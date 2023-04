The Glory vận vào người Lee Do Hyun: Yêu đàn chị hơn tận 5 tuổi, mỗi tội nữ chính ngoài đời lại là "ác nữ"

Sáng ngày 1/4, MXH được phen phấn khích khi Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon - bộ đôi The Glory chính thức xác nhận đang tìm hiểu nhau. Cả hai bị "tóm dính" chùm ảnh đang hẹn hò, cùng nhau đi chơi, có những cử chỉ thân mật tại bãi đỗ xe. "Nữ hoàng cảnh nóng" và "đao phủ" The Glory cùng nhau về nhà nữ diễn viên sau 1 bữa tiệc mừng phim lên sóng.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã chính thức xác nhận hẹn hò

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon được se duyên nhờ The Glory. Trong phim Lee Do Hyun đảm nhận vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Joo Yeo Jeong, người đem lòng yêu Moon Dong Eun (nhân vật do Song Hye Kyo thủ vai) và giúp đỡ cô rất nhiều trong hành trình báo thù. Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác ngoài đời thực của cặp đôi từng dấy lên không ít tranh cãi.

Mỹ nam The Glory sinh năm 1995 còn Song Hye Kyo sinh năm 1981, hơn nam chính đến 14 tuổi. Người đẹp họ Song chính thức bước chân vào giới giải trí hồi năm 1996 và trở nên nổi tiếng toàn châu Á với Trái Tim Mùa Thu (2000), khi Lee Do Hyun chỉ mới là cậu bé 5 tuổi.

Lee Do Hyun kém đàn chị Song Hye Kyo đến 14 tuổi

Ngoài đời, Lee Do Hyun lại đang trong mối quan hệ yêu đương với Lim Ji Yeon - nữ diễn viên sinh năm 1990, thủ vai "ác nữ" bắt nạt Song Hye Kyo trong phim. Mỹ nam The Glory lần này yêu đàn chị hơn anh 5 tuổi, nhưng được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình.

Trong phim, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon có rất ít phân cảnh quay cùng nhau nhưng cặp đôi vẫn được dân tình ủng hộ ngoài đời

Lim Ji Yeon từng dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Lee Do Hyun: "Tôi thích cảnh trả thù của Yeo Jeong. Câu chuyện của bố cậu ấy được phơi bày khiến cho tôi có thể cảm nhận được nội tâm của Yeo Jeong bằng cả trái tim. Ngay cả khi xem những cảnh ôm và hôn nhẹ nhàng của Yeo Jeong - Dong Eun cũng khiến tôi khóc rất nhiều. Tôi rất thích khi cậu ấy nói sẽ trở thành đao phủ cho cô ấy. Đứng dưới tư cách khán giả, tôi cảm nhận được sự đẹp đẽ đó, tôi thực sự ghen tỵ và muốn đứng về phía họ".

Cặp đôi The Glory luôn nói tốt về nhau

Tài tử 28 tuổi từng thừa nhận rằng anh đã bị "dọa sợ chết khiếp" bởi những cảnh quay ẩu đả, mắng chửi của Lim Ji Yeon trong phim. Lee Do Hyun từng chia sẻ về bạn gái: "Ngoài buổi diễn thử của chúng tôi, cảnh quay ở bệnh viện là lần thứ hai tôi gặp cô ấy. Diễn xuất của chị Ji Yeon trong vai Park Yeon Jin rất chân thực khiến tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đó là lý do tại sao lúc đó tôi rất 'rén' cô ấy". Sau đó, Lee Do Hyun làm rõ rằng Lim Ji Yeon ngoài đời là một người ngọt ngào, có khả năng hòa hợp hoàn hảo với nhân vật, đặc biệt là khi bắt đầu quay.

Lee Do Hyun "rén" khi thấy bạn gái diễn vai "ác nữ"

Lee Do Hyun sinh năm 1995, là nam diễn viên trẻ đầy tài năng của làng giải trí Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng và phong cách diễn xuất rất riêng, anh chàng đã có cho mình "gia tài" các vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như The Glory, 18 Again, Hotel Del Luna, Sweet Home,...

Trong khi đó, Lim Ji Yeon sinh năm 1990, hơn Lee Do Hyun 5 tuổi. Cô nổi tiếng với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng", được biết đến nhờ chuyên trị những cảnh thân mật trên màn ảnh. Xuyên suốt sự nghiệp, cô có nhiều cơ hội góp mặt trong các siêu phẩm như The Treacherous, The Royal Gambler, High Society, hay gần đây nhất là Money Heist bản Hàn.