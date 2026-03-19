OpenClaw khiến 30 năm kinh nghiệm Excel trở nên vô nghĩa: Đây có phải ngày tàn của ‘kỹ năng sử dụng máy tính’ văn phòng?

Trong suốt 30 năm qua, "thành thạo tin học văn phòng" luôn là dòng chữ vàng trong mọi CV. Tuy nhiên, sự xuất hiện của OpenClaw và các AI Agent (Tác nhân AI) có khả năng tự thao tác trên máy tính đang báo hiệu một dấu chấm hết cho kỹ năng máy tính truyền thống. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà việc "biết làm" không còn quan trọng bằng việc "biết giao việc".

Cách đây vài thập kỷ, việc một nhân viên biết sử dụng Microsoft Excel để tạo bảng tính hay biết cách tra cứu thông tin trên Google được coi là một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Giai đoạn đó, "Computer Literacy" (sự am hiểu máy tính) là thước đo ngăn cách giữa nhóm lao động hiện đại và nhóm lao động truyền thống.

Thế nhưng giờ đây, khi các công cụ như OpenClaw cho phép AI có thể "nhìn" màn hình, di chuột và gõ phím y hệt con người, cái định nghĩa về sự am hiểu máy tính ấy đang bị lung lay tận gốc rễ.

Theo báo cáo mới nhất từ Gartner thì đến năm 2028, dự kiến có tới 15% quyết định công việc hàng ngày sẽ được AI agent đưa ra tự động, 33% phần mềm doanh nghiệp sẽ tích hợp AI agent. Thậm chí nếu tính đến năm 2026, khoảng 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ có AI agent.

Từ làm đúng đến ra lệnh đúng

Lịch sử phát triển của công cụ làm việc có thể chia làm ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn đầu, con người phải học ngôn ngữ của máy tính để ra lệnh cho chúng. Giai đoạn hai, sự ra đời của giao diện đồ họa (GUI) giúp chúng ta tương tác bằng những cú click chuột trực quan. Và giai đoạn ba, với OpenClaw, con người thậm chí không cần chạm vào chuột.

Thay vì phải tự tay mở từng tab trình duyệt, copy dữ liệu từ trang web này sang bảng tính kia, rồi định dạng màu sắc cho báo cáo, người dùng chỉ cần đưa ra một yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên: "Hãy tìm 10 đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple trong mảng Vision Pro, so sánh giá bán và lập một biểu đồ phân tích thị phần trên Excel cho tôi". OpenClaw sẽ tự thực hiện toàn bộ các thao tác vật lý trên màn hình để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ước tính của McKinsey, AI tạo sinh có thể đóng góp từ 2,6 đến 4,4 nghìn tỷ USD giá trị kinh tế mỗi năm cho toàn cầu, trong đó khoảng 75% giá trị tập trung ở các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động tri thức như marketing, lập trình và vận hành khách hàng.

Nhưng AI agent như OpenClaw có thể đẩy xu hướng này đi xa hơn. Thay vì chỉ hỗ trợ viết nội dung hay phân tích dữ liệu, AI giờ đây có thể tự thu thập dữ liệu, tự xử lý, tự thực thi các bước công việc.

Điều này mở ra một khả năng mới về việc một cá nhân có thể vận hành khối lượng công việc tương đương cả một nhóm nhỏ.

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy việc sử dụng AI có thể giúp tăng năng suất từ 15% đến hơn 50% tùy lĩnh vực, đặc biệt trong các công việc lặp lại như lập trình hay chăm sóc khách hàng, giảm đáng kể nhu cầu nhân sự ở các khâu vận hành.

Đây là lý do vì sao nhiều chuyên gia bắt đầu nói đến khái niệm “one-person company”, những công ty vận hành bởi một người với sự hỗ trợ của AI. CEO Sam Altman của OpenAI từng cho rằng AI có thể mở ra khả năng một cá nhân xây dựng và vận hành một công ty quy mô rất lớn, thậm chí đạt giá trị hàng tỷ USD.

Lúc này, kỹ năng cốt lõi không còn là việc bạn nhớ phím tắt Alt + H + O + I trong Excel để tự động căn chỉnh cột, mà là khả năng "AI Delegation" hay kỹ năng giao việc cho AI. Giá trị của một nhân sự không còn nằm ở việc họ thao tác nhanh hay chậm, mà nằm ở việc họ định nghĩa nhiệm vụ đó có chính xác và hiệu quả hay không.

Nói đơn giản hơn, "Làm đúng" sắp không còn quan trọng bằng "ra lệnh đúng".

Ngày tàn của kỹ năng máy tính?

Trong kỷ nguyên mới, chúng ta thấy một sự dịch chuyển quyền lực về mặt kỹ năng. Nếu như trước đây, kỹ năng cứng là "thao tác chính xác", "nhớ công thức phức tạp" hay "quen thuộc giao diện phần mềm", thì nay, những kỹ năng đó đang trở thành những "di sản" lỗi thời.

Kỹ năng mới sẽ tập trung vào ba cấp độ: Prompting (Ra lệnh cơ bản), Delegation (Giao phó và chia nhỏ quy trình) và cuối cùng là Orchestration (Điều phối hệ thống nhiều AI cùng lúc).

Một "AI Manager" thực thụ trong tương lai sẽ là người biết cách mô tả một vấn đề phức tạp thành những bước nhỏ mà AI có thể thực thi, đồng thời kiểm soát chất lượng đầu ra một cách khắt khe.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị: Một người có thể không biết tí gì về mã lệnh VBA trong Excel nhưng nếu họ biết cách truyền đạt tư duy logic cho AI, họ hoàn toàn có thể tạo ra những hệ thống quản lý dữ liệu vượt xa một chuyên gia tin học văn phòng kiểu cũ.

Tờ The Economist cho rằng AI đang giúp những người không chuyên mở rộng đáng kể năng lực, qua đó làm mờ ranh giới giữa người thường và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Trong khi đó theo Microsoft Work Trend Index 2024, 71% lãnh đạo cho biết họ sẵn sàng tuyển ứng viên ít kinh nghiệm nhưng có kỹ năng AI hơn là người nhiều kinh nghiệm nhưng thiếu kỹ năng này, cho thấy năng lực sử dụng AI đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn mới trên thị trường lao động.

Đây là điểm mà các doanh nghiệp và người lao động cần đặc biệt lưu tâm. Những vị trí công việc mang tính chất "thao tác trung gian" như nhập liệu (data entry), báo cáo định kỳ theo mẫu, hay tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn đang đứng trước rủi ro bị thay thế cao nhất.

Đồng quan điểm, tờ Business Insider dẫn nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng AI có thể làm thay đổi đáng kể vai trò của lớp quản lý cấp trung, đặc biệt ở các công việc mang tính điều phối và tổng hợp thông tin.

Giá trị của nhóm lao động này sẽ sụt giảm mạnh mẽ nếu họ không kịp nâng cấp bản thân lên vị trí điều phối AI. Thay vì dành 4 tiếng mỗi ngày để làm báo cáo, họ cần học cách dùng 10 phút để ra lệnh cho OpenClaw thực hiện và dành 3 giờ 50 phút còn lại để phân tích các ý nghĩa chiến lược từ con số đó.

Thị trường lao động sẽ chứng kiến một cuộc phân tầng lớp phiên bản mới. Khoảng cách này không còn là giữa người biết dùng máy tính và người không biết, mà là giữa người biết tận dụng sức mạnh của AI Agent để nhân bản hiệu suất và những người vẫn đang loay hoay tự tay di từng cú click chuột.

Rủi ro của sự "ảo tưởng năng lực"

Tuy nhiên, sự tiện lợi của OpenClaw cũng mang lại một rủi ro tiềm ẩn mà tôi gọi là "ảo tưởng năng lực". Khi AI làm thay mọi việc từ A đến Z, con người có xu hướng mất đi các kỹ năng nền tảng. Nếu bạn không hiểu bản chất của một công thức tài chính, làm sao bạn biết AI đang tính đúng hay sai?

Các phân tích trên tờ Wired cho thấy việc phụ thuộc quá nhiều vào AI và tự động hóa có thể khiến con người ít tham gia vào quá trình suy nghĩ sâu, một hiện tượng trong tâm lý học nhận thức được gọi là “suy giảm tư duy phản biện”.

Sự phụ thuộc hoàn toàn vào AI Agent mà không có tư duy phản biện sẽ biến con người thành những "người vận hành mù quáng". Câu hỏi lớn đặt ra là: Nếu AI sai, ai là người chịu trách nhiệm? Trong kinh doanh, câu trả lời luôn là con người. Do đó, việc hiểu sâu bản chất công việc vẫn quan trọng, nhưng phương thức thực thi đã thay đổi mãi mãi.

OpenClaw không chỉ là một công cụ, nó là một lời nhắc nhở rằng công nghệ đang tiến hóa theo hướng "vô hình hóa" công cụ. Chúng ta đang chuyển từ "học cách sử dụng công cụ" sang "bỏ qua công cụ để tiến thẳng tới mục tiêu".

Trong kỷ nguyên OpenClaw, có lẽ dòng chữ "Thành thạo Excel" trên CV sẽ trở nên kỳ lạ y hệt việc bạn ghi "Biết dùng máy fax" vào năm 2024. Khi đó, người giỏi không phải là người làm nhanh hơn mà là người biết giao việc cho AI tốt hơn.

*Nguồn: The Verge, CNET, Wired