bắt đầu rẽ hướng kỳ lạ sau khi kết hôn với bà Perenelle vào năm 1368, khi đôi vợ chồng đột nhiên sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Sự giàu có nhanh chóng này đã khiến người dân Paris thời bấy giờ không khỏi xầm xì, vì một người làm nghề viết lách khó lòng có đủ khả năng tài chính để xây dựng tới 14 bệnh viện, 7 nhà thờ và hàng loạt nhà tình thương cho người nghèo. Chính sự hào phóng đến mức khó tin này đã đặt nền móng cho những lời đồn đại về việc ông nắm giữ bí mật tạo ra vàng từ kim loại rẻ tiền.

Hành trình giải mã cuốn sách bằng đồng và bí mật giả kim

Theo những ghi chép được cho là của chính Flamel, bước ngoặt thực sự đến từ một giấc mơ về thiên thần và một cuốn sách cổ bằng đồng do "Abraham người Do Thái" viết mà ông tình cờ mua được từ một người lạ mặt với giá chỉ 2 florin. Ông đã dành hơn 21 năm cuộc đời cùng vợ mình để giải mã những ký tự tượng hình phức tạp trong cuốn sách này.

Truyền thuyết kể rằng sau chuyến hành trình đầy gian khổ sang Tây Ban Nha để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các học giả Do Thái, Flamel trở về Paris vào năm 1382 và tuyên bố đã thực hiện thành công phép chuyển hóa thủy ngân thành vàng ròng nhờ vào "Hòn đá Triết gia".

Những giai thoại về cái chết giả và sự bất tử xuyên thế kỷ

Cái chết của Nicolas Flamel vào năm 1418 ở tuổi 88 vốn đã là một sự kiện hy hữu vì tuổi thọ trung bình thời Trung cổ rất thấp, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho những lời đồn đại về sự bất tử.

Khi những kẻ trộm mộ đột nhập vào quan tài của vợ chồng Flamel với hy vọng tìm thấy bí kíp luyện vàng, họ đã kinh ngạc phát hiện ra bên trong hoàn toàn trống rỗng. Câu chuyện này thổi bùng lên niềm tin rằng ông không hề qua đời mà chỉ đang ẩn mình để tận hưởng cuộc sống trường thọ.

Suốt nhiều thế kỷ sau đó, vô số giai thoại xuất hiện khẳng định đã nhìn thấy Flamel tại các buổi biểu diễn opera vào thế kỷ 18 hoặc thậm chí là bắt gặp ông đang đi du lịch tại Ấn Độ, khiến cái tên Flamel trở thành biểu tượng sống động nhất của thuật giả kim.

Dấu tích còn lại tại Paris

Ngày nay, di sản của Flamel vẫn hiện hữu rõ rệt giữa lòng Paris hiện đại. Nếu du khách ghé thăm số 51 phố Rue de Montmorency, họ sẽ được đứng trước ngôi nhà đá cổ nhất thành phố do chính Flamel xây dựng vào năm 1407.

51 phố Rue de Montmorency

Mặt tiền ngôi nhà vẫn còn lưu giữ những dòng chữ khắc cổ cầu nguyện cho người nghèo, và hiện nay tầng trệt đã trở thành nhà hàng Auberge Nicolas Flamel nổi tiếng. Dù các nhà khoa học hiện đại có đưa ra giả thuyết rằng sự giàu có của ông thực chất đến từ việc đầu tư bất động sản thông minh vào thời kỳ kinh tế loạn lạc, nhưng hình ảnh Nicolas Flamel vẫn mãi là cầu nối huyền bí, nhắc nhở chúng ta rằng ranh giới giữa lịch sử và phép thuật đôi khi chỉ mỏng manh như một trang sách cổ.