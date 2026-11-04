Xiaomi Việt Nam lên tiếng

Xiaomi Việt Nam cho biết đã xử lý vấn đề liên quan đến nội dung bản đồ hiển thị trên ứng dụng của bên thứ ba, sau khi nhiều người dùng phản ánh thông tin địa danh sai lệch trên một số mẫu điện thoại.

Xiaomi Việt Nam vừa xác nhận đã khắc phục sự cố liên quan đến nội dung bản đồ hiển thị trên một ứng dụng của bên thứ ba, sau khi tiếp nhận phản ánh từ đối tác và người dùng.

Trong thông báo, hãng cho biết ngay sau khi ghi nhận thông tin, doanh nghiệp đã phối hợp với các bộ phận và đối tác liên quan để xác minh, triển khai biện pháp xử lý. Đến nay, vấn đề được phản ánh đã được khắc phục trên các thiết bị Xiaomi bị ảnh hưởng.

Xiaomi cũng khẳng định tôn trọng và cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình, chủ động phối hợp giải quyết nếu phát sinh vấn đề.

Phản hồi của hãng được đưa ra trong bối cảnh chiều tối ngày 4/11, một số hệ thống bán lẻ điện thoại tại Việt Nam gỡ smartphone thuộc các thương hiệu Trung Quốc khỏi khu vực trưng bày và ẩn hiển thị trên website.

Các sản phẩm smartphone đến từ Trung Quốc bị gỡ khỏi kệ trưng bày. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ nguồn tin trong ngành các thiết bị bị yêu cầu thu hồi khỏi quầy gồm sản phẩm của Oppo, Honor, Xiaomi, vivo, Tecno, Nubia, Meizu, Huawei... Động thái này được cho là liên quan đến vấn đề hiển thị địa danh trên ứng dụng bản đồ cài sẵn trên một số mẫu smartphone.

Một số người dùng phản ánh bản đồ trên thiết bị hiển thị không chính xác thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời khiến các nhà bán lẻ và hãng điện thoại phải rà soát sản phẩm.

Chia sẻ về vấn đề trên, đại diện một số chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết để tránh những rủi ro không đáng có đã gỡ trưng bày một số sản phẩm smartphone đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc (thường gọi C-brand) để kiểm tra và xử lý kỹ thuật đối với các thiết bị liên quan. Hiện chưa có thêm thông tin về việc liệu có trưng bày lại các sản phẩm smartphone bị gỡ xuống hay không.