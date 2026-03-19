Nữ chính bê bối kisscam Coldplay lần đầu lộ diện: Ý nghĩ đầu tiên của tôi là "Trời ơi, chồng mình cũng đang ở đây"

Vụ việc từng khiến mạng xã hội dậy sóng tại một đêm nhạc của Coldplay nay lại tiếp tục nóng lên khi Kristin Cabot chính thức lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey.

Trong buổi trò chuyện trên chương trình The Oprah Podcast, Cabot lần đầu chia sẻ chi tiết về mối quan hệ với sếp cũ là Andy Byron, cũng như những hệ lụy sau khoảnh khắc “kiss cam” gây tranh cãi tại sân vận động ở Boston.

“Một khoảnh khắc kinh hoàng tột độ”

Sự việc xảy ra khi Cabot và Byron bị camera tại sân vận động bắt trúng cảnh ôm ấp thân mật. Khi nhận ra mình xuất hiện trên màn hình lớn, cả hai lập tức che mặt và tìm cách tránh khỏi ống kính.

Tình huống này càng gây chú ý khi giọng ca chính của ban nhạc, Chris Martin, hài hước bình luận ngay trên sân khấu: “Ồ, nhìn hai người kia kìa! Hoặc là họ đang ngoại tình hoặc chỉ là rất ngại ngùng thôi.”

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng bàn tán dữ dội.

Trong cuộc phỏng vấn, Cabot tiết lộ một chi tiết bất ngờ: ngay khi bước vào sân vận động Gillette, cô nhận được tin nhắn từ con gái báo rằng chồng cũ của cô cũng có mặt tại concert.

“Tôi đã nghĩ: liệu có kỳ lạ không nếu anh ấy thấy tôi đi cùng Andy? Nhưng rồi lại tự trấn an rằng có đến 55.000 người ở đây, chắc sẽ không gặp đâu,” cô kể lại.

Nhìn lại, Cabot thừa nhận: “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi thực sự gặp anh ấy tối hôm đó.”

Kristin Cabot chia sẻ rằng cô và người chồng đang ly thân đã “quyết định chia tay, sống riêng và lên kế hoạch ly hôn” từ 4 đến 6 tuần trước buổi hòa nhạc. Cabot cũng cho biết Andy Byron từng nói với cô rằng anh và vợ cũng đã sống ly thân và dự định ly hôn, một quá trình mà theo lời Byron là “đã kéo dài nhiều năm”.

Cô cũng khẳng định mối quan hệ giữa mình và Byron không phải điều bí mật trong hôn nhân. Theo lời Cabot, chồng cũ của cô biết rõ cả hai thường xuyên làm việc, đi ăn trưa và gặp gỡ ngoài giờ.

Khi “kiss cam” chiếu trúng Cabot và Byron, cô cho biết mình đã trải qua “một khoảnh khắc kinh hoàng tột độ”.

“Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: ‘Trời ơi, chồng mình cũng đang ở đây.’ Anh ấy đi cùng người khác, tôi biết và điều đó hoàn toàn bình thường. Chúng tôi khi đó đang trong quá trình ly thân, theo cách rất văn minh. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn là một trong những người ủng hộ tôi nhiều nhất. Anh ấy là một người rất tốt,” cô nói.

“Tôi không muốn khiến anh ấy rơi vào tình huống khó xử. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên khi tôi thấy mình xuất hiện trên màn hình.”

Cabot cũng khẳng định hôm đó là lần đầu tiên cô và Byron có cử chỉ thân mật. Cô nói mình không hề nghe thấy bình luận của Chris Martin về việc “ngoại tình” mà chỉ tập trung vào phản ứng của chồng.

“Andrew đến từ một gia đình cực kỳ kín tiếng ở khu vực Boston và tôi biết rằng sự bẽ bàng trước công chúng như vậy sẽ không phải điều dễ chấp nhận,” cô chia sẻ.

Phía chồng cũ của Cabot, CEO ngành rượu Andrew Cabot, được cho là đã “bị sốc” trước mức độ chú ý của truyền thông. Trước làn sóng tin tức, đại diện của ông xác nhận cả hai đã “ly thân riêng tư và êm thấm vài tuần trước buổi hòa nhạc”, đồng thời cho biết thủ tục ly hôn cũng đã được tiến hành từ trước đó.

“Tôi đã chịu trách nhiệm và đánh đổi bằng chính sự nghiệp của mình”

Sau sự cố, cả Cabot và Byron đều rời khỏi vị trí công việc. Nữ cựu giám đốc nhân sự thừa nhận bản thân đã “đưa ra quyết định sai lầm”, bao gồm việc uống rượu và có hành vi không phù hợp với cấp trên.

“Tôi đã chịu trách nhiệm và đánh đổi bằng chính sự nghiệp của mình,” cô nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó.

Vào tháng 12/2025, Cabot lần đầu lên tiếng về khoảnh khắc gây bão trong cuộc phỏng vấn với The New York Times.

“Tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, uống vài lon High Noon, nhảy múa và hành xử không phù hợp với sếp của mình,” Cabot nói. “Chuyện đó không hề nhỏ. Tôi đã chịu trách nhiệm và đánh đổi bằng chính sự nghiệp của mình. Đó là cái giá tôi chọn trả.”

Cô cũng tiết lộ đã nhận được nhiều lời đe dọa giết chết sau sự việc, khiến các con của cô “sợ rằng mẹ sẽ chết và cả chúng cũng sẽ chết”.

Ngoài cảm giác “xấu hổ và kinh hoàng” khi xuất hiện trên kiss cam, Cabot cho biết cô còn bị bạn bè cũ và đồng nghiệp xa lánh và hiện vẫn phải sống chung với bê bối này “mỗi ngày”.

Hiện tại, cô đang chuẩn bị xuất hiện với vai trò diễn giả tại hội nghị truyền thông tại Washington, D.C., với bài diễn thuyết mang tên “Giành lại quyền kiểm soát câu chuyện”. Đây được xem là bước đi nhằm tái xây dựng hình ảnh cá nhân sau bê bối từng khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích.

Nguồn: Daily Mail