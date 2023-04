Chuyện tình Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon vừa chớm nở nhưng sắp xa nhau, nguyên nhân đến từ đàng trai

Vừa qua, MXH chấn động trước thông tin mỹ nam Lee Do Hyun và "ác nữ" Lim Ji Yeon của The Glory xác nhận hẹn hò. Cả hai bắt đầu thân thiết nhờ mối duyên do đóng cùng bộ phim có Song Hye Kyo thủ vai chính.

Nguồn tin Dispatch cũng cho biết đã nhiều lần phát hiện Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon bí mật hẹn hò suốt 4 tháng qua. Mỹ nam 9X và đàn chị cùng nặn người tuyết, chụp ảnh hay sánh vai đi dạo.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun bị Dispatch tung ảnh hẹn hò

Tình yêu chỉ vừa chớm nở nhưng có lẽ cặp đôi The Glory sẽ phải đối diện thử thách yêu xa trong thời gian tới. Nguyên do là bởi Lee Do Hyun sẽ nhập ngũ sớm trong năm nay. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên đang chuẩn bị nhập ngũ sau khi hoàn thành các cảnh quay của tất cả các dự án sau The Glory đã được lên lịch trong năm nay. Lee Do Hyun được cho là đang điều chỉnh lịch trình cá nhân để nhập ngũ mà không gây ảnh hưởng đến công việc.

Cặp đôi sẽ phải yêu xa trong thời gian tới

Sau khi tin tức Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun hẹn hò nổ ra, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi "đao phủ" và "ác nữ" của The Glory lại có mối duyên lạ kỳ. Bên cạnh đó, người hâm mộ lo lắng thay cho số phận yêu xa sắp tới của cả hai:

- Thật tiếc là Lee Do Hyun phải nhập ngũ sớm.

- Chà, điều này khiến tôi ngạc nhiên vì tôi không thấy phản ứng hóa học giữa hai người trong phim cả.

- Họ trông rất hợp nhau. Tôi muốn họ đóng chính cho một bộ phim lãng mạn.

- Chúc mừng cặp đôi mới! Trông họ thực sự rất đẹp đôi.

- Hy vọng cả hai sẽ vượt qua "thử thách" trong thời gian xa nhau sắp tới.

Lee Do Hyun sinh năm 1995, là nam diễn viên trẻ đầy tài năng của làng giải trí Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng và phong cách diễn xuất rất riêng, anh chàng đã có cho mình "gia tài" các vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như The Glory, 18 Again, Hotel Del Luna, Sweet Home,...

Trong khi đó, Lim Ji Yeon sinh năm 1990, hơn Lee Do Hyun 5 tuổi. Cô nổi tiếng với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng", được biết đến nhờ chuyên trị những cảnh thân mật trên màn ảnh. Xuyên suốt sự nghiệp, cô có nhiều cơ hội góp mặt trong các siêu phẩm như The Treacherous, The Royal Gambler, High Society, hay gần đây nhất là Money Heist bản Hàn.

Nguồn: Allkpop