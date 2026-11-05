Chuyển tiền thấy cảnh báo đỏ, đây là việc cần làm ngay lập tức

Hơn 1,9 triệu lượt khách hàng đã dừng lệnh sau khi thấy cảnh báo, giữ lại trên 6.300 tỷ đồng. Từ 02/11/2026, thêm một ngân hàng bật tính năng này.

Từ ngày 02/11/2026, LPBank chính thức dùng hệ thống giám sát và cảnh báo tài khoản gian lận SIMO. Khi khách chuyển tiền đến một tài khoản có dấu hiệu rủi ro, ứng dụng sẽ hiện cảnh báo ngay trên màn hình. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai dịch vụ tra cứu trạng thái tài khoản và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua SIMO từ cuối năm 2025. Với mỗi giao dịch, ứng dụng tự đối chiếu tài khoản người nhận với dữ liệu trên hệ thống và báo ngay cho khách nếu có nghi vấn.

Từ ngày 02/11/2026, LPBank chính thức dùng hệ thống giám sát và cảnh báo tài khoản gian lận SIMO. Khi khách chuyển tiền, hệ thống đối chiếu tài khoản người nhận qua hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Nếu tài khoản có dấu hiệu bất thường hoặc đang có thông tin cảnh báo rủi ro, thông báo sẽ hiện ngay trên màn hình giao dịch. LPBank không phải ngân hàng đầu tiên làm việc này. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai dịch vụ tra cứu trạng thái tài khoản, ví điện tử nghi ngờ gian lận qua SIMO từ cuối năm 2025, và nhiều ngân hàng đã đưa cảnh báo này vào ứng dụng.

Ngân hàng khuyến cáo rõ việc cần làm khi thấy cảnh báo: tạm dừng giao dịch, xác minh lại thông tin người nhận, và chỉ tiếp tục khi đã chắc chắn giao dịch chính xác, an toàn.

Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh nguyên tắc tương tự: không chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận.

Cảnh báo khi giao dịch chuyển tiền đến số tài khoản nghi ngờ gian lận

Cảnh báo đỏ có nghĩa là gì?

Các ngân hàng đang xử lý theo hai mức. Nếu tài khoản người nhận nằm trong danh sách nghi ngờ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), giao dịch có thể bị từ chối hoặc chặn, khách không chuyển tiếp được. Nếu tài khoản nằm trong danh sách cảnh báo của SIMO hoặc NAPAS, ứng dụng sẽ hiện thông báo rủi ro, khách kiểm tra lại rồi tự quyết định tiếp tục hay dừng.

Cảnh báo không có nghĩa người nhận chắc chắn là kẻ lừa đảo. Đây là tín hiệu dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro của hệ thống. SHB cũng nói rõ thông tin hiển thị chỉ mang tính hỗ trợ, không tự động khiến giao dịch bị từ chối, và quyền quyết định thuộc về khách hàng.

Tuy vậy, số liệu thực tế cho thấy không nên bỏ qua cảnh báo này. NHNN công bố tại họp báo ngày 07/10/2026: tính đến 28/09/2026, hơn 5,6 triệu lượt khách đã nhận cảnh báo qua SIMO. Trong đó, hơn 1,9 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch, tổng số tiền trên 6.300 tỷ đồng.

Cảnh báo không đồng nghĩa với việc tài khoản đó chắc chắn là kẻ lừa đảo. Đây là một lớp rào bảo vệ giúp cảnh báo người dùng trước khi chuyển tiền

Các bước xử lý khi thấy cảnh báo

Đây là ba thông tin LPBank khuyến cáo khách phải đối chiếu trước khi xác nhận chuyển tiền.

Bước 1: Dừng lệnh. Không bấm tiếp tục. Kiểm tra lại tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng.

Bước 2: Xác minh người nhận. Liên hệ trực tiếp người nhận qua một kênh bạn đã biết từ trước, hỏi rõ mục đích khoản tiền. Theo khuyến cáo của ngân hàng, cần đặc biệt thận trọng khi yêu cầu chuyển tiền đến từ người lạ, hoặc từ người giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, công an qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội. Công an khẳng định khi làm việc với công dân, cơ quan Công an không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại với lý do “phục vụ điều tra” hay “chứng minh tài sản”.

Bước 3: Nếu đã lỡ chuyển tiền, xử lý ngay. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa, Công an khuyến cáo người dân dừng ngay việc chuyển tiền và báo cho ngân hàng. Tiếp theo, lưu lại tin nhắn, chứng từ giao dịch rồi đến cơ quan Công an xã, phường gần nhất để trình báo.

Lưu ý để không mất tiền

Không đưa mã OTP, mật khẩu, mã PIN hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai. Công an còn khuyến cáo không mở đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Nếu khách hàng báo rằng tài khoản của bạn đang hiện cảnh báo khi họ chuyển tiền, hãy liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để hỏi rõ. Hiện chưa có thông tin xác nhận từ NHNN hay các ngân hàng về quy trình khiếu nại để được rút khỏi danh sách nghi ngờ.

Hệ thống cảnh báo đang tiếp tục được mở rộng. NHNN cho biết SIMO sẽ được dùng rộng hơn để cảnh báo và ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo. Trước mắt, khi màn hình hiện cảnh báo đỏ, hãy dừng lệnh trước rồi mới xác minh sau.

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