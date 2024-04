Chuyện lạ Kpop: Nhóm nhạc nam lấy lại được tên cũ từng làm nên thương hiệu sau... 7 năm xài tên mới!

Mới đây, nhóm nhạc HIGHLIGHT vừa thông báo tin vui đến khán giả hâm mộ khi họ chính thức lấy lại được tên cũ BEAST sau 7 năm. Đối với nhiều fan Kpop, BEAST chính là "tiền thân" của HIGHLIGHT quy tụ 6 thành viên Doojoon, Yoseob, Kikwang, Dongwoon, Junhhyung và Hyunseung được ra mắt vào năm 2009. Có thể nói, đội hình 6 thành viên này đã mang đến cho khán giả nhiều bản hit chấn động như Shock, Beautiful, Bad girl, On rainy days, Good luck ... và tất nhiên không thể không kể đến ca khúc giành Daesang của KBS Song Festival 2011 - Fiction.

MV Fiction - BEAST

Tuy nhiên, do nhiều biến cố, 2 thành viên Hyunseung và Junhyung lần lượt rời nhóm rời nhóm vào tháng 4 năm 2016 và tháng 3 năm 2019. Cuối năm 2016, BEAST hết hợp đồng với công ty chủ quản CUBE và tất cả các thành viên đều rời công ty. Doojoon, Yoseob, Kikwang, Dongwoon, Junhhyung cùng nhau lập công ty riêng mang tên Around Us. Dù vậy, họ không thể tiếp tục hoạt động dưới cái tên BEAST do CUBE đã đăng ký bản quyền nên buộc lòng phải sử dụng tên mới HIGHLIGHT từ năm 2017.

Kể từ khi đổi tên thành HIGHLIGHT, nhóm cũng chuyển từ hình ảnh mạnh mẽ, thậm chí có đôi chút nổi loạn sang phong cách lịch lãm. Tuy nhiên, nhóm vẫn comeback đều đặn mỗi năm để hâm nóng tình cảm với fan.

Đội hình 6 thành viên làm nên tên tuổi của BEAST

4 thành viên hiện tại của HIGHLIGHT

Nhiều người cho rằng việc lấy lại tên BEAST sau 7 năm cũng không còn có thể phục vụ mục đích gì cả vì nhóm đã hoạt động với tên HIGHLIGHT trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, với các fan của cả BEAST lẫn HIGHLIGHT thì 2 cái tên này đều vô cùng đáng trân trọng và nếu thuộc quyền sở hữu của 4 gương mặt góp phần xây dựng nên nó thì chẳng phải là 1 điều quá tốt hay sao?

Nguyên văn chia sẻ của đại diện HIGHLIGHT:

"Xin chào, chúng tôi là Around Us Ent,

Tin vui dành cho những người hâm mộ LIGHT yêu thích HIGHLIGHT (Yoon Doojoon, Yang Yoseob, Lee Kikwang và Son Dongwoon) đây.

Gần đây chúng tôi đã suôn sẻ đạt được thỏa thuận chung với CUBE về quyền sử dụng thương hiệu của BEAST. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến CUBE vì cuộc thảo luận quy mô lớn này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tiếp tục quảng bá dưới tên nhóm HIGHLIGHT. Thật là mới mẻ khi chúng tôi có thể giới thiệu cái tên BEAST cho người hâm mộ bên cạnh các hoạt động của mình.

Xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và yêu mến họ trong suốt 15 năm qua. Tôi hy vọng tin tức này sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho tất cả LIGHT và HIGHLIGHT nhân dịp kỷ niệm 15 năm của họ.

Xin hãy tiếp tục dành nhiều sự quan tâm và tình cảm nồng nhiệt đến các hoạt động của HIGHLIGHT nhé!

Cảm ơn mọi người ".