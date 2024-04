Anh Tú hát hit do chính mình sáng tác nhưng netizen đồng loạt phủ nhận: "Đây không phải bản gốc"?

Tối 30/3, Anh Tú đã xuất hiện trình diễn tại một đại nhạc hội học đường. Tại đây, anh đã trình diễn nhiều ca khúc làm nên tên tuổi từ The Masked Singer như Ngày mai người ta lấy chồng, Duyên do trời phận tại ta. Đáng chú ý, đoạn clip Anh Tú trình diễn Duyên do trời phận tại ta sau khi được các trang tin đăng tải đã đồng loạt nhận về luồng ý kiến: hãy "trả lại" phiên bản "gốc" đây!

Duyên do trời, phận tại tai là ca khúc Anh Tú đồng sáng tác, là một trong những hit lớn của anh trong hành trình tại The Masked Singer. Chính chủ ở ngay đây cớ sao netizen lại hăng say yêu cầu "bản gốc" thế này?

Anh Tú diễn Duyên do trời phận tại ta.

Số là dạo gần đây, người dùng hệ TikTok đón chào một hiện tượng mới vô cùng đình đám: Lan Bản Đôn, một "ca sĩ" do AI tạo ra từ giọng nói đặc trưng của hiện tượng mạng - cô Cẩm Lan - kết hợp với việc hát các bài hát nổi tiếng vừa ra mắt. Điểm đặc biệt, giọng hát của "Lan Bản Đôn" giống "cô Linda Cẩm Lan" đến mức khiến "chính chủ" cũng lên tiếng, một đặc điểm trong các phiên bản cover này nằm ở tiếng "dô" rất lớn và hài hước nghe y hệt như "cô Linda" đang hát ngoài đời thật.

Sở dĩ có cái tên "Lan Bản Đôn" bởi những ca khúc đầu tiên mà "ca sĩ AI" này hát chính là các bài hát của Voi Bản Đôn - Anh Tú tại The Masked Singer mùa 2. Nổi bật nhất là Khóa ly biệt và Duyên do trời phận tại ta. Sau đó, Lan Bản Đôn còn có bản cover Nâng chén tiêu sầu viral đình đám, góp phần vào độ lan tỏa của ca khúc gốc cho Bích Phương. Nhiều người khẳng định phiên bản của Lan Bản Đôn mỗi khi xuất hiện thì bản gốc chỉ có nước... "tắt đài". Và đó cũng chính là cớ sự sâu xa vì sao Anh Tú hôm nay hát hit cho chính anh đồng sáng tác, nhưng netizen lại "dí" đòi bản gốc đến vậy!

Giải cứu Anh Tú mọi người ơi!

- Ổng hát hay quá, nhưng bản gốc... hay hơn!

- Nghe bản của Lan Bản Đôn quen rồi, trả lại bản gốc đây!

- Ổng mang găng tay là để "va chạm" đòi bản gốc với Lan Bản Đôn đúng không?