Chuyển nhầm 900 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank của người đàn ông ở Ninh Bình, anh Nguyễn Lộc Tài SN 1985 phải trình báo công an

Công an phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp với Công an xã Xuân Hồng và ngân hàng hỗ trợ anh Nguyễn Lộc Tài nhận lại 900 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Ngày 19/10/2026, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt (Công an tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của anh Nguyễn Lộc Tài (SN 1985), trú tại tổ dân phố Đan Kia, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, về việc chuyển nhầm 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình tiến hành xác minh, xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là anh Nguyễn Công Mạnh, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình.

Công an phường phối hợp với nhân viên ngân hàng hỗ trợ anh Nguyễn Lộc Tài nhận lại số tiền 900.000.000 đồng chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua làm việc với cơ quan Công an, anh Mạnh trình bày rằng do lo ngại bị lừa đảo trên không gian mạng và chuyển trả tiền không đúng người nên chưa thực hiện việc hoàn trả ngay.

Trong ngày 19/10/2026, với sự phối hợp của Công an xã Xuân Hồng, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã cùng anh Tài đến Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Lạc Dương, thực hiện thủ tục nhận lại toàn bộ số tiền 900.000.000 đồng. Sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Tài bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ Công an phường Lang Biang - Đà Lạt vì đã nhanh chóng hỗ trợ giải quyết sự việc.

Qua sự việc, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt khuyến cáo người dân khi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và ngân hàng thụ hưởng để hạn chế nhầm lẫn, nhất là với giao dịch có giá trị lớn.

Khi tài khoản nhận được khoản tiền lạ, bất thường, không thuộc quyền sở hữu của mình, người dân không tự ý rút hoặc sử dụng số tiền này vì giao dịch có thể liên quan đến hành vi lừa đảo; đồng thời cần thông báo cho ngân hàng và cơ quan Công an để xác minh, xử lý đúng quy định. Hành vi cố tình không hoàn trả tài sản chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý theo pháp luật; trường hợp đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung.

Theo cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng