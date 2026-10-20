Khách vây kín cửa hàng, chờ nhiều tiếng mua hoa ngày 20/10

Anh Tuấn (Bắc Ninh) thuê xe ba bánh chở hoa và đồ lưu niệm đến cổng trường học bán ngày 20/10. Anh cho biết khách hàng chủ yếu là sinh viên nên sản phẩm có giá 50.000-200.000 đồng, dự kiến bán hết trong ngày.