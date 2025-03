Ngày 28/2/2025, Lisa (BLACKPINK) ra mắt full album đầu tay Alter Ego cùng MV FUTW, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp độc lập. Album được Lisa và đội ngũ chuẩn bị ròng rã trong vòng 1 năm, kết hợp với 5 ngôi sao quốc tế - Future, Rosalía, Doja Cat, Raye và Tyla. Với Alter Ego, Lisa cho thấy rõ tham vọng thoát mác Kpop, "đánh" mạnh thị trường Mỹ. Song, phản ứng của giới chuyên môn trước album Alter Ego lại không như mong đợi.

Với Alter Ego, Lisa cho thấy rõ tham vọng thoát mác Kpop, "đánh" mạnh thị trường Mỹ nhưng phản ứng của giới chuyên môn không như mong đợi

Đa số, các chuyên trang âm nhạc quốc tế dành cho album Alter Ego số điểm khiêm tốn. The Guardian - tạp chí lâu đời ở Anh chấm album Alter Ego vỏn vẹn 2 sao, nhận xét Lisa thiếu tính độc đáo và thông điệp cá nhân. NME, The Times,... đều tỏ ra thất vọng về album Alter Ego. Lisa chưa thể hiện được tầm nhìn nghệ thuật hay bản sắc riêng, bị nhận xét nghệ sĩ collab lấn lướt trong các tracks kết hợp.

Nhưng, lời bình "tàn nhẫn" nhất phải kể đến Pitchfork.

Ngày 5/3, Pitchfork đăng tải bài phê bình đồng thời chấm điểm cho album đầu tay của Lisa. Chuyên trang này cho album Alter Ego mức điểm 5.2, một con số không mấy khả quan. Trước đó, album rosie của Rosé cũng bị Pitchfork đánh giá thấp với 5.5 điểm. Vốn là chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới, Pitchfork không ngại đưa ra lời nhận xét gay gắt cho mỗi sản phẩm âm nhạc mới phát hành. Lisa cũng không ngoại lệ.

Pitchfork đăng tải bài phê bình đồng thời chấm điểm cho album đầu tay của Lisa

Cây bút nổi tiếng Joshua Minsoo Kim mở đầu bài phê bình với mô tả ngắn gọn về album của Lisa. "Lisa muốn bạn tin rằng cô ấy là người đa diện. Album solo đầu tay của nữ ca sĩ kiêm rapper người Thái có tên là Alter Ego, và nếu bạn tin vào lời cô ấy nói, thì 13 bài hát này có nghĩa đen đúng với tiêu đề. Cô ấy thể hiện những phiên bản khác nhau của chính mình, trong đó có Vixi, một nhân vật phản diện uống nước mắt của bạn; Roxi, một ngôi sao nhạc rock thích đồ uống tăng lực; và Sunni, một cô gái sợ bóng tối.

Nếu điều này nghe có vẻ hơi sáo rỗng, thì đó là vì khái niệm này được nghĩ ra để bán nhiều album. Chiêu trò kick sales này làm rõ thách thức lớn nhất của cô ấy: Lisa, thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop lập kỷ lục BLACKPINK, cần thể hiện bản thân có chiều sâu mà không cần các thành viên cùng nhóm. Alter Ego chứng minh rằng cô ấy không thể." Concept album của Lisa một lần nữa bị chê sáo rỗng, nữ thần tượng "lao đao" trong hành trình khẳng định khi không có BLACKPINK bên cạnh.

Concept album của Lisa một lần nữa bị chê sáo rỗng, nữ thần tượng "lao đao" khi không có BLACKPINK bên cạnh

Đáng chú ý, Pitchfork nhận định BLACKPINK ăn theo BTS trong định hướng tiến ra quốc tế: "Khi BLACKPINK được ca ngợi ở phạm vi quốc tế, họ đã đi theo mô hình 'thu hút chéo' của BTS: Hợp tác với các nghệ sĩ phương Tây, hát tiếng Anh và tránh pha trộn thể loại khiến Kpop trở thành trò chơi kết nối các điểm hấp dẫn."

Pitchfork nhận định BLACKPINK ăn theo BTS trong định hướng tiến ra quốc tế

Hàng loạt ca khúc trong album của Lisa bị Pitchfork nhận xét không kiêng nể: Born Again là bản nhạc disco tầm thường theo phong cách Dua Lipa; Dream là bản ballad nông cạn; Lisa thể hiện như "Cardi B hạng hai" trong Fxck Up the World hay Moonlit Floor là cách Lisa hát về lưỡi của "người tình đang làm trò",...

Hàng loạt ca khúc trong album của Lisa bị Pitchfork chê bai thẳng tay

Sau khi bài đăng của Pitchfork trở nên phổ biến, người hâm mộ Lisa bất bình vì những lời lẽ cay nghiệt chuyên trang này giành cho Alter Ego. Đọc những dòng này, rất khó để tin 1 chuyên trang âm nhạc lại nhận xét tàn nhẫn đến vậy. Nhưng, Pitchfork không ngại nói thẳng.

Trong lần đầu đảm đương một dự án âm nhạc quy mô, Lisa không tránh được việc chông chênh, định hướng mù mịt. Không chỉ giới chuyên môn đánh giá thấp, khán giả trung lập cũng cho rằng Alter Ego chỉ như một tuyển tập các bài hát Lisa cảm thấy bắt tai, phản ánh tư duy âm nhạc thiếu chiều sâu của nữ thần tượng người Thái.

Để thuyết phục công chúng và giới chuyên môn, chỉ có thể dựa vào chất lượng âm nhạc

Tuy màn thể hiện này chưa đáp ứng được kỳ vọng của giới phê bình, nhưng Alter Ego chỉ mới là "viên gạch" đầu tiên trong thành trì mà Lisa dự định xây cho mình. Người hâm mộ mong rằng, nữ thần tượng sẽ tiếp tục thử nghiệm, tìm ra định hướng phù hợp với bản thân và phát triển hơn trong tương lai. Để thuyết phục công chúng và giới chuyên môn, chỉ có thể dựa vào chất lượng âm nhạc.